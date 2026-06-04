Перес может потерять пост президента «Реала». Рикельме начал атаку на Флорентино

Эта парочка уже скандалит на уровне классических итальянских супругов.
В то время как многие владельцы клубов АПЛ предпочитают действовать в тени, в Испании ситуация иная: два человека, претендующие на пост президента мадридского «Реала», противостоят друг другу в средствах массовой информации. Флорентино Перес и Энрике Рикельме ведут словесную перепалку с тех пор, как первый объявил о проведении выборов.
В футболе есть люди, которым почти 80 лет, но они не собираются уходить в отставку. Когда Перес объявил о своей первой пресс-конференции за долгое время, многие болельщики предположили, что он собирается объявить о своем уходе. Как же они ошибались. Перес в своем обращении сразу же заявил обратное: он останется и объявит выборы.
Опыт против молодости
Можно было бы посвятить целую статью пресс-конференции Переса, которая положила начало всему этому, но это будет перебор. Теперь кажется очевидным, что старик Флорентино обращался к одному конкретному человеку. Перес не называл имен своих врагов, но сказал, что собирается противостоять человеку с «мексиканским акцентом». Как выяснилось, этим человеком является Рикельме, который несмотря на то, что родился в Испании и является гражданином этой страны, владеет бизнесом в Мексике.
Это прямо копия тактики Трампа, который однажды обвинил Обаму в том, что тот родился за границей и, следовательно, не имеет права быть президентом США. Потом хитрый Дональд признал, что все же Барак родился в США, но его слова разлетелись по многим СМИ. Предполагая, что Энрике имеет мексиканское происхождение, Перес заявляет, что тот вообще не должен иметь права баллотироваться на пост президента «Реала». Это был первый предупредительный выстрел, положивший начало всё более ожесточённому противостоянию.
В среду вечером пропаганда вышла на новый уровень, когда Рикельме появился в испанском телешоу, намекнув, что объявит о топ-трансфере, если его изберут на пост президента. И этим топ-трансфером якобы может стать Эрлинг Холанд. Но для окружения норвежца это стало новостью, и они быстро опровергли такие слухи. Такая тактика уже была в истории «Реала». В 2000 году тогдашний кандидат Перес дал весьма смелое предвыборное обещание – якобы он подпишет контракт с Луишем Фигу из «Барселона». Есть версия, что Фигу согласился на это, потому что никогда не думал, что Перес победит, но должен был сдержать свое слово, что и привело его к тому, что в него бросили свиную голову во время Эль Класико.
Ставка на Моуриньо
Слухи о возвращении Моуриньо ходили давно, но, похоже, Перес держал этот козырь в рукаве до идеального момента, когда его противник окажется в прямом эфире. Новость о том, что Моуриньо вернется на «Бернабеу» при условии, что Перес победит, появились прямо во время выступления Рикельме на ТВ, где он объявил о договоренности с Холандом. Флорентино победил в этих дебатах. Жозе он точно сможет вернуть, а вот в теоретический трансфер Холанда поверили единицы. Перес, скорее всего, одержит победу на выборах. Но он выигрывает и пиар-войну. Рикельме выбрал скромный и эффектный подход, но команда Переса решила, что фотографии на улицах Мадрида скажут больше тысячи слов. Дома были украшены баннерами, на первом из которых был изображен Перес, а затем список городов – Глазго, Лиссабон, Милан, Кардифф, Киев, Париж и Лондон – места, где он одержал семь побед в Лиге чемпионов за время своего пребывания на посту президента.
Далее был баннер с многочисленными приобретениями Переса из числа «галактикос», включая даже Криштиану Роналду, которого, кстати, подписал предыдущий президент. Как вы помните, это был Роман Кальдерон. Там был и Хаби Алонсо, человек, которого Перес уволил всего несколько месяцев назад.
Визуально это намного превосходит возможности Рикельме, который в ответ раскритиковал возможное переименование стадиона «Сантьяго Бернабеу» ради спонсорского контракта. Конечно, никакие выборы в Мадриде не обходятся без клеветы в адрес «Барселоны», но Рикельме, возможно, немного переборщил.
Выпад в адрес «Барселоны»
В подкасте Wild Project Рикельме спросили о «Барселоне». Он ответил, что не возражал бы, если бы она «исчезла». Если же чемпионат станет скучным без каталонцев, то ему будет все равно. Сравните это с высказыванием Переса, который десятилетия назад сказал: «Если бы Барселоны не существовало, нам пришлось бы её придумать». Одним из центральных вопросов этой предвыборной гонки стали обвинения с обеих сторон в том, что оппонент стремится извлечь финансовую выгоду из своего президентского поста. Перес обвинил Рикельме в том, что тот полностью перенял черты семьи Глейзеров, и предположил, что это обременит клуб долгами. Рикельме, в свою очередь, заявил, что план Переса продать небольшую долю в клубе, принадлежащем болельщикам, — это начало конца.
Ждать осталось недолго. Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. Если брать мнения букмекеров и местной прессы, то Флорентино Перес победит. Не сможет Рикельме противостоять такому титану. Это значит, что Моуриньо вернется в Мадрид. Это значит, что стадион, вероятно, переименуют временно ради спонсоров. Это значит, что 5% акций «Реала» продадут частным инвесторам.