Из истории Кубка мира: три вратаря и более в одной команде на турнире

вчера, 17:01

История с 3 вратарями тянется с самых первых турниров Кубка мира. В заявке тогда могло быть 17 футболистов, проживание которых на время матчей конкретной команды брала на себя ФИФА .

Правда, на ЧМ -30 все подобные расходы взяли на себя хозяева турнира уругвайцы. Но на следующих турнирах учёт и выплаты осуществлялись из кармана ФИФА .

Можно было привезти на турнир и более 17 игроков, но содержание каждого сверх лимита лежало на конкретной федерации. На это шли немногие.

Поэтому о 3 вратарях в составе делегаций говорить не приходилось. Однако началась эта история как раз на первых мундиалях.

Нет, на ЧМ -30 в заявках почти всех 13 команд было по 2 вратаря. Лишь в сборной США был только один голкипер.

В сборных Мексики, Парагвая и Перу сыграли на турнире оба вратаря. Парагвай и Перу всего сыграли по 2 матча на турнире, значит каждый из их вратарей стоял в 1 матче. Мексика сыграла 3 матча всего, пропустили 13 голов, 10 из которых пропустил Оскар Бонфильо в двух матчах с Францией и Аргентиной. Исидоро Сота получил 3 мяча в свои ворота в матче с Чили.

В сборной Франции в составе делегации было 2 вратаря как у всех — Алекси Тепо (Alexis Thépot) и Андре Тассен (André Tassin). Но вот по факту у французов оказалось 3 вратаря.

Замен тогда вообще не предусматривалось — ни для вратаря, ни для полевых. Были в те времена какие-то договорённости о заменах на случай тяжёлых травм игроков, но это правило применялось в неофициальных матчах и в случаях, если травма произошла в первые 15 минут игры.

На ЧМ -30 все матчи были официальными, никаких замен не могло быть вообще.

И вот в первой же игре — матч открытия — между Францией и Мексикой при счёте 1:0 в пользу французов (первый гол Люсьен Лоран забил на 19 мин) на 26 мин мексиканец Дионисио Мехия прилично приложился бутсой в скулу Алекси Тепо.

Выбита скула, потеря ориентации и другие последствия. Тепо унесли в раздевалку, где он пришёл в себя только к перерыву.

А в ворота встал полузащитник Огюстен Шантрель. Именно ему на 70 мин мексиканцы забили свой первый в истории гол на мундиалях. Как и все вратари того времени Шантрель играл без перчаток:

Как видим, у Шантреля был забинтован палец на правой руке:

В двух других матчах Шантрель играл на своей позиции полузащитника. Во всех матчах у него был перебинтован палец. Фото команды перед матчем с Аргентиной:

Частенько это фото преподносят как перед первым матчем на турнире с Мексикой. Но это уже второй матч, против Аргентины, на другом стадионе. Алекси Тепо поправился и вновь был в воротах. А Шантрель (стоит крайний слева) с перебинтованным пальцем.

Вот так выглядели Тепо и Шантрель поближе:

Второй штатный вратарь сборной Франции Андре Тассен попал в кадр вместе с Алекси Тепо в Бразилии, по пути на мундиаль:

Ранее я уже публиковал достаточно статей и о Тепо, и о Шантреле, и о путешествии сборной Франции через океан на Конте Верде на ЧМ -30.

Итак, первый случай был не совсем обычный, но травма одного из вратарей присутствовала. Причём, пропускали двое, из которых один совсем не вратарь. А третий так и не сыграл. Будем считать этот случай также с 3 вратарями, с оговорками.

На следующих турнирах Кубка мира у половины команд в заявках было по 3 вратаря. Но в те года из экономии даже европейские сборные не возили на турнир всех 3 заявленных вратарей — один оставался дома, всегда готовый выехать в экстренном случае.

Но вот у сборной Голландии все 3 вратаря приехали в Италию. А турнир-то тогда начинался сразу с плей-офф. Можно было сыграть всего один матч и вылететь из соревнования. Именно это и произошло со сборной Голландии.

В первом раунде (1/8 финала) голландцы проиграли 2:3 Швейцарии — и всё.

В заявке у голландцев было 22 футболиста, из них 3 вратаря. Не поехали в Италию на мундиаль только 2 молодых полевых игрока, остальные из заявки были в Италии.

В матче со Швейцарией в воротах стоял 31-летний Агеасус (Геюс) ван дер Мёлен. Это был его последний матч за сборную, он сыграл 54 матча за Голландию, в том числе на Олимпиадах 1924 и 1928 годов. Его рекордное количество матчей за сборную для вратарей продержалось более полувека.

На ЧМ -34 на скамейке (скорее, на трибунах) смотрели за игрой два других голландских вратаря — 28-летний Лео Халле (Лео от Леонард) и 23-летний Андрианус ван Мале. Ну, по тогдашнему регламенту в одном матче не то что троим, но даже двоим вратарям было не сыграть никак, замены запрещены.

