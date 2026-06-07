Футболиста допрашивали семь часов. Скандал перед ЧМ-2026 в аэропорту Чикаго

вчера, 10:17

Обозвали террористом.

Львов Месопотамии встретили допросами

Месопотамские львы исчезли в начале прошлого века. Хищники были одним из символов царской власти. В новом веке Львами Месопотамии называют футболистов сборной Ирака, с которыми связан свежий скандал. Самолет команды приземлился в аэропорту Чикаго. Хозяева ЧМ должны знать о прибытии гостей турнира и встречать их по-человечески. С футболистами из Ирака обошлись так, как обходились с некоторыми туристами, ошибочно задержанными миграционной службой.

Главной звезде и капитану Аймену Хуссейну не повезло сильнее остальных, игрока задержали на семь часов. Фотографа иракцев не пустили в США , пограничники решили поиздеваться. Во-первых, есть поисковики, где легко найти сотни фотографий и видео с футболистом. Во-вторых, на руках все документы, где указано полное имя и дата рождения Аймена. Нельзя капитана команды ЧМ -2026 задерживать на целых семь часов. Адвокаты в итоге вытащили Аймена, но это очень позорная ситуация.

Скорее всего, виновата не только политика президента США , а и старые директивы Буша-младшего времен теракта в Нью-Йорке. У людей с обычными для их регионов именами и фамилиями возникали проблемы в аэропортах США . Достаточно включить в список подозреваемых одного Ивана Иванова, чтобы всех Иванов Ивановых тащили на допросы, даже если нужный человек сменил имя, вступив в одну из запрещенных организаций. С Айменом Хуссейном поступили не лучше, чем с иранцами.

У Аймена Хуссейна очень трагичная судьба

Хуссейна приняли за террориста, хотя его семья от них пострадала. Форвард является однофамильцем первому правителю, казненному в XXI веке. Саддам Хусейн не имеет отношения к футболисту. Разумеется, среди родственников бывшего диктатора может быть Аймен, который прячется от международного правосудия. Но его не включали в заявку на чемпионат мира по футболу. Семья форварда наоборот пострадала из-за войны в Ираке и преступлений двух самых известных террористических организаций региона.

Отец Хуссейна воевал против джихадистов Усамы бен Ладена и был убит. Брат футболиста исчез, основная версия – его убили представители другой известной радикальной организации. Война и террористы заставили Аймена Хуссейна и его маму покинуть родной дом. Они беженцы внутри Ирака, то есть прямые жертвы жестокой войны. Потеряв отца, брата и дом, молодой парень оказался главным кормильцем в семье. Аймен пытался заработать футболом, но у его первого клуба были финансовые проблемы.

Хуссейн выступал за разные клубы в Ираке. Он никогда не играл в Европе, но зарабатывал в Тунисе, Катаре и Марокко. Аймен помог сборной Ирака удачно выступать на молодежном чемпионате Азии, где заняли третье место, но из-за травмы нападающий не сыграл на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Зато молодого Хуссейна начали вызывать в первую сборную Ирака, где он отмечался голами. Теперь у Аймена 32 мяча в 90 матчах за первую команду. Он уступает только лучшему снайперу иракцев в истории Юнису Махмуду.

Ирак с Махмудом в 2007 году выиграл Кубок Азии, главное достижение в истории. Юнис вышел на футбольную пенсию после дебюта Хуссейна. Оказалось, что именно Аймен его заменит. Юнис сыграл очень много матчей, его непросто будет догнать по количеству голов. Зато Махмуд не дарил фанатам такую большую радость, как Аймен в отборе к ЧМ -2026. Ирак впервые за 40 лет сыграет в финальной части мундиаля. Это всего лишь второе участие в истории. Гол Хуссейна помог им пройти в плей-офф сборную Боливии.

