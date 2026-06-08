Карикатура на тренера в туалете, слёзы и дубайский бар. Как звёзды футбола переживали пропуск ЧМ

вчера, 10:00

Они должны были помочь своим сборным.

Марко Ройс

В июне 2014 года Марко Ройс провёл очень мощный сезон. Его 23 гола за дортмундскую «Боруссию» позволили заполучить место в заявке сборной Германии на чемпионат мира. А в их последнем товарищеском матче перед стартом мундиаля он упал после относительно безобидного столкновения. Марко сразу понял, что что-то не так. Оказалось, что он порвал связку в лодыжке. Его чемпионат мира закончился, не начавшись.

В субботу Леннарт Карл, 18-летний игрок «Баварии», узнал, что пропустит ЧМ -2026. До него были Уго Экитике (Франция), Родриго и Эстевао (Бразилия), Серж Гнабри (Германия) и Хави Симонс (Нидерланды).

Ройс признавался:

В детстве ты всегда мечтаешь сыграть на чемпионате мира. Травмы — часть игры, часть нашей жизни, это нужно принять. Главное — быть готовым морально... Ты просто пытаешься понять ситуацию, сосредоточься на моменте, чтобы вернуться.

Затем Ройсу пришлось наблюдать издалека, как его товарищи по команде выигрывают турнир в Бразилии. Когда они вышли в финал против Аргентины, Немецкий футбольный союз предложил Ройсу слетать в Рио-де-Жанейро для посещения матча. Перелет, места, все было готово. Он отказался, якобы чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы. Но понятно, что вариант сидеть на стадионе и смотреть, как его друзья выигрывают ЧМ , когда он должен был там быть, не был самым лучшим.

После матча Марио Гётце, который забил решающий гол, достал футболку сборной Германии с фамилией Ройса. Приятный жест, но Марко его не видел в прямом эфире.

Честно говоря, я уже был в кровати. Посмотрел игру, а потом лёг спать. Это был приятный жест. Я увидел его на следующий день. Был очень удивлён и рад, что он так поступил. Мы хорошие друзья.

Ройс был словно проклят, когда дело касалось национальной сборной. Вызвали в сборную незадолго до чемпионата мира 2010 года, но он был вынужден сняться из-за травмы. Он также пропустил Евро-2016 и чемпионат мира 2022 года. Он сумел сыграть лишь на чемпионате мира 2018 года, где Германия вылетела на групповом этапе. А относительно недавно отказался от золота шейхов.

Кристиан Вьери

Кристиан Вьери был в составе сборной Италии на ЧМ -1998, когда проиграли по пенальти в четвертьфинале французам. Был на ЧМ -2002, когда со скандалом Италия вылетела от Южной Кореи, а в 2006 году... У Вьери были трудности с игровым временем в «Милане», тренер сборной Липпи сказал Кристиану, что всё ещё планирует взять его на ЧМ , и посоветовал перейти в «Монако», чтобы остаться в форме, но в марте он получил травму колена и потерял все шансы попасть в заявку. Затем ему пришлось наблюдать, как его друзья выигрывают мундиаль.

Я бы сказал, что в последующие годы мне было тяжело. Я потерял мечту всей жизни. Но в глубине души я радовался вместе со всеми ребятами, которые были моими товарищами по команде. Это было время нашего поколения. Мы играли вместе с 17 лет и стали чемпионами Европы среди игроков до 21 года. Конечно, та ночь в Берлине была идеальной, единственное, чего не хватало — это меня.

Эмерсон

Эмерсон был капитаном сборной Бразилии перед чемпионатом мира 2002 года, но пропустил весь турнир, вывихнув плечо во время игры на тренировке.

Когда что-то должно произойти, оно происходит. Ты можешь упасть с лестницы и получить травму. Это могло случиться с любым игроком, но случилось со мной.

Впрочем, вместо Эмерсона вызвали Роналдиньо. Не факт, что без великого волшебника бразильцы выиграли бы ЧМ . Ройс, Вьери и Эмерсон хотя бы играли на других мундиалях. Нет гарантии, что Экитике или, например, Эстевао сыграют на будущих чемпионатах мира.

