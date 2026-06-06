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Безработные на ЧМ-2026. Сборная из футболистов, чьи контракты закончатся во время мундиаля

вчера, 20:31
Салах/Каземиро
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Депай Мемфис
Депай Мемфис
Нападающий
Каземиро
Каземиро
Полузащитник

Но придется раскошелиться на подъемные.

Нет лучшей витрины для того, чтобы показать себя, чем самое популярное спортивное событие в мире. Эти футболисты могут получить выгодный контракт благодаря успешной игре на мундиале. Стоит также отметить, что в нынешнее время топовым футболистам дают солидные подписные за переход в статусе свободного агента. Недавно мы рассказывали про игроков, которые через год станут свободными агентами. На этот раз в списке только те, кто уже этим летом сможет бесплатно выбрать для себя новую команду.

Вот 11 футболистов, чьи контракты истекут во время ЧМ-2026. Из них можно собрать приличную команду.

Мэтью Райан (Австралия)

Статистика в прошедшем сезоне: 36 матчей в Ла Лиге за «Леванте», 56 пропущенных голов, 9 «сухих» поединков.

Австралийский ветеран может сыграть на своем четвертом чемпионате мира за Австралию. Райан сыграл 36 матчей в Ла Лиге, договориться о новом договоре не получилось, вскоре он станет свободным агентом.

Мехмет Челик (Турция)

Статистика в прошедшем сезоне: 34 матча в Серии А за «Рому», 1 гол, 2 результативные передачи.

Челик, подписанный «Ромой» еще во времена Жозе Моуриньо, провел в клубе четыре года, но этим летом будет искать себе новую работу. Он может играть как справа в тройке защитников, так и на позиции крайнего защитника, но Челик довольно слаб на чужой половине поля. Мехмет примет участие в первом чемпионате мира по футболу, поскольку Турция не играла на мундиалях с 2002 года, когда команда дошла до полуфинала. Смогут ли повторить свой успех?

Ибраима Конате (Франция)

Статистика в прошедшем сезоне: 36 матчей в АПЛ за «Ливерпуль», 1 гол.

Конате близок к переходу в мадридский «Реал». Единственное, что препятствует официальному подписанию соглашения, — это продолжающиеся президентские выборы. Флорентино Перес подтвердил, что они подпишут контракт с Конате, если он победит на выборах в воскресенье. Если это произойдет, то в Мадрид вернется Жозе Моуриньо.

Джон Стоунз (Англия)

Статистика в прошедшем сезоне: 9 матчей в АПЛ за «Манчестер Сити».

Травмы преследуют этого 31-летнего футболиста, но это не отпугивает многих потенциальных покупателей. Если верить слухам, то «Эвертон» хочет заполучить Стоунза, но Джон также заинтересовал якобы «Баварию», «Милан» и «Ювентус». Но все же верится именно в вариант с клубом из Ливерпуля.

Такехиро Томиясу (Япония)

Статистика в прошедшем сезоне: 9 матчей в чемпионате Нидерландов за «Аякс».

Японский защитник провел четыре года в «Арсенале», прежде чем перейти в «Аякс», но этим летом снова сменит клуб. Он входит в состав сборной Японии на чемпионат мира, но, возможно, ему придётся довольствоваться местом на скамейке запасных.

Фабиньо + Каземиро (Бразилия)

Бывший полузащитник «Ливерпуля» играет за саудовский клуб «Аль-Иттихад» (30 матчей в прошлом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии, 1 гол, 3 результативные передачи), но его контракт истекает этим летом. Каземиро же провел прошедший сезон за МЮ (34 матча в АПЛ, 9 голов и 2 результативные передачи в прошлом сезоне) и готовится подписать, возможно, последний контракт в карьере.

Леон Горецка (Германия)

Статистика в прошедшем сезоне: 31 матч в Бундеслиги за «Баварию», 5 голов и 4 результативных передачи.

После восьми лет в «Баварии» Горецка покидает клуб этим летом, но покупателей на него предостаточно. Переход в «Милан» сорвался, теперь клубы АПЛ проявляют интерес к опытному немцу.

Мохамед Салах (Египет)

Статистика в прошедшем сезоне: 27 матчей в АПЛ за «Ливерпуль», 7 голов и 7 результативных передач.

Последний год Салаха в клубе выдался непростым, но он по-прежнему остается футболистом, которого хотели бы заполучить многие клубы. Салах — самый известный мусульманский футболист в мире, переход в Саудовскую Аравию кажется вполне вероятным. Но слухи также связывают его и с клубами Серии А. Впрочем, выбор здесь очевиден. Не просто так Мохамед отказался от денег «Ливерпуля». Вопрос, за какой именно клуб Саудовской Аравии он будет играть. Ставим на «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Бернарду Силва (Португалия)

Статистика в прошедшем сезоне: 38 матчей в АПЛ за «Ман Сити», 2 гола и 4 результативных передачи.

Португалец покинул «Манчестер Сити», разочаровавшись в английском климате, и, судя по всему, перейдет в испанский клуб. На Силву претендуют «Барселона» и «Атлетико». Конечно, Барселона будет теплее Мадрида, но иногда выбирать не приходится.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Статистика в прошедшем сезоне: 23 матча в чемпионате Бразилии за «Коринтианс», 6 голов и 4 результативные передачи.

Отметим, что бразильцы играют по схеме «весна-осень». В текущей кампании Депай провел 8 матчей и забил 1 гол. Обычно футболисты подписывают контракт до декабря в Бразилии, но не Депай. Вероятно, готовится вернуться в Европу. У нидерландца истекает контракт с «Коринтиансом» в конце июля. Да, это после завершения ЧМ. Извиняемся, но хотелось включить Мемфиса в виде исключения в этот список.

У него поразительно высокая результативность в составе Нидерландов – лучший бомбардир в истории сборной с 52 голами в 102 матчах. Сможет ли он попасть в топовый европейский клуб? Ведь не сумел закрепиться в «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Атлетико». Но за европейский крепкий клуб, например, за «Аякс» или «Лион» он бы точно мог успешно еще поиграть. Но если немецкий математик прав, то Депая ждет грандиозный успех этим летом.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:51
Спасибо, интересно. Горецку в Спартаке хотел бы видеть
Гость
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