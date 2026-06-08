Топ-10 матчей группового этапа ЧМ-2026. Холанд сыграет против Мбаппе, а Ямаль – против Вальверде

вчера, 20:07

Лучшие футбольные вывески.

14 июня. Бразилия – Марокко

Полуфиналисты чемпионата мира в Катаре сыграют против команды Анчелотти. Бразильцы надеются на прорыв на ЧМ -2026, но уже давно не верят в победу на турнире. У «селесао» дефицит на флангах защиты, но из-за травмы они потеряли правого латераля Уэсли. У Марокко есть свежая победа на Кубке Африки в январе. Хакими и другие звезды северных африканцев рассчитывают ошарашить бразильцев. По вывеске это один самых интересных поединков стартовых дней мундиаля, ведь речь о непредсказуемых соперниках.

14 июня. Нидерланды – Япония

Прекрасный поединок, ведь голландцы не настолько хороши по составу, как в прошлом – кадровый вопрос усложнит их задачу, а японцы проделали огромный путь всей страной в сторону футбольного развития. Их национальная команда теперь в списке лучших в мире. Сборная Нидерландов в первой десятке рейтинга ФИФА , а её будущий соперник в топ-20. Ван Дейк встретит хитрые комбинационные атаки японцев, а европейцы ответят попыткой найти новых лидеров по ходу ЧМ . Соперники будут меняться от игры к игре.

15 июня. Бельгия – Египет

Бельгийцы сбавили, но у них настроена футбольная система. Академии клубов сильны, а талантов отправляют во Францию и Англию, получая суперзвезд уровня Де Брюйне. Кевин постарел, но лидеры бельгийцев очень опытные. Их золотое время прошло, как и у Мохамеда Салаха, но в паре интересно сравнивать не только форму ветеранов, вроде Куртуа. У египтян есть не только проверенный Мармуш, но и восемнадцатилетний форвард Селим из школы «Барселоны». У Бельгии тоже найдется парочка талантов, вроде Доку.

16 июня. Франция – Сенегал

Фанаты с опытом помнят поединок этих сборных на ЧМ -2002. Сенегальцы сенсационно победили чемпионов мира и Европы. Мбаппе и Дембеле не хотят повторять ошибку «золотого поколения». Анри и Трезеге не взломали защиту сенегальцев. Спустя много лет у африканцев команда ещё сильнее. Сенегал уступил в финале Кубка Африки марокканцам, но Мане и компания – опытные футболисты. Подопечным Дешама будет непросто, если оппоненты сыграют на пределе возможностей. Франции важно быстро набрать ход.

17 июня. Англия – Хорватия

Один из самых сильных матчей группового раунда, если отталкиваться от суммарного рейтинга ФИФА двух команд, или если учитывать их высокие места в той таблице. Англия и Хорватия часто добивались успехов на крупных турнирах, хотя всегда оставались в шаге от триумфа. Британцы уволили Саутгейта и назначили иностранца Тухеля, а хорваты после вылета на групповом этапе Евро-2024 по-прежнему доверяют Златко Даличу. Модрич постарел, но подрастают новые лидеры хорватской сборной.

20 июня. Нидерланды – Швеция

Полуфиналисты Евро-2024 против команды, утомившей фанатов неудачами в отборах. Шведы пробились на чемпионат мира впервые за восемь лет и второй раз с 2010 года. Английский тренер Поттер собрал интересный состав и надеется на голы форварда «Арсенала» Дьёкереша. У голландцев нет нового Ван Перси, но команда Кумана в сложной группе. Им надо форсировать форму, чтобы удивить футбольный мир. В этой паре есть формальный фаворит, но шведы – команда с большим потенциалом.

22 июня. Аргентина – Австрия

Лионель Скалони должен серьезно отнестись к матчу против Ральфа Рангника. Немец – прекрасный футбольный теоретик. С практикой у тренера дела обстоят хуже, но состав сборной Австрии не хуже, чем у Саудовской Аравии, которая обыграла аргентинцев в Катаре. С того поражения началась сказка для Месси. Спустя три с половиной года Лионель постарел, а его титулованные напарники собрали столько ценных кубков, что им сложно будет добавить еще один в коллекцию. Или хватит энергии?

25 июня. Эквадор – Германия

Не настолько крутая вывеска, как некоторые по соседству, но у сборной Эквадора есть звезды. В обороне играют финалисты Лиги чемпионов Пачо и Инкапье, в центре поля есть Кайседо из «Челси», а в атаке Эннер Валенсия – опытный нападающий с множеством голов на международном уровне. Немцы на прошлых чемпионатах мира переживали неудачи против перспективных соперников, молодому тренеру Нагельсманну надо с уважением отнестись к сборной Эквадора. Немцы пока не идеальны.

26 июня. Норвегия – Франция

Холанд против Мбаппе: столкновение лучших молодых звездных нападающих Европы. У норвежцев нет французского опыта, но викинги злее. В их пользу говорят габариты. У великанов Серлота и Холанда высокие напарники, хотя Салиба не нужно объяснять, как действовать на стандартах. Норвежцы – одна из загадок турнира, а французы – один из явных фаворитов. К концу месяца команды наберут форму и поймают ритм чемпионата мира. Матч Норвегии и Франции может порадовать зрителей.

27 июня. Уругвай – Испания

Бьелса против де ла Фуэнте – одна из главных шахматных партий группового этапа. Результат игры может определить места сборных в сетке плей-офф, а это важно, ведь обычно один из путей чуть проще. Уругвайцы не так сильны, как на ЧМ -2010, но у испанцев много молодых футболистов, им сложнее настраиваться. На бумаге чемпионы Европы – фавориты чемпионата мира. Но против дерзких уругвайцев надо сыграть на пределе возможностей. И важно, чтобы успел вернуться Ямаль.

28 июня. Колумбия – Португалия