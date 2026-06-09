Перес победил на выборах, в «Реале» – новая эпоха. Сделал выводы, готовит трансфер на 150 млн евро

Хочет начать новую главу в успешной истории.
Пиар-ход, поиск новой мотивации
Когда функционер так долго работает на топ-уровне, он должен постоянно искать новую мотивацию, чтобы давать результат. Фло это удавалось достаточно долго, но минувший сезон для «сливочных» – провал, к которому президент поступательно шёл. Ожидалось, что Перес последует за Анчелотти, уйдёт на пенсию, но вместо этого – неудачный эксперимент с системным тренером Хаби Алонсо, его провал, убитая атмосфера в раздевалке и смутные перспективы.
Флорентино мог бы дать дорогу молодым, но вместо этого устроил целую пиар-кампанию. В начале мая собрал пресс-конференцию, на которой выдал несколько «ауф-цитат» и неожиданно объявил о предстоящих выборах президента «Реала». На самом деле, для самого Переса это отличный ход. «Реал» после Анчелотти стал напоминать болото – сам Фло в нём медленно утопал, функционеру была необходима встряска, которая заставит проснуться и вернёт уверенность – болельщики по-прежнему в него верят. Конкуренция просто не оставила бы Пересу выбора – пришлось бы активизироваться в поиске аргументов, начать переговоры с новичками и новым тренером.
Для матёрого функционера всё сложилось. В качестве конкурента выступил Энрике Рикельме – тот, который собирался баллотироваться на выборы в 2021 году, но в итоге снял свою кандидатуру. С того момента и вплоть до мая 2026-го о нём ничего не было слышно. Несмотря на обещание привести Клоппа и Холанда, болельщики больше поверили Фло.
Обошёл Рикельме – теперь пойдёт на риск с Моуриньо
Теперь, когда заряд адреналина получен, можно приступать к реализации планов. Главный – назначение Жозе Моуриньо. Это же – главная авантюра Переса ради перезапуска проекта. Логика такая – ход с Хаби Алонсо лишний раз подтвердил, что системным тренерам и тактикам не место в Мадриде, что только мотиваторы с именем здесь способны выжить. Атмосфера в команде убита, раздевалка поделена на лагери, игроки друг с другом не разговаривают. Анчелотти занят в сборной Бразилии, Зидан готовится возглавить сборную Франции, Дешам с этой же Францией будет работать на ЧМ, а ждать «Реал» не может. В этой ситуации Моуриньо – тот, кто может спасти. Авторитет есть, регалии есть, мотивация у самого тренера запредельная – его давно списали.
И даже так. Списали Жозе не просто так. Это был топ-тренер для своего времени, но не проявил гибкость, поэтому уступил место другим. Карьера прекрасно говорит за него. После МЮ работал с «Тоттенхэмом», «Ромой», а теперь докатился до «Фенербахче» и «Бенфики». Не считал ЛЕ турниром своего уровня – в 2022 радовался победе в Лиге конференций. И главное – раньше он был шоуменом и поддевал коллег по цеху, игроков других команд, но своих не давал в обиду, сохраняя здоровый микроклимат. В последние же годы игрокам его же команды прилично доставалось. Если не сложились отношения с Погба, представьте, что будет с Винисиусом, Мбаппе и другими. Очень спорное решение.
На очереди – несколько топ-новичков
Уже по ходу предвыборной кампании Перес договорился о паре необходимых трансферов – забрали у «Ливерпуля» Ибраима Конате, а также заплатили «Интеру» 20 миллионов евро за Дензела Думфриса. Также функционер подогревал – обещал трансфер за 150 миллионов евро:
Он играет в атаке. И он не из Премьер-Лиги. Он абсолютный галактико. Когда мы кого-то подписываем, то это для того, чтобы вселить надежду. Фигу, Зидан, Роналдо, Криштиану, Кака – это будет игрок такого калибра. Но сперва мы проведем переговоры с клубом, мы не будем делать так, как тот парень [Энрике Рикельме].
О ком именно шла речь, не до конца ясно. Перес говорил, что это не Олисе, не Кейн, не Холанд. При этом именно Майкла называют среди кандидатов на вход наравне с Витиньей и Невешом. Это сделка из разряда невозможных – Витинью и Невеша ПСЖ, который забрал две последние ЛЧ, считает ключевой частью проекта, мюнхенцы не собираются продавать своего лидера. С другой стороны, Флорентино умеет проворачивать даже невозможные сделки – именно поэтому он и стал президентом «Реала».
Перес должен научиться на своих ошибках – он уже это делал
Мэтр уже показал, что умеет принимать свои ошибки и учиться на них. В прошлый раз он даже покинул свой пост, чтобы вернуться обновлённым. Тогда время показало, что Фло перестал играть в Football Manager и понял, что составу нужен баланс. Теперь – время нового кармического урока. Фло принялся за старое – не подписывал игроков на замену ушедшим ветеранам, начал собирать галактикос, наплевал на хрупкий баланс, выстроенный «папой Карло». Имеем то, что имеем.
Необходимую встряску Фло получил. Лето началось с долгожданных подписаний в линию обороны – это уже шаг вперёд. Таинственный трансфер за 150 миллионов тоже поддаётся объяснению, хотя на первый взгляд риски есть. Это не Килиан Мбаппе – блажь Переса, которая стоила баланса в атаке. Олисе – правый вингер топ-уровня, игрока с такими качествами на этой позиции у «сливочных» нет. С Невешем или Витиньей сложнее – в центре поля у мадридцев достаточно крепкий подбор игроков. Вальверде, Беллингем делают погоду в атаке, Тчуамени и Камавинга добавляют баланса в этой зоне. С другой стороны, оба лидера ПСЖ возьмут тот же объём, но дадут куда больше качества. Это показывает, что Перес снова задумался об игровом балансе. Вполне возможно, что очередной болезненный урок был усвоен.
Вдумайтесь: с 2009 года (второе пришествие Переса) Реал стал чемпионом Испании 5 раз, а Барселона 11 раз, в два раза больше. Почему? Потому что в Барселоне есть клубная философия, стиль и молодежь, обеспечивающие некоторую стабильность. В Реале - кубковый стиль. Могут собраться с силами для победы в ЛЧ, но на длинной дистанции команду все время раздирают противоречия.
И что сейчас сделает Перес? Ну купит Холланда. И начнется: Мбаппе недоволен Холландом, Холланду жарко в Мадриде, а Винисиус просто обиделся на всех.
Тем более с Моуриньо. В статье правильно написано: примерно до 2013 года Жозе был топ-тренером, с тех пор - он просто ворчун и скандалист. И такой тренер призван улучшить нынешнюю и без того кислую атмосферу в Реале? Это все равно что тушить костер бензином!!!