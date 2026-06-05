Месси полностью доминирует над Роналду. ЧМ-2026 — последний шанс для Криштиану догнать Лео

вчера, 21:30

Решающая битва великих футболистов.

Если не будет травм в последний момент, Месси и Роналду этим летом на чемпионате мира установят множество рекордов. Лео и Криштиану приедут в Северную Америку на чемпионат мира, который, возможно, станет для них последним. Это будет великое зрелище.

В настоящее время эта пара делит первое место с мексиканцами Антонио Карбахалем, Андресом Гуардадо и Рафаэлем Маркесом, а также немцем Лотаром Маттеусом по количеству выступлений на чемпионатах мира (пять турниров), но если они сыграют хоть какое-то время этим летом. Этот рекорд точно будет побит. Лео будет удерживать этот рекорд как минимум 24 часа, поскольку первый матч группового этапа сборной Аргентины состоится за сутки до начала кампании Португалии.

Месси уже является рекордсменом по количеству сыгранных матчей на чемпионате мира — 26, но Роналду может обогнать его этим летом. Португальская суперзвезда отстает на четыре матча, поэтому может сравняться с Месси, если Аргентина вылетит на групповом этапе, а Португалия дойдет до финала. Но в такое развитие событий не верится совершенно.

На счету Месси 13 голов на ЧМ , что на три меньше, чем у немца Мирослава Клозе, рекордсмена. Роналду же забил всего 8 голов в 22 матчах и ни разу не отличился в плей-офф. Рядом идет и Килиан Мбаппе, у которого сейчас 12 голов, столько же у Пеле. Французы тоже хотят победить.

Рекорд по количеству голов в одном турнире будет сложно побить, поскольку нужно наколотить более 13 голов, забитых Жюстом Фонтеном в 1958 году. Лучшим бомбардиром в 2022 году стал Мбаппе с 8 голами.

Существуют разногласия по поводу того, кто является рекордсменом по количеству голевых передач за всю историю, поскольку статистика Opta охватывает период только с 1966 года, но в большинстве случаев считается, что это Пеле с 10 ассистами. Месси сравняется с этим показателем, если этим летом отдаст две голевые передачи. У Роналду же за всю карьеру на чемпионатах мира всего две голевые передачи.

Месси также может сравняться с рекордным количеством выходов в финал, Кафу выходил в финал трижды, Бразилия играла в трех финала подряд с 1994 по 2002 год. Лео же дважды выходил в финал чемпионата мира, это было в 2014 и 2022 годах, в то время как Роналду ни разу не добирался до финала.

Между тем у Роналду есть шанс побить несколько возрастных рекордов. Он не станет самым старым игроком в истории чемпионатов мира, поскольку этот рекорд принадлежит египтянину Эссаму Эль-Хадари, которому было на момент установления рекорда 45 лет и 161 день, но он может стать самым возрастным игроком в истории финалов, если Португалия туда доберется. В настоящее время такой рекорд равен 40 годам и 133 дням, столько было итальянцу Дино Дзоффу в 1982 году. Если Португалия выйдет в финал, Роналду на тот момент будет 41 год и 164 дня.

Самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов мира является камерунец Роже Милла, забивший гол в ворота сборной России на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет и 39 дней, так что этот результат недостижим для обоих.

Роналду, однако, может побить рекорд самого возрастного бомбардира в финале. 35 лет и 274 дня было Нильсу Лидхольму в 1958 году. Месси также может побить этот рекорд, если забьет гол в Нью-Джерси в решающем поединке. Оба футболиста не смогут этого сделать, поскольку по сетке Аргентина и Португалия пересекутся в четвертьфинале, не позже.

Месси и Роналду готовятся стать первыми футболистам в истории футбола, которые примут участие в шести чемпионатах мира. Для многих спор о том, кто лучше — Месси или Роналду, окончательно разрешился, когда Лео выиграл ЧМ с Аргентиной в Катаре. После многих лет разочарований на международной арене Месси наконец-то заполучил трофей, показав в индивидуальном зачете результаты, сравнимые с успехами Пеле в 1970 году или Диего Марадоны в 1986 году. Роналду, напротив, покинул поле в слезах после неожиданного поражения Португалии от Марокко. Но у Криштиану есть и запасной план, как обойти Лео.

В концовке давайте посмотрим на цифры:

Матчи на ЧМ : 26

Выходы в стартовом составе: 24

Выходы на замену: 2

Голы: 13

Ассисты: 8

Голы с пенальти: 4

Минуты на гол: 178,0

Минуты на гол без учета пенальти: 257.2

Минуты на гол или результативную передачу: 110,2

Чемпионаты мира: пять

2006: Три матча, один гол, одна результативная передача. Четвертьфинал.

2010: Пять матчей, ни одного гола, одна результативная передача. Четвертьфинал.

2014: Семь матчей, четыре гола, одна результативная передача. Второе место.

2018: Четыре матча, один гол, две результативные передачи. 1/8 финала.

2022: Семь матчей, семь голов, три результативные передачи – Чемпион

Матчи на ЧМ : 22

Выходы в стартовом составе: 20

Выходы на замену: 2

Голы: 8

Ассисты: 2

Голы с пенальти: 3

Минуты на гол: 220,5

Минуты на гол без учета пенальти: 352,8

Минуты на гол или результативную передачу: 176,4

Чемпионаты мира: пять

2006: Шесть матчей, один гол, ни одной результативной передачи, полуфинал.

2010: Четыре матча, один гол, одна результативная передача, 1/16 финала.

2014: Три матча, один гол, одна результативная передача, групповой этап.

2018: Четыре матча, четыре гола, ни одной результативной передачи, 1/8 финала.

2022: Пять матчей, один гол, ни одной результативной передачи – четвертьфинал