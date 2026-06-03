Анчелотти богаче всех. Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2026

вчера, 14:51

Не все из них добьются успехов на грядущем мундиале.

Успех на ЧМ стоит дорого. Особенно в нынешнее время. Главные тренеры топ-сборных входят в число самых высокооплачиваемых специалистов на чемпионате мира 2026 года. Любопытно, что сборная Испании считается одним из фаворитов турнира, но Луис де ла Фуэнте не входит в топ-10 по этому показателю. Давайте же посмотрим, кто попал в этот топ по версии Salary Leaks.

Рональд Куман – Нидерланды

2,61 миллиона фунтов стерлингов в год ≈ 259 228 488 рублей

Берт ван Марвейк вывел сборную Нидерландов в финал чемпионата мира 2010 года, но, как известно, подвергся критике со стороны некоторых представителей прессы за то, что его стиль игры не соответствовал местной футбольной философии. Учитывая опыт работы в «Барселоне», которая сталкивается со схожими эстетическими требованиями, Куман обладает необходимым опытом, чтобы справляться с таким постоянным вниманием к себе. Это уже второй заход Кумана в сборную Нидерландов, местная голландская футбольная ассоциация продолжает ему доверять.

Марсело Бьелса – Уругвай

2,61 миллиона фунтов стерлингов в год

Этим летом «Эль Локо» примет участие в своем третьем чемпионате мира, ранее он участвовал в мундиалях со сборной Аргентины в 2002 году и сборной Чили в 2010 году. На этот раз он, вероятно, надеется на что-то лучшее, чем неудачный вылет на групповом этапе. Бьелса довольно многообещающе начал работу после ухода из «Лидса», приведя Уругвай к победам над Аргентиной и Бразилией в отборочном турнире. Но Бьелса не изменился. Продолжает удивлять. Он принял решение не проводить товарищеские матчи перед началом ЧМ -2026. Играть в первой встрече с Саудовской Аравией.

Лионель Скалони – Аргентина

2,61 миллиона фунтов стерлингов в год

Казалось бы, победа на чемпионате мира должна была бы вывести вас хотя бы в топ-5 по зарплате, но нет. Справедливости ради, Скалони, возможно, никогда бы и не получил эту работу, если бы у Аргентинской футбольной ассоциации не было бы финансовых трудностей после череды необдуманных и неудачных назначений.

Дидье Дешам – Франция

3,31 миллиона фунтов в год

Еще одного победителя чемпионата мира мы ожидали увидеть на несколько мест выше. Капитан легендарной сборной Франции, победившей на чемпионате мира в 1998 году, проведет свой последний мундиаль на посту главного тренера этой команды. Следующим тренером будет Зидан, об этом говорят уже все во Франции.

Роберто Мартинес – Португалия

3,5 миллиона фунтов в год

После того, как Мартинес поработал со сборной Бельгии с ее золотым поколением, он получил в руки еще одну талантливую команду — Португалию. Роберто быстро взял трофей, выиграв Лигу наций в 2025 году. Цель у португальцев только одна — победа на мундиале. С таким составом ее реально осуществить.

Фабио Каннаваро – Узбекистан

3,5 миллиона фунтов в год

Каннаваро выиграл «Золотой мяч» в 2006 году благодаря победе сборной Италии на ЧМ -2006. Двадцать лет спустя он возвращается на чемпионат мира после работы в Саудовской Аравии, Китае, Хорватии и Италии. Он не был с командой в отборе. Местный тренер Тимур Кападзе сумел пройти квалификацию. Зачем было менять его на Каннаваро? Странное решение. В группе Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго. Выход в плей-офф, в любом случае, будет означать достойную отдачу от их инвестиций. Но если уступят третье место африканцам, то к Фабио будут большие вопросы.

Юлиан Нагельсманн – Германия

4,2 миллиона фунтов в год

Нагельсманну, которому всего 38 лет, уже можно похвастаться большим опытом работы. Трудился в «Хоффенхайме», «Лейпциге» и «Баварии», прежде чем возглавить сборную Германии. Его нынешний контракт с немцами рассчитан до следующего Евро в 2028 году. Но если провалятся на ЧМ , то...

Маурисио Почеттино – США

4,53 миллиона фунтов в год

США хотят достойно выступить на домашнем ЧМ . Было ожидаемо, что они предприняли шаги, чтобы привлечь к себе топового тренера. Договорились с Почеттинно, который уже ищет варианты после завершения ЧМ . Такая высокая зарплата делает его самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола США . Оправдает ли аргентинец такие затраты?

Томас Тухель – Англия

5,06 миллиона фунтов стерлингов в год

Гарета Саутгейта нельзя назвать плохим тренером, он выводил дважды Англию в финал Евро. Это хороший показатель, но этой команде нужно золото. Его опыт работы в формате «всё или ничего» на выбывание – два финала Лиги чемпионов, одна победа в них – теоретически делает его подходящим кандидатом для сборной Англии на чемпионате мира. Получится ли в этом году дойти до финала?

Карло Анчелотти – Бразилия

8,28 миллиона фунтов стерлингов в год

«Дон Карло» возглавляет этот список. Идеальное завершение легендарной тренерской карьеры. Ни один тренер еще не выигрывал Кубок мира, возглавляя иностранную сборную, но если это и может кто-то изменить, так только тренер, имеющий на своем счету рекордные пять побед в Лиге чемпионов. Это единственный тренер, завоевавший чемпионский титул во всех пяти ведущих европейских лигах. Вот почему ему платят такие большие деньги. Заявка бразильцев вызвала споры. Зачем взяли стеклянного Неймара? Но, судя по всему, Бразильская футбольная ассоциация довольна проделанной им работой по подготовке к турниру. Недавно продлил контракт еще на четыре года. «Дон Карло» хочет войти в историю.