Фото голландцев конечно дадим, они первыми привезли сразу 3 киперов на турнир. Но у нас, например, фото ван дер Мёлена не особо приветствовались из-за его нацистского прошлого. Он получил 8 лет тюрьмы в 1947, отсидел только год с небольшим, помиловали. Жизнь его пошла под откос, он был медиком со своей клиникой, но никто не хотел у него лечиться из-за его прошлого.

Геюс ван дер Мёлен:

Лео Халле:

Адри ван Мале:

В составе чемпионов того турнира — итальянцев — также было 3 вратаря. И хотя Италия сыграла аж 5 матчей на том ЧМ — больше всех — но в воротах стоял только 31-летний Джанпьеро Комби:

В запасе просидели 28-летний Джузеппе Каванна и 26-летний Гвидо Мазетти. Причём, Мазетти был включён в заявку в последний момент вместо травмированного Карло Черезоли. Италия была хозяйкой ЧМ , все 3 вратаря жили в стране и никуда им ездить было не нужно.

Оба просидевших на лавке вратаря стали обладателями Кубка мира, как и ещё трое полевых. Каванна не сыграл за первую сборную Италии ни одного матча в карьере. Между прочим, Каванна был родным дядей нападающего Сильвио Пиола, который блистал на ЧМ -38.

Джузеппе Каванна:

А Гвидо Мазетти стал первым в истории Кубка мира двукратным обладателем, не сыграв ни минуты, просидев на лавке и на следующем ЧМ .

Гвидо Мазетти:

На том самом следующем ЧМ -38 у хозяев вновь было в составе 3 вратаря, хозяевами были французы.

И действующие чемпионы теперь уже привезли сразу 3 вратарей, в числе которых был и Мазетти, и тот самый Карло Черезоли, вместо которого Мазетти «сидел» на скамейке на домашнем мундиале в 1934 году. Теперь они оба просидели на лавке — во всех 4 матчах в воротах у Италии стоял Альдо Оливьери:

А это Карло Черезоли:

Ещё у 6 команд на ЧМ -38 по 3 голкипера было лишь в заявках, привезли на турнир только двоих.

Например, у тех же голландцев на ЧМ -38 в их единственном (опять!) матче на турнире в воротах стоял повзрослевший Адри ван Мале.

Что касается сборной Франции, то в их двух матчах на турнире в воротах был Лоран Ди Лорто. В запасе сидели Жюльен Даруи и Рене Льенс. 20-летний Льенс был с командой ещё на ЧМ -34, когда в единственном матче в воротах отыграл Алекси Тепо. Третьего вратаря французы не возили, но в заявке он был (Роберто Дефосси).

Лоран Ди Лорто, играл на домашнем ЧМ -38:

Жюльен Даруи:

Рене Льенс:

На первом послевоенном ЧМ -50 в основном в заявках было по 2 кипера. По 3 в списках было лишь у Италии, Швеции и Швейцарии. Причём, и у Италии, и у Швейцарии — на третьем мундиале подряд. У шведов, правда, один из вратарей оставался на родине.

А вот на следующих ЧМ картина стала меняться — уже по пальцам одной руки можно было пересчитать команды, у которых в заявках по-прежнему было по 2 вратаря. Стали массово использовать возможности полноценной заявки из 22 человек.

На ЧМ -54 у Англии, Мексики, Уругвая, Югославии и Южной Кореи было в заявках только 2 вратаря. И всё равно были коллективы, кто оставлял одного резервного вратаря на родине. И если Бельгия и Турция оставили «на телефоне дома» одного из трёх киперов из заявки, то Шотландия вообще приехала с одним, а второго оставили дежурить на телефоне дома.

На ЧМ -58 картина практически повторилась: у 5 команд в заявке было только по 2 вратаря, многие европейские команды оставили третьего вратаря дома.

На мундиале 1962 в Чили все южноамериканские команды включили в заявку только 2 вратарей — Чили рядом, если что, порешаем вопросы. Плюс Англия, как и на ЧМ -50 и 54. В 1958 англичане, наконец, включили в заявку третьего кипера, но оставили его дома.

На домашнем мундиале в 1966 у Англии было в заявке 3 вратаря. Лишь у 3 команд было только 2 вратаря — у Чили, КНДР и Бразилии. Болгары и венгры своих третьих вратарей оставляли «на телефоне», болгары во второй раз подряд, в 1962 было также.

А вот на ЧМ -70 уже никаких отклонений от взятого курса не было — у всех команд в заявках было по 3 голкипера. И хотя с этого турнира были разрешены замены, именно замена вратаря по ходу матча была одна, вынужденная, у Румынии. В том матче Пеле забил по голу каждому из встававших в рамку румынских игроков. Эту тему мы подробно разбирали ранее.

