Команда Холанда и Эдегора созрела для большого турнира. Норвегия – среди «тёмных лошадок» ЧМ-2026

вчера, 10:06

Наконец-то пробились на большой турнир.

Всегда где-то рядом

В 2020-х годах норвежцы сделали заметный рывок, подобрались вплотную к крупным турнирам, но каждый раз чего-то не хватало. Борьба за Евро-2020 – «свёрла» в группе с испанцами и шведами терпят одно поражение за 10 матчей, в одном из поединков с «красной фурией» отбирают ничью, и всё равно с третьего места (отстали от шведов на четыре балла) отправляются в стыки, где уступают Сербии. Квалификация на ЧМ -2022, группа с Нидерландами и Турцией – по ничьей и поражению с прямыми конкурентами, чего в итоге и не хватило, чтобы зацепиться за вторую строчку. То же самое – на отборе к Евро-2024.

За всю свою историю норвежцы пробивались на чемпионат Европы один раз, в мировых форумах участвовали трижды, а под руководством Столе Сольбаккена, имея пару суперталантов, каждый раз подбирались к вершине – но в группе конкурентов за выход раз за разом оказывались слабее. Что-то изменилось на отборе на мундиаль в США .

Сборная Норвегии попала в группу с Италией, Израилем, Эстонией и Молдовой – в такой компании уже вполне можно бороться за вторую строчку. Однако же турнир стал для команды прорывным. «Свёрла» прошли всю дистанцию вообще без потерь: восемь матчей, 24 очка и всего пять пропущенных мячей. Показательно, что даже победитель Евро-2020 в обеих играх просто отлетел от грозных скандинавов, проиграв 0:3 и 1:4. Даже если говорить, что у итальянцев кризис, не самое сильное поколение, это не умаляет заслуг Норвегии – они сделали решающий шаг в своём развитии. Лидер сборной Эрлинг Холанд отмечает, что последние успехи придали игрокам уверенности:

Успешная игра в отборочном турнире придала нам огромную уверенность. Но не просто уверенность, это стало проверкой реальности, причём в позитивном смысле, показав, где мы на самом деле находимся. Обыграли Италию дома. Поехали на «Сан-Сиро», где редкие команды побеждали их в отборочных матчах чемпионата мира. Мы победили их, что показывает людям — мы можем демонстрировать результат где угодно и как угодно. Так что уверенность есть, мы всё ещё молодая команда.

Холанд и Эдегор обросли мясом

Состав Норвегии оценивается почти в 600 миллионов евро, около 300 из них составляют Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Первый за национальную команду играет с 2019 года, второй дебютировал и вовсе в 2014-м – обоим потребовалось пройти большой путь, чтобы добыть для сборной долгожданную путёвку.

Эрлинг после непродолжительного периода в «Зальцбурге» перебрался в Германию, а потом и в АПЛ . Этот период многое дал форварду. Прежде всего, в АПЛ он наконец получил достойный уровень сопротивления: за четыре года в лиге к нему привыкли, стали играть плотнее, хочешь-не хочешь, а придётся адаптироваться. А главное – приступил к работе с одним из лучших тренеров современности. Под руководством Пепа габаритный форвард-танк приучился к грамотному прессингу, стал периодически выдавать тонкие передачи, прокачался в чтении игры.

Что касается Эдегора, период кризиса сборной наслаивался на кризис и в карьере полузащитника бриллиант едва не разбился о суровый «Реал», целиком состоящий из сложившихся звёзд. В «Арсенале» тоже потребовалось время – Мартину дали капитанскую повязку, при этом «канониры» не могли избавиться от статуса талантливых неудачников. Символично, что рывок Норвегии пришёлся на сезон, когда Эдегор с лондонцами наконец завоевали титул. Для самого футболиста сезон скомканный, но в любом случае это элитный плеймейкер и один из немногих в «Арсенале», кто не потерял доверие Артеты в процессе становления чемпионской команды. Хавбек выпадал из игрового ритма из-за травм – но, когда возвращался, из раза в раз показывал по-прежнему шикарное чтение игры, универсализм, культуру паса.

Достаточно норвежцев в топ-лигах

Два игрока погоды не сделают, если средний уровень остальных в составе пробивает дно. У Норвегии и с этим всё в порядке. Для команд такого уровня главное – окружить своих звёзд дисциплинированными пахарями, которые обеспечат надёжность. И в составе норвежцев немало игроков из топ-лиг. В атаке вообще шикарная конкуренция: Серлот из «Атлетико», Ларсен из «Кристал Пэлас». Антонио Нуса активно развивается в «Лейпциге», Бобб прошёл систему «Сити» и теперь играет в «Фулхэме». В центре поля креатив Эдегора будет дополнять надёжностью в опорной зоне Сандер Берге – ещё один футболист «Фулхэма». В линии обороны есть Риерсон из «Боруссии» и Кристофер Аэр из «Брентфорда».

Мощным и габаритным норвежцам идёт на пользу то, что сразу несколько футболистов выступают в самой интенсивной лиге с лучшими тренерами – АПЛ . А тот же Эдегор привносит больше интеллекта и гибкости в игровую структуру.

Важный шаг