Сборной Ирака не повезло с жеребьёвкой

Формат турнира – можно с третьего места выйти в плей-офф, повышает ценность единственной победы. Сенсации – лучшие подружки чемпионатов мира. Для сборных, вроде команды Ирака, расчет именно на одну идеальную встречу. В отличие от Саудовской Аравии, которой на ЧМ -2022 не хватило победы над сборной Аргентины, команда форварда Хуссейна может после одной сенсации войти в историю. Менее чем через две недели они сыграют против норвежцев. Тяжело будет не пропустить от викингов во главе с Холандом.

Накануне турнира команда Ирака под руководством австралийского тренера Арнольда сыграла вничью с Испанией. Многие иракцы выступают в родной лиге, их могут недооценить. Задача Аймена Хуссейна – забить в ворота Норвегии, Франции или Сенегала. Ирак попал в сложнейшую группу, как и на ЧМ -1986. Тогда они сыграли с Мексикой, Бельгией и Парагваем. Иракцы дрались, но трижды проиграли. Бельгии уступили 1:2, забив дебютный гол на ЧМ . Против Парагвая судья принял несколько спорных решений.

Соперники были достойными. Хозяева турнира мексиканцы проиграли будущим финалистам немцам. Бельгийцы прошли советскую сборную и вылетели от Испании. Парагвайцы уступили англичанам. Невзирая на неудачу на ЧМ -86, в Ираке мечтали о развитии футбола. Скорее всего, они бы добились успеха, если бы не дикое правление в футболе сына диктатора Удея Хусейна. После свержения режима место, где он прятался, информатор выдал за 30 млн долларов, Удея ликвидировали после отказа сложить оружие.

Режим Хусейна уничтожил футбол в Ираке

Старшего сына Хусейна называют худшим представителем клана. Иракцы описывают Удея как садиста, который боялся марать руки, но любил унижать людей. Побои были таким частым явлением, что есть свидетельства сотен футболистов, боксеров и борцов, ведь Удей также был главой Олимпийского комитета. Когда сборная Ирака по футболу отыгралась с 0:4 против Иордании в 1999 году, игроки боялись серии пенальти. Решающий промах допустил Аббас Рахим, и он сразу знал, что его ждёт.

Игрока отправили в лагерь для военнопленных, где его пытали. Футболисты привыкли к избиениям и брали в автобус сборной подушки, чтобы немножко поспать в тюрьме Аль-Радвании. Там пытали многих умных и честных иракцев. Футболисты той поры называют Удея Хусейна дьяволом, а тюрьму сравнивают с адом. Отдельный котел нужен чиновникам ФИФА , которые не реагировали, хотя знали о пытках футболистов в Ираке. Удей Хусейн считал себя больным гуру, хотя не разбирался в игре и нес чушь.

Футболисты сборной тренировались с мячом из бетона. Их таскали по гравию и приказывали прыгать в ямы с фекалиями, чтобы инфицировать раны. Если опытный футболист пробовал завершить карьеру, его «переубеждали» электрическими разрядами. Родители талантов подкупали врачей, имитируя травмы, пока Удей Хусейн не провозгласил игрока врагом режима, ведь это означало пытки для родственников, а не только для спортсмена. Иракский футбол отбросили в развитии на десятилетия.

Новая команда вышла на ЧМ -2026, но Аймена Хуссейна скверно встретили в США . Учитывая страшный путь – войну, нищету, потерю дома, гибель отца на фронте, убийство брата боевиками, пожелаем футболисту успехов. Среди фанатов сборной Ирака тоже есть смелые люди. Зная о пытках футболистов, в 1992 году люди организовали протесты. Люди Хусейнов убили троих фанатов и покалечили 25 человек. Сопротивление режиму было и среди звезд футбола. Жаль, что матчи ЧМ -2026 не увидит Аммо Баба.

Он был футболистом и тренером, но стал любимцем иракцев, далеких от футбола, когда отправил Удея Хусейна к черту. Старика хотели убить, но испугались новых протестов. Тренер перевез всю семью в Чикаго, где есть старая община иракцев, а сам дома тихо тренировал детишек. Баба пережил режим Хусейна, но умер от осложнений из-за диабета. Аммо застал победу сборной Ирака на Кубке Азии в 2007 году, а на мундиале форварда Аймена Хуссейна поддержат внуки смелого наставника.