Тухель и сборная Англии. Готовность к магии

вчера, 16:35

Есть причины поверить в эту команду.

В футбол не фамилии играют

Итоговый состав «трёх львов» вызвал немало удивлений и критики. Все успели привыкнуть видеть в национальной команде Фила Фодена, Коула Палмера, Люка Шоу, Трента Александера-Арнольда, Харри Магуайра. В этом, пожалуй, и главное отличие по сравнению с периодом Гарета Саутгейта в сборной. Предшественник Томаса Тухеля больше полагался на проверенных временем бойцов, к тому же часто формировал состав совсем по-другому – старался уместить в заявке все таланты туманного Альбиона. Трент из-за этого, например, на Евро-2024 играл в центре поля. О том, как иногда это вредит игровой структуре, объяснять не надо.

Немецкий менеджер, говоря о Палмере, подвёл черту:

Палмер переживает не лучшее время в своём клубе – сейчас он не такой важный и влиятельный игрок для «Челси», каким был в предыдущие сезоны. В сборной он тоже не проявил себя настолько, чтобы мы вызывали его при любых обстоятельствах. Я не буду вызывать игроков только из-за их имени. Лучше принять трудное решение и кого-то не вызвать.

То же самое можно сказать по Фодену, Тренту. С Харри получается сложнее – защитник провёл крайне добротный сезон в МЮ и рассчитывал сыграть, на, вероятно, последнем своём турнире за сборную. Тухель, видимо, решил резать по живому, раз надо что-то делать с менталитетом талантливых неудачников. Тем более немец вызвал другого ветерана – и такой размен выглядит справедливым.

Камбэк ветерана

Состав любой крепкой сборной – это сплав молодости и опыта. В этом плане нехватка Магуайра, на первый взгляд, должна сказаться. С другой стороны, случился камбэк – снова в рядах сборной оказался Джордан Хендерсон. Полузащитнику 35 лет, пик карьеры давно прошёл – всё так. Вся важность старожила будет проявляться за пределами футбольного поля – и в этой части он на порядок лучше Магуайра.

Прежде всего в игровом плане Харри всегда был нестабилен – то терял капитанскую повязку и оказывался в глубоком запасе МЮ , то, как сейчас, брал себя в руки. Учитывая возраст, агрессивную манеру игры и подбор игроков на этой позиции, в наличии Харри не было принципиального значения.

Если же говорить о пользе вне поля – о каком менталитете идёт речь, если за семь лет с «Юнайтед» центрбек только кочевал из кризиса в кризис, если не было ни чемпионства, ни победы в ЛЧ ? Харри не смог бы дать ни тех лидерских качеств, ни того опыта, которого у Хендерсона в избытке. Джордан был сердцем «Ливерпуля» Клоппа – прошёл путь от обновления команды до борьбы за главные трофеи. Он знает, какой путь ведёт от поражений в решающих матчах к победам в них, какая должна быть атмосфера в команде, чтобы она стала чемпионской. Это отличный дядька-наставник для нового поколения всё ещё неудачливых звёзд.

Тухель, с которым «Челси» восстал из пепла, знает, что такие футболисты в раздевалке играют определяющую роль, так что и выбор понятен.

Новое поколение не успело перенять все комплексы предшественников

Понятно, что тот же Сака успел получить сильнейшую психологическую травму на Евро-2020, Беллингем был свидетелем антифутбола в исполнении своей сборной на Евро-2024, опытнейший Кейн мазал с пенальти на ЧМ -2022 в концовке четвертьфинального матча с Францией при 1:2 – и другие в «трёх львах» носят такие же шрамы.

И всё же именно сейчас может случиться переломный момент. Тот же Беллингем – мадридиста, у которых победы в крови. Плюс достаточно молодёжи, которые ещё не получили такие психологические травмы, играя за сборную. Эберечи Эзе, Энтони Гордон на Евро-2024 только полировали скамейку, Нони Мадуэке, Морган Роджерс, Эллиот Андерсон вообще начали вызываться после континентального первенства – ЧМ -2026 станет их первым большим турниром.

У того же Майну и Гуэхи, которые регулярно получают игровую практику, тоже ещё не накопилось то критическое количество неудач. Пока что это поколение англичан точно не назовёшь потерянным.

Смена в расстановке сил

Испанцы доминировали на отрезке 2008-2012 годов, сборная Германии брала медали на каждом большом турнире с 2002 по 2018 год, Италия была серьёзной силой в середине нулевых, у Бразилии – больше всех побед на Чемпионатах мира. И везде один сценарий – их пик заканчивался. «Немецкая машина» не отбиралась в плей-офф двух последних ЧМ , четвертьфинал на домашнем Евро тоже успехом не назовёшь, Италия помимо победы на Евро-2020 пропускает вот уже третий мировой форум к ряду, а в 2010-м и 2014 году вылетала по итогам групповой стадии, Бельгия так и не добралась до серьёзных трофеев, теперь вновь становится просто крепкой командой.