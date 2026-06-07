Мбаппе повеселился на Ибице, Гарначо набил тату с Джокером. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 20:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш женился.

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас тоже потерял статус холостяка.

Андрей Мостовой во время отдыха во Франции пошутил над Соболевым

Стиляга дня. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов.

Доминик Собослаи же удивил болельщиков чувством стиля.

Федор Кудряшов показал, как выглядит после ДТП .

Вратарь «Спартака» Илья Помазун сходил на концерт Канье Уэста.

Михаил Кержаков начал выращивать помидоры.

Килиан Мбаппе свозил свою девушку на Ибицу перед ЧМ -2026.

Алехандро Гарначо сделал татуировку на всю спину в виде Джокера.

Коди Гакпо скоро снова станет отцом.

Счастливый Рияд Марез показал, как загорает с семьей.

Милота дня. Пауло Дибала с дочкой.

Луис Суарес за сборную уже не играет, поэтому может спокойно отдыхать во время ЧМ -2026.

Эдуардо Камавинга тоже не сыграет на ЧМ -2026, но в США он все же полетел. Для участия в краткосрочном курсе в Гарвардском университете.

А Харри Магуайр отправился отдыхать на Барбадос. Он тоже участия в мундиале не примет.

Братья Азары практикуются в гольфе.

Венсану Кандела 52 года. И вот как он выглядит сейчас.

На этом наш выпуск завершен! Получайте удовольствие от лета! Берите пример с бывшего форварда «Севильи» Окампоса!