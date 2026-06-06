Фейковый миллиардер, топ-тренер и злой сосед с бензопилой. Где сейчас футболисты «Арсенала», которые проиграли финал ЛЧ-2006

вчера, 10:45

Не все стали успешными после завершения карьеры.

Первый в истории «Арсенала» финал Лиги чемпионов закончился разочарованием. Несмотря на то что Сол Кэмпбелл вывел команду Арсена Венгера вперед, в итоге она потерпела поражение от «Барселоны» во втором тайме. «Арсенал» играл более 70 минут вдесятером после красной карточки Йенса Леманна, но при этом был близок к завоеванию трофея. Давайте посмотрим, чем занимаются двадцать лет спустя футболисты, которые выходили на поле в тот вечер в составе лондонцев.

Йенс Леманн

Эксцентричный немецкий вратарь попал в заголовки газет после того, как немецкий суд оштрафовал его на 135 000 евро за повреждение гаража соседа бензопилой. Он снес балки строения, потому что гараж загораживал ему вид на озеро. Также его ловили пьяным за рулем. После завершения карьеры работал тренером вратарей в «Арсенале», помощником тренера в «Аугсбурге» и членом совета директоров в «Герте». В последнее время он немного работал на ТВ, а также тренером в английской медиалиге.

Эммануэль Эбуэ

После ухода из «Арсенала» в 2011 году ивуариец провел четыре года в «Галатасарае», а затем был в «Сандерленде», но не сыграл за этот клуб ни одного матча. Завершил карьеру в 2016 году. С тех пор Эбуэ периодически попадал в новости, но по негативным поводам. Развелся, возникли проблемы с финансами.

Коло Туре

Туре завершил свою игровую карьеру в «Селтике» и сразу же занялся тренерской работой, работая под руководством Брендана Роджерса. Бывший защитник был назначен тренером «Уигана» в ноябре 2022 года, но проработал на этом посту всего пару месяцев. В этом сезоне он входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», но покинул клуб вместе с каталонским тренером.

Эшли Коул

Болельщикам «Арсенала» его уход в «Челси» не понравился, но успешно провел время в клубе-конкуренте. После ухода из «Челси» поиграл в Италии и США . Завершил карьеру в 2019 году и быстро перешел к тренерской работе. После работы с молодежными сборными Англии Коул возглавил «Чезену» в Серии B.

Робер Пирес (заменен на Мануэля Альмунию, '18)

Пиреса заменили после удаления Леманна. Обидно. Так уж сложилось, что это был последний матч легенды «Арсенала» за клуб.

«Должен сказать, в этом сезоне меня постигли некоторые разочарования. Например, я очень часто оказывался на скамейке запасных», — говорил Пирес после ухода.

Французский футболист затем провел четыре сезона в «Вильярреале», после чего доигрывал в «Астон Вилле» и ФК «Гоа». Тренерская работа его никогда не привлекала, он участвует в Baller League (английская медиалига). Альмуния, тем временем, оставался основным вратарем «Арсенала» в течение нескольких лет, а потом завершил свою карьеру в «Уотфорде». Проблемы с сердцем вынудили его уйти в 2014 году, но он полностью восстановился и с тех пор. Сейчас ведет непубличный образ жизни.

Жилберто Сильва

После ухода из «Арсенала» в 2008 году Жилберто пополнил свою коллекцию трофеев, помогли «Панатинаикос» и «Атлетико Минейро». С бразильцами удалось взять Кубок Либертадорес. Вместо того чтобы заняться тренерской работой, он построил карьеру в СМИ , работая на ESPN и BBC, а сейчас является послом ФИФА и «Арсенала».

Сеск Фабрегас (заменен на Матье Фламини, '74)

Фабрегасу было всего 18 лет, когда он блистал на «Бернабеу» на пути к этому финалу. Сеск не просто так стал топовым тренером, он уже в таком возрасте хорошо видел поле. Это врожденный талант. После ухода из «Арсенала» выиграл чемпионские титулы с «Барселоной» и «Челси», а также ЧМ и два Евро со сборной Испании. Завершив игровую карьеру в «Комо», он теперь тренирует этот клуб в Серии А. Проделал замечательную работу, выведя «Комо» в Лигу чемпионов, обойдя «Милан» и «Ювентус». Аршавин, например, уверен, что Сеск – это следующий тренер «Барселоны» после Флика.

История Фламини после завершения футбольной карьеры, пожалуй, еще более примечательна. Сообщалось, что бывший полузащитник стал миллиардером благодаря компании, производящей экологически чистый заменитель нефти. Бывший игрок сборной Франции является соучредителем этой компании, но он сам опровергал слухи, что у него на банковском счету есть миллиарды. Мол, это компания оценивается в миллиарды, а самих миллиардов и нет.

Александр Глеб (заменен на Хосе Антонио Рейеса, '85)

Глеб позже так и не смог закрепиться на «Камп Ноу». Он играл до тридцати с лишним лет, четырежды возвращаясь в БАТЭ . Даже в «Крылья Советов» заносило.

Рейес вскоре после финала выиграл Ла Лигу с «Реалом», а потом провел несколько неплохих лет в «Атлетико». Трагически погиб в автокатастрофе в 2019 году в возрасте 35 лет.

Фредди Юнгберг

После неудачного периода в «Вест Хэме» Юнгберг провел последние годы своей карьеры, играя за клубы в MLS , Шотландии и Японии, а потом немного побегал в Индии. В 2016 году он вернулся в «Арсенал» в качестве тренера молодежной команды, а позже исполнял обязанности главного тренера до прихода Микеля Артеты. В последнее время он участвует в Baller League вместе с Леманном и Пиресом.

Тьерри Анри

Величайший игрок в истории «Арсенала» перешел в «Барселону» в 2007 году и, наконец, спустя два года завоевал трофей Лиги чемпионов. Потом поиграл за «Нью-Йорк Ред Буллз» и даже сумел на правах аренды вернуться на пару месяцев в «Арсенал» в 2012 году. После завершения игровой карьеры Анри много работал футбольным экспертом, а затем перешел к тренерской работе, возглавляя «Монако» и «Монреаль», а также будучи помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Недавно он привёл Францию ​​к серебряным медалям на Олимпийских играх в Париже. Но такое ощущение, он чувствует себя наиболее комфортно, когда болтает без умолку с Джейми Каррагером и Микой Ричардсом в студии CBS Sports.