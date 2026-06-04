Перес может потерять пост президента «Реала». Рикельме начал атаку на Флорентино

вчера, 20:00

Эта парочка уже скандалит на уровне классических итальянских супругов.

В то время как многие владельцы клубов АПЛ предпочитают действовать в тени, в Испании ситуация иная: два человека, претендующие на пост президента мадридского «Реала», противостоят друг другу в средствах массовой информации. Флорентино Перес и Энрике Рикельме ведут словесную перепалку с тех пор, как первый объявил о проведении выборов.

В футболе есть люди, которым почти 80 лет, но они не собираются уходить в отставку. Когда Перес объявил о своей первой пресс-конференции за долгое время, многие болельщики предположили, что он собирается объявить о своем уходе. Как же они ошибались. Перес в своем обращении сразу же заявил обратное: он останется и объявит выборы.

Опыт против молодости

Можно было бы посвятить целую статью пресс-конференции Переса, которая положила начало всему этому, но это будет перебор. Теперь кажется очевидным, что старик Флорентино обращался к одному конкретному человеку. Перес не называл имен своих врагов, но сказал, что собирается противостоять человеку с «мексиканским акцентом». Как выяснилось, этим человеком является Рикельме, который несмотря на то, что родился в Испании и является гражданином этой страны, владеет бизнесом в Мексике.

Это прямо копия тактики Трампа, который однажды обвинил Обаму в том, что тот родился за границей и, следовательно, не имеет права быть президентом США . Потом хитрый Дональд признал, что все же Барак родился в США , но его слова разлетелись по многим СМИ . Предполагая, что Энрике имеет мексиканское происхождение, Перес заявляет, что тот вообще не должен иметь права баллотироваться на пост президента «Реала». Это был первый предупредительный выстрел, положивший начало всё более ожесточённому противостоянию.

В среду вечером пропаганда вышла на новый уровень, когда Рикельме появился в испанском телешоу, намекнув, что объявит о топ-трансфере, если его изберут на пост президента. И этим топ-трансфером якобы может стать Эрлинг Холанд. Но для окружения норвежца это стало новостью, и они быстро опровергли такие слухи. Такая тактика уже была в истории «Реала». В 2000 году тогдашний кандидат Перес дал весьма смелое предвыборное обещание – якобы он подпишет контракт с Луишем Фигу из «Барселона». Есть версия, что Фигу согласился на это, потому что никогда не думал, что Перес победит, но должен был сдержать свое слово, что и привело его к тому, что в него бросили свиную голову во время Эль Класико.

Ставка на Моуриньо

Слухи о возвращении Моуриньо ходили давно, но, похоже, Перес держал этот козырь в рукаве до идеального момента, когда его противник окажется в прямом эфире. Новость о том, что Моуриньо вернется на «Бернабеу» при условии, что Перес победит, появились прямо во время выступления Рикельме на ТВ, где он объявил о договоренности с Холандом. Флорентино победил в этих дебатах. Жозе он точно сможет вернуть, а вот в теоретический трансфер Холанда поверили единицы. Перес, скорее всего, одержит победу на выборах. Но он выигрывает и пиар-войну. Рикельме выбрал скромный и эффектный подход, но команда Переса решила, что фотографии на улицах Мадрида скажут больше тысячи слов. Дома были украшены баннерами, на первом из которых был изображен Перес, а затем список городов – Глазго, Лиссабон, Милан, Кардифф, Киев, Париж и Лондон – места, где он одержал семь побед в Лиге чемпионов за время своего пребывания на посту президента.

Далее был баннер с многочисленными приобретениями Переса из числа «галактикос», включая даже Криштиану Роналду, которого, кстати, подписал предыдущий президент. Как вы помните, это был Роман Кальдерон. Там был и Хаби Алонсо, человек, которого Перес уволил всего несколько месяцев назад.

Визуально это намного превосходит возможности Рикельме, который в ответ раскритиковал возможное переименование стадиона «Сантьяго Бернабеу» ради спонсорского контракта. Конечно, никакие выборы в Мадриде не обходятся без клеветы в адрес «Барселоны», но Рикельме, возможно, немного переборщил.

Выпад в адрес «Барселоны»

В подкасте Wild Project Рикельме спросили о «Барселоне». Он ответил, что не возражал бы, если бы она «исчезла». Если же чемпионат станет скучным без каталонцев, то ему будет все равно. Сравните это с высказыванием Переса, который десятилетия назад сказал: «Если бы Барселоны не существовало, нам пришлось бы её придумать». Одним из центральных вопросов этой предвыборной гонки стали обвинения с обеих сторон в том, что оппонент стремится извлечь финансовую выгоду из своего президентского поста. Перес обвинил Рикельме в том, что тот полностью перенял черты семьи Глейзеров, и предположил, что это обременит клуб долгами. Рикельме, в свою очередь, заявил, что план Переса продать небольшую долю в клубе, принадлежащем болельщикам, — это начало конца.

Ждать осталось недолго. Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. Если брать мнения букмекеров и местной прессы, то Флорентино Перес победит. Не сможет Рикельме противостоять такому титану. Это значит, что Моуриньо вернется в Мадрид. Это значит, что стадион, вероятно, переименуют временно ради спонсоров. Это значит, что 5% акций «Реала» продадут частным инвесторам.