Безработные на ЧМ-2026. Сборная из футболистов, чьи контракты закончатся во время мундиаля

вчера, 20:31

Но придется раскошелиться на подъемные.

Нет лучшей витрины для того, чтобы показать себя, чем самое популярное спортивное событие в мире. Эти футболисты могут получить выгодный контракт благодаря успешной игре на мундиале. Стоит также отметить, что в нынешнее время топовым футболистам дают солидные подписные за переход в статусе свободного агента. Недавно мы рассказывали про игроков, которые через год станут свободными агентами. На этот раз в списке только те, кто уже этим летом сможет бесплатно выбрать для себя новую команду.

Вот 11 футболистов, чьи контракты истекут во время ЧМ -2026. Из них можно собрать приличную команду.

Мэтью Райан (Австралия)

Статистика в прошедшем сезоне: 36 матчей в Ла Лиге за «Леванте», 56 пропущенных голов, 9 «сухих» поединков.

Австралийский ветеран может сыграть на своем четвертом чемпионате мира за Австралию. Райан сыграл 36 матчей в Ла Лиге, договориться о новом договоре не получилось, вскоре он станет свободным агентом.

Мехмет Челик (Турция)

Статистика в прошедшем сезоне: 34 матча в Серии А за «Рому», 1 гол, 2 результативные передачи.

Челик, подписанный «Ромой» еще во времена Жозе Моуриньо, провел в клубе четыре года, но этим летом будет искать себе новую работу. Он может играть как справа в тройке защитников, так и на позиции крайнего защитника, но Челик довольно слаб на чужой половине поля. Мехмет примет участие в первом чемпионате мира по футболу, поскольку Турция не играла на мундиалях с 2002 года, когда команда дошла до полуфинала. Смогут ли повторить свой успех?

Ибраима Конате (Франция)

Статистика в прошедшем сезоне: 36 матчей в АПЛ за «Ливерпуль», 1 гол.

Конате близок к переходу в мадридский «Реал». Единственное, что препятствует официальному подписанию соглашения, — это продолжающиеся президентские выборы. Флорентино Перес подтвердил, что они подпишут контракт с Конате, если он победит на выборах в воскресенье. Если это произойдет, то в Мадрид вернется Жозе Моуриньо.

Джон Стоунз (Англия)

Статистика в прошедшем сезоне: 9 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити».

Травмы преследуют этого 31-летнего футболиста, но это не отпугивает многих потенциальных покупателей. Если верить слухам, то «Эвертон» хочет заполучить Стоунза, но Джон также заинтересовал якобы «Баварию», «Милан» и «Ювентус». Но все же верится именно в вариант с клубом из Ливерпуля.

Такехиро Томиясу (Япония)

Статистика в прошедшем сезоне: 9 матчей в чемпионате Нидерландов за «Аякс».

Японский защитник провел четыре года в «Арсенале», прежде чем перейти в «Аякс», но этим летом снова сменит клуб. Он входит в состав сборной Японии на чемпионат мира, но, возможно, ему придётся довольствоваться местом на скамейке запасных.

Фабиньо + Каземиро (Бразилия)

Бывший полузащитник «Ливерпуля» играет за саудовский клуб «Аль-Иттихад» (30 матчей в прошлом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии, 1 гол, 3 результативные передачи), но его контракт истекает этим летом. Каземиро же провел прошедший сезон за МЮ (34 матча в АПЛ , 9 голов и 2 результативные передачи в прошлом сезоне) и готовится подписать, возможно, последний контракт в карьере.

Леон Горецка (Германия)

Статистика в прошедшем сезоне: 31 матч в Бундеслиги за «Баварию», 5 голов и 4 результативных передачи.

После восьми лет в «Баварии» Горецка покидает клуб этим летом, но покупателей на него предостаточно. Переход в «Милан» сорвался, теперь клубы АПЛ проявляют интерес к опытному немцу.

Мохамед Салах (Египет)

Статистика в прошедшем сезоне: 27 матчей в АПЛ за «Ливерпуль», 7 голов и 7 результативных передач.

Последний год Салаха в клубе выдался непростым, но он по-прежнему остается футболистом, которого хотели бы заполучить многие клубы. Салах — самый известный мусульманский футболист в мире, переход в Саудовскую Аравию кажется вполне вероятным. Но слухи также связывают его и с клубами Серии А. Впрочем, выбор здесь очевиден. Не просто так Мохамед отказался от денег «Ливерпуля». Вопрос, за какой именно клуб Саудовской Аравии он будет играть. Ставим на «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Бернарду Силва (Португалия)

Статистика в прошедшем сезоне: 38 матчей в АПЛ за «Ман Сити», 2 гола и 4 результативных передачи.

Португалец покинул «Манчестер Сити», разочаровавшись в английском климате, и, судя по всему, перейдет в испанский клуб. На Силву претендуют «Барселона» и «Атлетико». Конечно, Барселона будет теплее Мадрида, но иногда выбирать не приходится.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Статистика в прошедшем сезоне: 23 матча в чемпионате Бразилии за «Коринтианс», 6 голов и 4 результативные передачи.

Отметим, что бразильцы играют по схеме «весна-осень». В текущей кампании Депай провел 8 матчей и забил 1 гол. Обычно футболисты подписывают контракт до декабря в Бразилии, но не Депай. Вероятно, готовится вернуться в Европу. У нидерландца истекает контракт с «Коринтиансом» в конце июля. Да, это после завершения ЧМ . Извиняемся, но хотелось включить Мемфиса в виде исключения в этот список.

У него поразительно высокая результативность в составе Нидерландов – лучший бомбардир в истории сборной с 52 голами в 102 матчах. Сможет ли он попасть в топовый европейский клуб? Ведь не сумел закрепиться в «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Атлетико». Но за европейский крепкий клуб, например, за «Аякс» или «Лион» он бы точно мог успешно еще поиграть. Но если немецкий математик прав, то Депая ждет грандиозный успех этим летом.