Это судьба, которая постигла даже величайших. Альфредо Ди Стефано помог Испании квалифицироваться на чемпионат мира 1962 года, но получил травму перед турниром. Карим Бензема получил растяжение бедра в 2022 году и пропустил путь Франции в финал. Пеп Гвардиола пропустил чемпионат мира 1998 года из-за травмы. Рафаэль ван дер Варт повредил икроножную мышцу на тренировке незадолго до того, как в 2014 году была объявлена заявка сборной Нидерландов. А Канисарес вообще в ванной ногу порезал перед ЧМ -2002.

Ромарио

Не всегда получается тихо пропустить мундиаль. Возьмём, к примеру, исключение Ромарио из сборной Бразилии 1998 года. Великий нападающий думал, что мог бы хотя бы сыграть какую-то роль в турнире, но Загалло не хотел рисковать и отдавать место футболисту, который готов лишь наполовину. Ромарио воспринял очень истерично: он провёл слезную пресс-конференцию, а позже показывал карикатуру на Загалло, сидящего на унитазе. Изображена она была на дверях туалета собственного бара Ромарио.

Стивен Джеррард

Иногда футболистам приходится сталкиваться с непростым выбором в отношении своей физической формы: ставят ли они на первое место свои личные задачи или сборную? Стивен Джеррард столкнулся с этой дилеммой в 2002 году. В течение сезона он страдал от надоедливых травм, которые были вызваны проблемами со спиной. Он мог бы сделать операцию, чтобы точно полететь в максимальной форме в Японию и Южную Корею, но это означало бы пропуск важных недель, пока «Ливерпуль» боролся за место в Лиге чемпионов. В итоге он решил не проходить лечение.

Жертвовать «Ливерпулем» в краткосрочной перспективе ради своей физической формы на ЧМ 2002 года я просто не смог. Представьте, что я бы сказал в раздевалке: «Извините, ребята, я беру три месяца перерыва, так что на чемпионате мира всё будет нормально. Извините за то, что испортил сезон „Ливерпуля“. Не волнуйтесь, ваши игры в Кубке УЕФА будут веселыми». Ни за что. Это вызвало бы бунт.

Но в последней игре сезона Джеррард почувствовал боль в паху. Жерар Улье, тогдашний тренер «Ливерпуля», сказал ему, что про чемпионат мира стоит забыть. Он отправился в отпуск в Дубай, но так сильно думал о мундиале, что даже ходил по пляжу в шортах сборной. Но иногда футболистам не так обидно пропустить ЧМ . Да, травма — это всегда плохо. Очень плохо. Но вот, например, Франция опозорилась в 2002 году, а Робер Пирес не полетел на мундиаль из-за травмы крестообразной связки.

Михаэль Баллак

А иногда травмы могут внезапно оборвать карьеру в сборной. Михаэль Баллак не попал на ЧМ 2010 года из-за травмы голеностопа, полученного в финале Кубка Англии за «Челси». Без него молодая команда с Томасом Мюллером, Месутом Озилом и Бастианом Швайнштайгером неожиданно вышла в полуфинал в Южной Африке. Поэтому главный тренер Йоахим Лев уже не вызывал Баллака после его восстановления в следующем сезоне. Баллак карьеру в сборной завершать не планировал, поэтому случился скандал. Федерация футбола Германии объявила, что товарищеский матч с Бразилией будет «прощальным» для Михаэля. Это стало новостью для Баллака, который отказался от участия в этой игре и назвал ситуацию «фарсом». Таким образом, его последним матчем за сборную стал контрольный поединок против Аргентины в марте 2010 года, он провёл 98 игр за сборную.

Джеррард смотрел матч Англии против Аргентины в 2002 году в дубайском баре, Ройс – дома, Вьери не хотел смотреть ни одного поединка в 2006-м, а Пирес в 2002-м вообще послал всех журналистов.

Я просто хотел бы, чтобы люди теперь оставили меня в покое. Всё ясно. Чемпионат мира для меня мёртв.

Карл, Родриго, Эстевао, Гнабри и Симонс справятся с этим по-своему. Они могут смотреть матчи, а могут и нет. Но вернуться в сборную они точно попробуют. Но сложнее всех будет именно Экитике.