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Мбаппе повеселился на Ибице, Гарначо набил тату с Джокером. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 20:00
Мбаппе/Гарначо
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:53
Камавинге в Гарвардской школе бизнеса на научат как разводить богатых.....например принять участие в кратко́срочных курсах в Гарварде...)))
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 22:56
Камавинга в школе бизнеса будет рассказывать что надо перейти в Реал.
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:30
Ну и идиот же ты, Гарначо.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 21:58
Все бездельники, кроме Камавинги.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:11
точно.
даже Дембеле попросил Мбаппе активнее отрабатывать в обороне (с) L’Equipe
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:01
Блин..., все люди как люди..., один Кудряшов, как откинувшийся зэк, - смотреть тошно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:37
Ухх, как же я хочу к ним. Но работы много
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