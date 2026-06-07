Без Кройфа и голых девушек у бассейна. Сборной Нидерландов предсказали победу на ЧМ-2026

вчера, 15:11

Любопытная ставка.

Удачливый прогнозист ставит на Нидерланды

Не стоит серьезно относится к прогнозам в футболе, это развлечение. Осьминог Пауль, который выбирал контейнеры с едой во время ЧМ -2010, по точности «предсказаний» опережает многих людей. Осьминог угадал результаты всех матчей сборной Германии на ЧМ -2010, а также исход финала Испании и Нидерландов. Голодный Пауль не ошибся ни разу и стал легендой, но у него появился наследник из мира людей. Экономист Йоахим Клемент знаменит футбольными ставками. Стратег в области инвестиций имеет неплохое швейцарское образование и развлекается алгоритмами для футбольных предсказаний.

Перед ЧМ -2018 Клемент предсказал, что победу одержит сборная Франции после двадцатилетней паузы. Именно тогда на его прогноз обратили внимание, ведь Йоахим также правильно назвал чемпионов в Бразилии. Он выбрал сборную Германии под руководством своего тезки Лёва. Клемент не настолько хорош, как осьминог Пауль, но у него три правильных ставки на победителей чемпионатов мира после трех тестовых прогонов модели, которая учитывает как общие экономические факторы, так и футбольные коэффициенты. Клемент правильно определяет фаворитов ЧМ , в Катаре он выбрал Аргентину.

При этом экономист чаще ошибается, предсказывая победителей на ранних стадиях плей-офф. Клемент рискует, называя не только будущих чемпионов. Его модель показала, что в финале ЧМ -2026 сыграют ван Дейк против Роналду, и голландцы впервые заберут домой кубок мира. В отличие от ставок на фаворитов – у Германии, Франции и Аргентины были интересные команды, сейчас Йоахим выбрал сборную, которую ставят ниже Испании, Англии и Франции. Также модель Клемента вывела на победу Японии над Бразилией в плей-офф, если они встретятся. Аргентинцы по предсказанию уступят португальцам.

От матча Роналду против Месси мир не откажется. Также не удивляет выбор полуфиналистов. Клемент ставит на Испанию и Англию. Финал Португалии и Нидерландов не такой предсказуемый, ведь голландцы не сметают соперников накануне турнира. Зато португальцы были в шаге от полуфинала ЧМ -2022. Нидерланды вылетели в полуфинале Евро-2024 от Англии. А на ЧМ -2022 им перешли дорогу аргентинцы. Тот матч был насыщенным событиями и скандалами. Месси после серии пенальти ругался в адрес соперников. Теперь, если верить немецкому предсказателю, последнее слово окажется за голландцами.

Кройфу навредила история о голых девушках

У сборной Нидерландов есть победный финал Евро-1988, когда они переиграли команду СССР . Ван Бастену удался идеальный удар по воротам Дасаева с острого угла. Но на чемпионатах мира голландцы пережили три болезненных удара, трижды уступив в финалах. Первое поражение окутано легендой. На ЧМ -1974 сборная Михелса и Кройфа привезла не просто домашние заготовки, они представили миру новый футбол. Впрочем, нечестно забывать сборную Бразилии на ЧМ -1970. В тех размашистых победах молодых ребят и Пеле легко увидеть намеки на «тотальный футбол» от заводного апельсина Кройфа.

Но даже если разделить авторство между тренерами и футболистами, глупо спорить, что впервые целая команда и конкретно её лидер сыграли в футбол будущего века именно на ЧМ -74. Кройф был неудержим, его напарники тоже выступили великолепно. Сборная Нидерландов прессинговала и могла выиграть финал у хозяев из сборной ФРГ . Но накануне решающего матча желтая газета «Bild» повысила шансы Беккенбауэра. Хотя у команды тренера Шёна был опыт победы на Евро-72, многие эксперты ставили на голландцев. Сборная Нидерландов ошарашила соперников постоянной сменой позиций.

Кройф был фаворитом, но длинноволосых голландцев подвела любовь того поколения к пьянкам. На крупных турнирах загулы и запои футболистов были нормой. Журналисты в те времена закрывали глаза на пьяных игроков в компании красивых девушек. Бразильцы на ЧМ -1958 таращились на шведских нудисток, а потом с ними познакомились поближе. Голландцы перед финалом устроили вечеринку в отеле у бассейна с девушками. Как написали немецкие журналисты, барышни были голыми. Именно так дал трещину план подготовки Михелса и сборной Нидерландов к финалу. Жены игроков узнали о статье.

Сильнее всего история повлияла на Йохана Кройфа. Его жена Дайана Костер была главой семьи с тремя детьми. Именно супруга выбрала красивую Барселону как город для жизни после Амстердама. Кройф два часа по телефону убеждал Данни, что не изменял ей в Мюнхене с местными девушками. Костер не поверила, как и многие другие подруги и супруги футболистов. Вместо нормального сна накануне финала голландцы оказались в серии мыльной оперы у телефонов. История о голых девушках легко может быть реальной, как и сама пьянка финалистов, но тот скандал явно повлиял на ход финала.

Голландцы придумали современный футбол

Придумали, но забыли в него сыграть в финалах ЧМ . Сборная Нидерландов провела плохой для себя матч против ФРГ в Мюнхене. Против Аргентины через четыре года тоже сыграли не идеально, хозяева больше хотели выиграть ценный кубок. На ЧМ -1978 прилетели без Кройфа. В то время было две версии: последствия травмы колена и политическая ситуация в Аргентине. Кройф отказался быть символом ЧМ -78, ведь местная хунта отбеливала репутацию с помощью кубка мира. Без Йохана сборная Нидерландов проиграла как раз Луке и Кемпесу из сборной Аргентины. Юного Марадоны ещё не было в заявке.

Спустя много десятилетий Кройф объяснил, что отказался от участия на ЧМ -78 не только из-за хунты, а по сумме факторов. За год до турнира на его семью напали в Барселоне. Связали Данни и Йохана, приставив к головам оружие. Дети были в доме. Тяжело представить, как Йохан уговорил преступников покинуть особняк и отказаться от идеи похищения его жены и детей. Скорее всего, Кройф предложил бандитам много денег. Похитителям удалось скрыться от полицейских. Кройф не стал чемпионом мира по футболу из-за событий за пределами поля – скандала с девушками у бассейна и попытки похищения его семьи.