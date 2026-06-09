Перес победил на выборах, в «Реале» – новая эпоха. Сделал выводы, готовит трансфер на 150 млн евро

вчера, 10:05

Хочет начать новую главу в успешной истории.

Пиар-ход, поиск новой мотивации

Когда функционер так долго работает на топ-уровне, он должен постоянно искать новую мотивацию, чтобы давать результат. Фло это удавалось достаточно долго, но минувший сезон для «сливочных» – провал, к которому президент поступательно шёл. Ожидалось, что Перес последует за Анчелотти, уйдёт на пенсию, но вместо этого – неудачный эксперимент с системным тренером Хаби Алонсо, его провал, убитая атмосфера в раздевалке и смутные перспективы.

Флорентино мог бы дать дорогу молодым, но вместо этого устроил целую пиар-кампанию. В начале мая собрал пресс-конференцию, на которой выдал несколько «ауф-цитат» и неожиданно объявил о предстоящих выборах президента «Реала». На самом деле, для самого Переса это отличный ход. «Реал» после Анчелотти стал напоминать болото – сам Фло в нём медленно утопал, функционеру была необходима встряска, которая заставит проснуться и вернёт уверенность – болельщики по-прежнему в него верят. Конкуренция просто не оставила бы Пересу выбора – пришлось бы активизироваться в поиске аргументов, начать переговоры с новичками и новым тренером.

Для матёрого функционера всё сложилось. В качестве конкурента выступил Энрике Рикельме – тот, который собирался баллотироваться на выборы в 2021 году, но в итоге снял свою кандидатуру. С того момента и вплоть до мая 2026-го о нём ничего не было слышно. Несмотря на обещание привести Клоппа и Холанда, болельщики больше поверили Фло.

Обошёл Рикельме – теперь пойдёт на риск с Моуриньо

Теперь, когда заряд адреналина получен, можно приступать к реализации планов. Главный – назначение Жозе Моуриньо. Это же – главная авантюра Переса ради перезапуска проекта. Логика такая – ход с Хаби Алонсо лишний раз подтвердил, что системным тренерам и тактикам не место в Мадриде, что только мотиваторы с именем здесь способны выжить. Атмосфера в команде убита, раздевалка поделена на лагери, игроки друг с другом не разговаривают. Анчелотти занят в сборной Бразилии, Зидан готовится возглавить сборную Франции, Дешам с этой же Францией будет работать на ЧМ , а ждать «Реал» не может. В этой ситуации Моуриньо – тот, кто может спасти. Авторитет есть, регалии есть, мотивация у самого тренера запредельная – его давно списали.

И даже так. Списали Жозе не просто так. Это был топ-тренер для своего времени, но не проявил гибкость, поэтому уступил место другим. Карьера прекрасно говорит за него. После МЮ работал с «Тоттенхэмом», «Ромой», а теперь докатился до «Фенербахче» и «Бенфики». Не считал ЛЕ турниром своего уровня – в 2022 радовался победе в Лиге конференций. И главное – раньше он был шоуменом и поддевал коллег по цеху, игроков других команд, но своих не давал в обиду, сохраняя здоровый микроклимат. В последние же годы игрокам его же команды прилично доставалось. Если не сложились отношения с Погба, представьте, что будет с Винисиусом, Мбаппе и другими. Очень спорное решение.

На очереди – несколько топ-новичков

Уже по ходу предвыборной кампании Перес договорился о паре необходимых трансферов – забрали у «Ливерпуля» Ибраима Конате, а также заплатили «Интеру» 20 миллионов евро за Дензела Думфриса. Также функционер подогревал – обещал трансфер за 150 миллионов евро:

Он играет в атаке. И он не из Премьер-Лиги. Он абсолютный галактико. Когда мы кого-то подписываем, то это для того, чтобы вселить надежду. Фигу, Зидан, Роналдо, Криштиану, Кака – это будет игрок такого калибра. Но сперва мы проведем переговоры с клубом, мы не будем делать так, как тот парень [Энрике Рикельме].

О ком именно шла речь, не до конца ясно. Перес говорил, что это не Олисе, не Кейн, не Холанд. При этом именно Майкла называют среди кандидатов на вход наравне с Витиньей и Невешом. Это сделка из разряда невозможных – Витинью и Невеша ПСЖ , который забрал две последние ЛЧ , считает ключевой частью проекта, мюнхенцы не собираются продавать своего лидера. С другой стороны, Флорентино умеет проворачивать даже невозможные сделки – именно поэтому он и стал президентом «Реала».

Перес должен научиться на своих ошибках – он уже это делал

Мэтр уже показал, что умеет принимать свои ошибки и учиться на них. В прошлый раз он даже покинул свой пост, чтобы вернуться обновлённым. Тогда время показало, что Фло перестал играть в Football Manager и понял, что составу нужен баланс. Теперь – время нового кармического урока. Фло принялся за старое – не подписывал игроков на замену ушедшим ветеранам, начал собирать галактикос, наплевал на хрупкий баланс, выстроенный «папой Карло». Имеем то, что имеем.