Поймали на горячем. ФИФА обвинили в махинациях с билетами на матчи ЧМ-2026

вчера, 19:51

Нажились на фанатах.

На кону 13 миллиардов долларов

Эта сумма – прогнозируемый доход ФИФА за четыре года. Почти все деньги заработают в ближайший месяц, из них 3.9 миллиарда долларов – продажа телевизионных прав, а 3 миллиарда долларов чиновники заберут после реализации билетов на игры ЧМ -2026. В Катаре средняя стоимость билета составляла почти 300 долларов, а среднее значение для финала было в районе 800 долларов. На ЧМ -2026 придумали схему с «динамическим ценообразованием». Проще говоря, спрос диктует цену товара.

Фанаты говорят о билетах в диапазоне 800-1600 долларов за плохие места. Билетов за 60 долларов, как обманывали чиновники, нет и близко. Таких пропусков было мало, их давно перепродали за сотни долларов. Когда говорим о финале, то разговор надо начинать с 10 тысяч долларов за один билет, но таких предложений мало. Остаются варианты в диапазоне от 16 до 70 тысяч долларов за «программу гостеприимства». Как вообще допустили, что билет на футбол стоит безумные 70 000 долларов?

Всё из-за «динамического ценообразования»: красивое словосочетание для обозначения «цена с потолка». Существует официальная платформа ФИФА для перепродажи билетов на матчи ЧМ -2026. Там недавно нашли четыре места по 2.3 миллиона долларов за каждое. Еще раз, по 2.3 миллиона долларов, почти по 170 миллионов рублей. Гвардиола и Веа критиковали ФИФА из-за спекуляций и жалели всех, кто откажется от поездки на ЧМ из-за цен. Но недовольство футбольных людей – начало истории.

Прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси собрали доказательства махинаций и обратились в криминальные суды. На три страны – Канаду, США и Мексику, ровно два смелых прокурора. Наплевательское отношение хозяев турнира к методам ФИФА завело мир на грань масштабного вымогательства, если оценивать денежные потери обманутых болельщиков. Такого не было никогда в истории, и это предательство футбольных фанатов, ведь сам перелет в Северную Америку уже стоит целое состояние.

Чиновники – заложники жадности

Напарники Инфантино увидели, что американские зрители неприлично богаты, а в США не действуют строгие европейские правила защиты потребителей. Но методы, которые используют, заставили вспомнить об итало-американской мафии, чьих боссов обвиняли прокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси. ФИФА требует 15 % с покупателей билетов – фанатов или перекупщиков, а потом ещё 15 % с продавцов. Двойная выгода на ровном месте, которую некоторые журналисты сравнили с откатами рэкетирам.

Также банкиры перепроверили сказки ФИФА об экономическом эффекте турнира на ВВП Канады, США и Мексики. Обещают золотые горы, а выиграют только мексиканцы, но не вся страна. В плюсе будут отдельные города в Мексике, куда туристы приедут в будущем. Американцы за все заплатят, они потратили на организацию турнира намного больше соседей. Канадцы, возможно, выйдут в ноль, если повезет. В плюсе будут те, кого сравнили с мафией. Методы вправду тяжело назвать высокоморальными.

Расследователи обвинили чиновников ФИФА в массовом бронировании отельных номеров. Создавали искусственный ажиотаж, цены взлетели, а потом отельный бизнес отчитался о фактической ситуации: фанаты футбола отказались от безумно дорогого путешествия в США . Другим гостям, особенно из Азии и Африки, не дают визы и задушили их бюрократией. Но спекуляции – не единственный пункт обвинения прокуратуры. Есть повод судить чиновников за чистое мошенничество в особо крупных размерах.

Люди из ФИФА утаили важную информацию от покупателей. Изначально они не продавали билеты на 10 первых рядов по бокам стадионов. Фанаты видели схемы арен без первых рядов, думая, что платят огромные деньги за пропуска на лучшие места. Затем организаторы добавили категорию элитных билетов, создав хаос. Фанаты выложили по 2 000 долларов за места у скамеек запасных, а им пришли письма, что за две тысячи баксов их усадят, где захотят. Лучшие аферисты снимают шляпу.

Даже у перекупщиков цены ниже

Смешной парадокс, но это не шутка. Департаменты по защите прав потребителей в Европе судятся с ФИФА . В США прокуратуры не ждут гражданских исков, настолько вопиющими оказались схемы, из-за которых цены на билеты улетели в стратосферу. Обычные иски тоже будут, американцы любят доказывать в суде право на моральную компенсацию. У большой схемы нашелся лишь один минус. Фанаты размели билеты на топовые матчи, ведь в мире много богатых людей, но остались билеты на рядовые игры.

Чиновники ФИФА не думали о скидках, чтобы на организацию не подали в суд фанаты, купившие билеты с безумной наценкой. Для выхода из ситуации придумали платформу для перепродажи билетов, где их отдают по цене, близкой к рынку, то есть заметно дешевле. Видна логическая нестыковка. Почему перекупщики продают билеты дешевле, чем купили? Вишенка на торте: в мире криптовалют фиксируют всплеск активности контор, связанных с ФИФА . Швейцарские футбольные чиновники ушли в крипту.

Когда заводишь многомиллионные счета в банках Нью-Йорка, Лондона или Цюриха, надо платить налоги. В США отказались подарить ФИФА льготные ставки, в отличие от прошлых хозяев ЧМ . Также с криптовалютой легче отщипнуть часть денег. И после всего этого футбольных чиновников не отправят в тюрьму. В Канаде и Мексике тоже молчат, хотя их жители пострадают из-за цен на товары и услуги во время турнира. Всем плевать на интересы зрителей, которых стригут как новозеландских овец.