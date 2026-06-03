Отказаться от золота шейхов и попасть на ЧМ-2026. Почему Тухель взял Хендерсона на мундиаль

вчера, 10:00

Последний мундиаль бывшего капитана «Ливерпуля».

Коул Палмер, Фил Фоден, Адам Уортон, Морган Гиббс-Уайт. Это лишь некоторые полузащитники, которые не попали в окончательный состав Англии на чемпионат мира 2026 года. А вот 35-летний Джордан Хендерсон в заявку попал.

Центральные полузащитники всегда были в достатке у англичан. Если говорить о нынешней сборной, то Деклан Райс и Джуд Беллингем уж точно свои места заслужили, а прогресс Эллиота Андерсона был слишком заметен, чтобы его игнорировать. А ещё есть яркие молодые игроки — Морган Роджерс, Эберечи Эзе, Кобби Майну.

Хендерсон не относится ни к одной из этих категорий. Он не лидер топ-клуба, он не показал какой-то исключительный футбол, он уже не молод. Из-за травм и ротации он не играл много в последней части сезона. Но очевидно, что для Тухеля Хендерсон приносит в игру некоторые особые качества — лидерство, опыт и профессионализм. Это помогает формировать правильную атмосферу в раздевалке. Такую, которая удерживает молодых парней сосредоточенными и мотивированными, когда ставки начинают расти. Такие люди всегда должны быть, без них чемпионаты мира не выигрываются.

Это весомая причина, по которой именно Хендерсона сначала оставил в команде Гарет Саутгейт, а теперь и Тухель. Если отбросить в сторону шумиху вокруг его недолгого пребывания в Саудовской Аравии, когда Джордан сначала полетел за большими деньгами, а потом сорвался и переехал в Амстердам, то в Англии его очень сильно уважают. Да, критиковали за то, что отправился к шейхам, но лишь единицы бы отказались от таких денег. Да и есть пример Айвена Тоуни, который получил вызов в статусе футболиста «Аль-Ахли». И вот транзитом через «Аякс» Хендо оказался в «Брентфорде».

«Пчёлы» упустили место в еврокубках из-за разницы забитых и пропущенных мячей, это достойно. Хендерсон – одна из причин такого результата. Адам Уортон — вот с кем сейчас сравнивают Джордана. Мол, надо было брать хавбека «Кристал Пэлас», а не ветерана на мундиаль. Но Тухель же не говорил, что это именно так. Хендерсона вызвали не обязательно вместо Уортона. Придерживаясь принципа «нельзя быть в плохой форме, если у тебя ее нет», критики Джордана поспешили указать на то, как мало футболист сыграл в этом году. Начал Хендо свою карьеру в «Брентфорде» очень мощно, сыграл во всех 16 первых матчах. Однако заключительная часть сезона сложилась не столь благоприятно.

Джордан провел на поле всего 38 минут с тех пор, как получил травму, будучи капитаном сборной Англии в товарищеском матче против Уругвая в марте. И это время было разделено на две части, поскольку он выходил на замену в матчах против «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». А потом добавил еще полчаса в последней игре сезона на «Энфилде». Как только появилась заявка сборной, болельщики поспешили встать на защиту Адама Уортона, который, вероятно, больше всех расстроен этим выбором. Но в следующем сезоне он уже за «Кристал Пэлас», вероятно, играть не будет. Больше него расстроены лишь боссы клуба, ведь при успешной игре на мундиале парня можно было бы продать еще дороже.

И это после того, как Тухель посчитал, что Харри Магуайр не сможет справиться со статусом запасного футболиста, поэтому и не взял защитника МЮ в Северную Америку. А вот с Хендерсоном, вероятно, таких проблем не будет. Джордану исполнится 36 лет в день первого матча Англии против Хорватии. Он войдет в историю, станет первым футболистом, представляющим Англию на семи крупных турнирах (три Евро + четыре ЧМ ). Возможно, его место мог занять более сильный футболист, но с психологической точки зрения присутствие в раздевалке Хендерсона как человека, который был уже в таких ситуациях много раз, явно имеет большое значение для Тухеля и его тренерской команды.

Если говорить про игру Хендо, то он сейчас старается часто открываться, чтобы затем продвинуть мяч вперед. На месте не стоит, отвлекает защиту. Хендерсон также хорошо умеет отдать длинную передачу за спину, в прошлом сезоне несколько раз это приводило к голам. Стоит обратить внимание на то, что у Англии не хватает чистых «плеймейкеров» — позиций, которые Палмер и Фоден могли бы закрыть. Но все же сомневаемся, что Хендерсона будут активно выпускать на поле. Вероятно, выйдет в матче группового раунда, а вот в плей-офф выпустят только при условии, что дела будут идти плохо. Благодаря опыту, Хендерсон будет очень полезен Тухелю как на поле, так и вне его.

Давайте порассуждаем, в каких матчах смог бы сыграть Хендерсон. В группу англичане попали к Панаме, Хорватии и Гане. Против Панамы наверняка выйдет в основе, там можно применить ротацию. А вот в играх с Хорватией и Ганой не факт, что появится на поле с первых минут. Но здесь важно посмотреть на грядущие товарищеские матчи сборной. Тухель точно будет обкатывать стартовый состав. Если Хендо будет там в основе, то ветеран сможет громко хлопнуть дверью перед уходом из сборной. В хорошем смысле. А, может, и в плохом. Нет же гарантии, что Англия успешно сыграет на мундиале.