Они остались на поле 20 лет спустя. Действующие футболисты, которые играли на ЧМ-2006

вчера, 15:02

Их осталось совсем мало.

В общей сложности 736 футболистов принимало участие в чемпионате мира 2006 года в Германии, в составе каждой из 32 сборных было по 23 человека. Двадцать лет спустя лишь единицы из этих игроков продолжают профессионально выступать в футболе, включая трех обладателей «Золотого мяча». Некоторые уже стали топовыми тренерами, например, Фрэнк Лэмпард, Хаби Алонсо и Сеск Фабрегас. Вот список футболистов, которые после чемпионата мира 2006 года до сих пор выступают на профессиональном уровне.

Лука Модрич

Модрич фактически не принимал участия в квалификации Хорватии на чемпионат мира 2006 года и сыграл лишь эпизодическую роль в матче группового этапа против Германии, но с тех пор он стал ключевым игроком команды. Лука — величайший футболист своей страны всех времен, он помог команде выйти в финал в 2018 году и в полуфинал четыре года спустя. Это будет пятый чемпионат мира для Модрича, который с момента своего дебюта за сборную пропустил только чемпионат мира в Южной Африке в 2010 году. После мундиаля Лука может завершить карьеру.

Лионель Месси

Решение Хосе Пекермана оставить юного Месси на скамейке запасных в четвертьфинальном матче, в котором сборная Аргентины проиграла хозяевам турнира, сборной Германии, вспоминается до сих пор. В последующие годы Месси переживал череду неудач на международной арене, в конечном итоге взяв два Кубка Америки и завоевав золото на чемпионате мира в 2022 году. Неизвестно, насколько хорошо Месси сыграет на грядущем мундиале, ведь Лео уже не молод, но он хотя бы привык к американскому климату. Последний мундиаль для Месси?

Криштиану Роналду

Роналду забил один гол на чемпионате мира 2006 года, это было в матче против Ирана, завершившемся победой со счетом 2:0. Но запомнился он не этим. В четвертьфинале Руни наступил на ногу Рикарду Карвалью, Роналду начал кричать и жестикулировать в адрес арбитра. Руни оттолкнул Криштиану, а после этого увидел перед собой красную карточку. Англия проиграла по пенальти. Теперь на счету Криштиану 143 гола за сборную. Он является лучшим бомбардиром в истории международного футбола, а также игроком с наибольшим количеством матчей за сборную Португалии (226) и капитаном команды на протяжении 17 лет. Роналду и его извечный соперник Месси примут участие в шестом чемпионате мира этим летом. Сможет ли Криштиану остановиться, если снова не получится выиграть мундиаль?

Серхио Рамос

Еще один великий футболист в нашем списке. Четвертый, кто рубился в Эль Класико. Рамос зарекомендовал себя в качестве основного футболиста сборной Испании еще в 2006 году. Тогда ему было двадцать лет, и он уже играл за «Реал». Яркий представитель золотого поколения Испании, выигравший не только ЧМ , но и два Евро. Рамос завоевал пять чемпионских титулов Ла Лиги и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Последние несколько лет защитник провел в Мексике, за «Монтеррей». В настоящее время у него нет клуба, но официально он о завершении карьеры не объявлял. Но, вероятно, играть он больше не будет.

Оскар Устари

Устари, который делил раздевалку с Месси в 2006 году в сборной, а недавно снова делал это, но уже в клубе. 39-летний голкипер сыграл всего два матча за Аргентину. Последним на данный момент клубом Устари был «Интер Майами». Еще один игрок в статусе свободного агента. С февраля ищет работу.

Гильермо Очоа

Кудрявый мексиканец запомнился всем любителям футбола по игре на ЧМ , но не по клубному футболу. «Америка», «Аяччо», «Малага», «Гранада», «Стандард», «Салернитана»… А недавно его занесло в АЕЛ из Лимассола. Этим летом 40-летний футболист проведет свой последний чемпионат мира.

Лукаш Фабьянски

Фабьянски поехал на чемпионат мира 2006 года в качестве молодого дублера Артура Боруца. Тогда он только что завоевал титул «Лучшего вратаря года» Экстракласы, выиграл с «Легией» чемпионат Польши. В следующем году он перешел в «Арсенал». Среди других 21-летних футболистов, приехавших на чемпионат мира 2006 года, были, например, Салли Мунтари, Нико Кранчар и Филипп Сендерос. Которые, такое ощущение, что закончили карьеры лет 10 назад. Очевидно, что Фабьянски скоро присоединится к ним, повесит перчатки на гвоздь, но 41-летний Лукаш отсидел прошлый сезон в «Вест Хэме». А вот после вылета из АПЛ может завершить карьеру.

Лукас Подольски

Считался молодой звездочкой, когда Германия выступала на чемпионате мира 2006 года. Польди привлек внимание многих топ-клубов, завоевал титул «Лучший молодой игрок турнира», и тем летом заслужил трансфер из своего любимого клуба детства «Кельна» в мюнхенскую «Баварию». Он выиграл один титул Бундеслиги за три года в «Баварии», тогда в Германии было интересно наблюдать за чемпионской гонкой. А затем поиграл в Англии за «Арсенал», бегал в Турции и Японии, выиграл чемпионат мира в 2014 году. Держит кебабную в Кёльне, выиграл Кубок Польши с «Гурником». Он выбывает из нашего списка, решил завершить карьеру. Счастливое завершение карьеры.

Роке Санта Крус

В вашей жизни может измениться всё. Вы можете потерять работу, да что угодно. Но при этом всегда Роке Санта Крус будет играть в футбол. В возрасте 44 лет он все еще играет у себя на родине за «Либертад». Горец!