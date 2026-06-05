Из них можно собрать топовую команду. Звёзды ЧМ-2026, у которых скоро закончатся контракты

вчера, 15:13

Топ-клубы, налетайте!

Чемпионат мира стартует уже совсем скоро, в ближайшие несколько недель все мысли футбольных болельщиков будут заняты именно им. Но никто не отменял клубные проблемы. Руководство грандов будет думать не только о новых трансферах, но и том, как бы им сохранить нынешних звезд. Давайте посмотрим на символическую сборную футболистов, у которых остается всего лишь год по текущим контрактам. Может быть, сейчас самое подходящее время для них, чтобы заключить новый договор? Или же успешное выступление на чемпионате мира повысит их шансы на более выгодные условия? Скоро узнаем.

Тибо Куртуа

Одним из самых острых моментов в начале работы Жозе Моуриньо в «Реале» стал его конфликт с основным вратарем Икером Касильясом. Учитывая предстоящее возвращение Жозе в Мадрид, нет оснований полагать, что история с Куртуа повторится. Они уже работали вместе в «Челси». 17 матчей без пропущенных голов в этом сезоне провел Тибо, он остается одним из самых высококлассных вратарей в Европе. Мадридский клуб обычно предлагает игрокам старше 30 лет только однолетние контракты. Они нарушили это правило, продлив соглашение с Куртуа в прошлом году. Что-то подсказывает, что летом стороны договор не пролонгируют. В свои 34 года Куртуа поехал, возможно, на свой последний чемпионат мира.

Маркос Льоренте

За последние пару сезонов Льоренте переквалифицировался с полузащитника на правого защитника. В этом сезоне он провел 49 матчей за «Атлетико», в том числе 14 поединков в Лиге чемпионов. На ЧМ он играл один раз, это было 4 года назад в Катаре. 31-летний футболист благодаря своей игре в этом сезоне вернулся в состав сборной и будет конкурировать с Педро Порро и Эриком Гарсией за игровое время на позиции правого защитника. Недавно появились слухи о том, что «Атлетико» может предложить ему продлить контракт.

Вирджил ван Дейк

Контракт ван Дейка был одной из главных тем обсуждения в «Ливерпуле», когда команда шла к победе в Премьер-лиге в сезоне 2024/25. Защитник сейчас находится на середине двухлетнего срока действия продленного контракта, который он в итоге тогда подписал. Если он останется в «Ливерпуле», то после ухода Ибраима Конате будет играть в паре с новым партнером по центру защиты.

Лисандро Мартинес

Мартинес в последние пару лет сталкивался с травмами, но, когда он находится в форме, остается важным игроком для «Манчестер Юнайтед». У «Юнайтед» есть опция продления его контракта на год, до 2028-го, что, по данным английских СМИ , является наиболее вероятным вариантом развития событий, но его долгосрочное будущее по-прежнему остается под вопросом. Летняя продажа левоногого центрального защитника представляется маловероятной для МЮ .

Алехандро Гримальдо

Гримальдо еще недавно был частью непобедимой команды «Байера» под руководством Хаби Алонсо. У команды случился спад, но вот Гримальдо продолжает играть на топовом уровне. На счету испанца 14 голов и 12 результативных передач в этом сезоне (не будем забывать, что он играет на позиции левого защитника), что говорит о том, что он полностью готов к ЧМ -2026. Но возможно, даже этого недостаточно, чтобы он вытеснил из стартового состава Марка Кукурелью. Гримальдо недавно изъявил желание поиграть в Испании, где он выступал за резервную команду «Барселоны», затем перешел в «Бенфику», а потом в «Байер».

Гримальдо признался:

Я всегда говорил: хочу вернуться в Ла Лигу. Это одна из моих целей. Я очень счастлив в «Байере», но всегда говорил, что хочу вернуться в Ла Лигу, и когда-нибудь это произойдет.

Родри

Недавно Родри заявил:

Впереди чемпионат мира, и моя задача — оставаться сосредоточенным только на этом турнире. Все, что касается моего будущего, подождет до окончания мундиаля.

На Евро-2024 испанский полузащитник показал игру, которая помогла ему взять «Золотой мяч». В этот раз он на «Золотой мяч» претендовать не будет даже если Испания выиграет чемпионат мира. Был сезон, который запомнился травмами в «Манчестер Сити». Но этот опорный полузащитник по-прежнему пользуется огромной популярностью и определенно заслуживает внимания на трансферном рынке.

Кандидат в президенты Энрике Рикельме, который сейчас пытается сместить Флорентино Переса, настаивал:

Я обожаю Родри, он фантастический футболист, и именно такой игрок должен быть в «Реале».

Фабиан Руис

Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Пари Сен-Жермен». Руис, как ожидается, подпишет новый контракт с парижанами, срок договора будет рассчитан до лета 2029 года. Однако о новом контракте вероятно не будет объявлено до окончания ЧМ -2026. Руис был важным игроком для испанцев, когда они выиграли Евро-2024, но для Фабиана это будет всего лишь первый чемпионат мира.

Бруну Фернандеш

После сезона, в котором Бруну был признан лучшим игроком Премьер-Лиги, Фернандеш ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте. Срок его нынешнего контракта истекает в 2027 году, хотя есть возможность продления до 2028-го. Фернандеш остался в МЮ в прошлом году, хотя был интерес со стороны клубов Саудовской Аравии, и впоследствии побил рекорд по количеству голевых передач за сезон в АПЛ . Сейчас, готовясь к своему третьему чемпионату мира в составе сборной Португалии, Фернандеш, похоже, покидать «Олд Траффорд» не собирается.

Винисиус Жуниор

Винисиус и мадридский «Реал» до сих пор не договорились о новом контракте. Бразилец, как мы уже писали, вероятно, сделал ставку на ЧМ -2026. Проведет его ярко – запросит большие деньги у «Реала». А если не сможет этого сделать, то согласится на текущее предложение.

Харри Кейн

В составе «Баварии» Кейн провел лучший сезон в своей жизни, забив 61 гол в 51 матче. Это один из самых результативных сезонов в истории футбола. Если Англия добьется успеха этим летом, у Кейна могут появиться хорошие шансы на получение «Золотого мяча». И, будучи капитаном сборной, он не будет думать о «Баварии» во время матчей ЧМ .

Кейн сказал:

Сейчас не время об этом говорить, но паники нет. Мы хотели вести переговоры до конца сезона, а у нас еще впереди чемпионат мира. Но все знают, как мне здесь нравится. Ситуация спокойная.

Криштиану Роналду