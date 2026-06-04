Анчелотти рискует. Отправил в последний поход за кубком принца, который так и не стал королём

вчера, 10:21

У Неймара в сборной Бразилии своя функция.

Отдельный сюжет чемпионата мира в США – последний поход за трофеем Неймара, принца, так и не ставшего королём. «Папа Карло» ценит своих игроков, находит общий язык с лидерами и хорошо выстраивает атмосферу в команде – это, возможно, очередной пример. Правда, для «селесао» это ничего хорошего не сулит.

Доброта Анчелотти подвергает команду риску

Опять же, итальянский мэтр не понаслышке знаком с тем, как важен микроклимат в раздевалке. Он не тактический гик – скорее сторонник развязать руки лидерам и создать лучшие условия, чтобы они творили. История с Неймаром – из той же области. Вингер по потенциалу мог обогнать Месси и Роналду, но так и не вышел из их тени. По дороге в Париж потерял спортивный ориентир и постепенно превратился в антигероя, при этом в сборной не оставлял попыток выиграть ЧМ . «Папа Карло» с теплотой отнёсся к незадачливому футболисту и взял его на мундиаль в США , объяснив своё решение так:

Неймар будет важным игроком на ЧМ -2026. Мы целый год его изучали и анализировали и поняли, что он стабилен и находится в хорошей физической форме.

При этом абсолютно понятно, что это лесть, а решение может легко сыграть против команды. Ней, набравший «хорошую физическую форму», пропустил весной 10 игр чемпионата Бразилии, аккурат после тех слов тренера снова оказался в лазарете. При этом в заявку не попал Жоао Педро – один из немногих, кто в хаотичном «Челси» делает результат. Это абсолютно неравноценный размен в плане конкуренции.

Есть расчёт на психологический аспект. Всё же Неймар опытный: был в раздевалке «Барсы», знает, как берутся титулы. Плюс сейчас на огромной мотивации этот эффект может усилиться. Но верно и то, что этот козырь уже давно затерялся. Бразилец растратил спортивный менталитет на покерных турнирах и в McDonald’s, в Саудовской Аравии просто зарабатывал деньги – так что к этому моменту растерял все свои игровые качества и стабильность. Как бы физиотерапевты его ни подводили к оптимальной форме, он уже запустил свой организм. Вдобавок в постбарселоновский период проявился и его скандальный характер. Таким же обладает Винисиус – это уже взрывоопасная связка. Сборная Бельгии на ЧМ -2022 показала, что случается с топ-командой с убитой атмосферой в раздевалке.

Определённую пользу Неймар всё же может принести

Вингера на мундиаль берут скорее как талисман, который способствует сохранению командного духа. Многие из тех, кто сейчас делает погоду в команде, вдохновлялись праймовым Неймаром и хотят вернуть «пентакампеонам» статус чемпионов мира – подарить эту радость старожилу, ярчайшая карьера которого пошла по наклонной, будет дополнительной мотивацией.

Сам Неймар при этом показывал, что может быть настоящим лидером, когда перед ним стоит чёткая цель. Конечно, он демонстрировал это совсем давно – в «Барсе», на ЧМ -2014, а потом запомнился только постоянными симуляциями. Но сейчас другой случай. Он играет гораздо реже и понимает, что Анчелотти, вызвав его, делает игроку одолжение. Благодарность, мотивация, ощущение скорого заката карьеры и понимание, что этот ЧМ для него последний могут хотя бы ненадолго пробудить «принца».

К тому же речь о скоротечном турнире. У «селесао» есть костяк, есть кому делать погоду в атаке – даже без Жоау на острие будет выбор между Куньей, Тьяго и Эндриком (у того тоже существует дополнительная мотивация на ЧМ ), на флангах – Вини, Мартинелли, Энрике, Рафинья. Это всё топ-исполнители, так что Неймару в такой конфигурации нет острой необходимости играть постоянно. Футболист будет скорее джокером, которому достаточно пару раз появиться на поле – и это уже воодушевит команду. На таком коротком отрезке вингер как раз может проявить лучшие качества, поскольку держать стабильность не нужно.

Тёмные лошадки

На самом деле проблема сборной Бразилии вообще не в Неймаре. Уже довольно давно «пентакампеоны» не показывают убедительной игры. В отборочном цикле в Южной Америке давно сложилось так, что есть Аргентина с Бразилией – и потом все остальные. На недавнем отборе последние примкнули к этим остальным. За 18 матчей получили достаточно пощёчин: 1:1 с Венесуэлой (не прошла отбор), поражения от Боливии, Парагвая, Уругвая, Колумбии и дважды – от Аргентины (1:4 – вообще позор). В Кубке Америки был вылет в четвертьфинале.

На мировой арене коллектив будет как максимум тёмной лошадкой, поскольку есть молодая и дерзкая Испания, злая за прошлые поражения и традиционно собранная из топ-игроков Англия, запредельно мотивированная со всеми почестями проводить Дешама Франция. У бразильцев в этой компании нет уникальной истории, чтобы выдавать им хоть какие-то авансы. Да и для удобной сетки надо потрудиться. Занять первое место а группе С – значит, почти сто процентов играть с Францией/Германией уже в 1/8 финала. Со второго места проще: в группе F (столкнутся в 1/16 финала) Нидерланды ещё можно пройти, дальше – в целом проходимые соперники из квартета A или B (сильнейшие – Южная Корея и Мексика, Канада и Швейцария). Франция с Германией могут оказаться и там, просто уже в четвертьфинале.

Сценарий для Неймара крайне неочевидный, помощи сюжета, как Аргентине Месси в 2022-м, ждать не стоит – тогда и сама команда всё сделала для победы. «Пентакампеонам» остаётся только верить в сказку.