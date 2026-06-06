Необычная футбольная география мундиаля. 94 участника ЧМ-2026 родились в одной стране

вчера, 15:39

Лучшая школа мира.

Франция – главный центр футбольного притяжения

Родители гордятся, если их дети хорошо учатся в лучших университетах мира. В футболе такой университет – целая страна. 94 футболиста из заявок на ЧМ -2026 родились во Франции. Африканцы давно поняли, что можно не только отдавать талантливых ребят французам, как получилось с Зиданом и Мбаппе, но и повысить уровень своих сборных, активно применяя натурализацию. 13 футболистов в составе Алжира, в том числе Марез, родились во Франции. 12 игроков сборной Гаити, которая впервые за почти полвека вышла в финальную часть ЧМ , являются гражданами Франции, рожденными в Европе.

У сборной Сенегала 10 парней из Франции, а ивуарийцы пригласили 8 уроженцев этой европейской страны. На днях Кот-д’Ивуар обыграл команду Дешама. Гол и ассист на счету старшего брата звезды ПСЖ Дуэ. Гуэла родился в Анже, воспитывался в «Ренне», но выбрал ивуарийскую сборную и эмоционально отпраздновал гол в ворота вице-чемпионов мира, за которых болел с детства. Для мундиалей родные братья в заявках – норма, но родственники в разных сборных появились позже. Старший Дуэ в 23 года играет за «Страсбур». Он слабее брата Дезире, но уровень мастерства Гуэла отвечает запросам африканской сборной.

Тунис пригласил 7 уроженцев Франции на ЧМ -2026, а у Марокко шесть таких футболистов. У огромного по населению Египта теперь есть один футболист, рожденный во Франции. Когда люди со всего мира мечтают, чтобы их дети заиграли в футбол в Европе, то переезжают не в Испанию, а чуть севернее. За последние двадцать лет французы превратили свои школы в заводы по воспитанию больших футболистов. На юношеском уровне никто на планете, как уверяют скауты, которые работают на всех континентах, не играет сильнее. Причина в правильной подготовке детских тренеров. Французы обошли даже испанцев.

Англичане и немцы неплохо работают с юношами. Голландцы тоже в порядке, поэтому в заявках на ЧМ -2026 полно воспитанников их школ. Но если искать лучших из лучших, то это не уругвайцы, не аргентинцы, не бразильцы и уж точно не итальянцы. Сейчас в Саудовской Аравии серьезнее относятся к работе с юными игроками, чем в Италии. Они закономерно пропускают очередной крупный турнир. А французы чудо как хороши. Иногда сложно поверить, что речь о юношах из «Генгама» и «Лаваля», насколько сильны команды подростков из провинциальных клубов из Франции. Их система работает идеально.

Холанд из Лидса, а Олисе плохо знает французский

Дети футболистов рождались за пределами родины предков. Маркус Тюрам родом из Пармы, за одноименный клуб выступал его легендарный отец Лилиан. Эрлинг Холанд, чей папа играл на чемпионате мира за сборную Норвегии, родился в Лидсе. Звезда «Баварии» Олисе появился на свет на окраине Лондона. Его нигерийский отец не построил футбольную карьеру, но мама – наполовину алжирка, наполовину француженка, поддерживала мужа. Вместе они оказались в Англии. Олисе может стать целью «Реала», невзирая на заявления Хенесса и Переса, что клубы не обсуждают крупный трансфер.

А пока Олисе учит язык страны, которую представляет в футболе. У Майкла нет практики, игрок засмущался и не смог дать интервью на французском языке. Мусиала из сборной Германии родился в Штутгарте, но прекрасно знает английский язык, являясь воспитанником школы «Челси». В Лондоне Джамал играл с нынешним напарником по «Баварии» Олисе. Институт национальных сборных перенял многие особенности клубного футбола. У федераций тоже появились скауты. Например, футболист из академии МЮ Ибрагимов был приглашен в сборную России после матчей за юношеские сборные Англии.

Карпин решил не дарить британцам 18-летнего уроженца Дагестана. Но если Амир окажется звездой первой величины, то повторит фокус Деклана Райса. У хавбека «Арсенала» три матча за первую сборную Ирландии и 62 поединка за «Трех львов». А когда говорим о бывших колониях Франции, Португалии или Нидерландов, то понятно, что их единственный шанс выйти на ЧМ – пригласить воспитанников европейских школ футбола. В составе сборной Кюрасао 25 голландцев по месту рождения. До 2010 года остров входил в состав Нидерландских Антильских островов, откуда им ещё взять футболистов?

В заявке сборной Южной Кореи появился первый немец

Боснийцы, чьи родители бежали от страшной войны, рождались в Германии, Австрии, Швеции, Дании и в США , а теперь вместе гордо представят именно Боснию и Герцеговину на ЧМ -2026. Команда ДР Конго состоит из воспитанников школ французского и бельгийского футбола, что логично. Хотя у них также есть Аарон Ван-Биссака – бывший игрок МЮ вспомнил о корнях. Команда Кабо-Верде надеется, что сильно сыграют парни из Нидерландов, Франции и Португалии. Всего 290 футболистов из заявок на ЧМ -2026 родились за пределами стран, которые представляют. Только у 8 сборных нет таких игроков.

Например, Антон из сборной Германии родился в Узбекистане. Дед и бабушка Вальдемара говорят на узбекском языке, а он с родителями – на русском. Гуэхи из сборной Англии появился на свет в ивуарийском Абиджане. Бывший игрок «Спартака» и участник заявки Нидерландов Гус Тиль родился в Замбии. Ляпорт из сборной Испании – во Франции, у него много матчей за юношеские команды «трехцветных». У сборной Южной Кореи появился уроженец Германии. У Касторпа из «Боруссии» М мама кореянка. После выступлений за молодежную сборную Германии Йенс приехал на ЧМ -2026 с другой сборной.