Но случаев использования всех 3 вратарей на турнире всё ещё не было. И с тех пор все игроки из заявки приезжали на мундиаль, никого дома не оставляли. Небольшие «отклонения», наверное, всё-таки были. На ЧМ -74 своего третьего вратаря оставила дома сборная Гаити.

Заир, Болгария и Аргентина задействовали в матчах ЧМ -74 двух из трёх вратарей, остальные команды отличались стабильностью с выбором своих вратарей на игру.

Первый случай использования всех 3 вратарей из заявки в матчах мундиалей зафиксирован на ЧМ -78.

На том мундиале Венгрия и Мексика привезли только 2 вратарей, одного оставили на родине. У венгров оба кипера сыграли, не очень удачно, но без травм.

А вот Мексика чуть было не повторила эпизод из матча ЧМ -30, когда мексиканец стал причиной травмы основного вратаря у Франции и в рамку пришлось встать французскому полузащитнику Шантрелю.

Во втором матче на первом этапе ЧМ -78 против Германии матч в воротах начал 22-летний мексиканец Хосе Рейес. Он играл и в первом матче с Тунисом. На 39 мин Карл-Хайнц Румменигге забил третий гол в матче, при столкновении с вратарём травмировал его. Вратарь Рейес вообще покинул турнир досрочно, уехав на родину на лечение. Кстати, Рейес был самым молодым вратарём на ЧМ -78.

А мексиканцам играть ещё третий матч, с Польшей. В воротах был, конечно, штатный вратарь Педро Сото. Но среди 5 запасных, которые в те времена всегда вписывались в протокол и, из числа которых можно было выбрать того, кто выйдет на замену, — среди 5 запасных на матч с Польшей были только полевые игроки. Полузащитник Антонио де ла Торре (Antonio De la Torre Villalpando) был назначен «вратарём», так что в случае травмы Сото ему пришлось бы играть за кипера. Но обошлось.

Не захотели заявить 3 вратарей мексиканцы — и какой нервотрёпкой всё это обернулось.

Не избежали нервозности со своими вратарями французы. Основным вратарём у них был 26-летний Жан-Поль Бертран-Деман (Jean-Paul Bertrand-Demanes) с №21 на футболке. Он отыграл все 90 мин против Италии в первом матче, пропустил 2 мяча, французы с Мишелем Платини в составе проиграли.

Во втором матче против хозяев, аргентинцев, Жан-Поль не смог помешать Даниэлю Пассареле реализовать пенальти в конце первого тайма. А на 55 мин французский вратарь неудачно приземлился после очередного спасения, ударившись о штангу спиной, получил травму. На замену вышел 30-летний Доминик Барателли (Dominique Baratelli) с №1 на футболке.

Мишель Платини через 5 мин после замены вратаря сравнял счёт. Но аргентинцы вырвали победу, Леопольд Луке забил и Барателли.

Два поражения не оставляли надежд Франции на игры во втором этапе. В третьем матче, против Венгрии, в воротах у трёхцветных появился вновь Доминик, но теперь 26-летний, по фамилии Дропси (Dominique Dropsy) с №22. Это был один из наикурьёзнейших матчей, когда Les Bleus (синие в переводе) стали бело-зелёными. Почитайте про это, там много и курьёзов, и даже мировой рекорд.

Все 3 французских голкипера пропускали голы.

Жан-Поль Бертран-Деман:

Доминик Барателли:

Доминик Дропси:

ЧМ -82 стал первым, когда все команды поняли, что иметь 3 вратарей в заявке, и иметь их всех под рукой на турнире — не блажь, и не расточительство. У вснх 24 команд было по 3 вратаря.

В заявке Испании на втором мундиале подряд в резерве оказался Хавьер Уррутикоэчеа. Он и на ЧМ -86 будет в резерве, так и не сыграет ни минуты на 3 мундиалях. Этот «терпеливый» испанский голкипер был первым вратарём, кто отсидел на скамейке на 3 мундиалях подряд.

На ЧМ -82 сразу у двух команд было задействовано все 3 вратаря в матчах.

Первыми «отстрелялись» игроки сборной Чехословакии, сыгравшие только 3 матча на турнире.

В первом матче с Кувейтом в воротах стоял 27-летний Зденек Хрушка №21, ничья 1:1. Чехословаки вели в счёте. Но на 57 мин вратарь Хрушка пропустил после сильного дальнего удара по центру ворот — просто не был готов к такому удару.

Зденек Хрушка:

На второй матч против Англии в рамке сборной Чехословакии появился 29-летний Станислав Семан №1 (зачастую у нас пишут Земан, почему-то). Играл он неплохо. Но во втором тайме за 4 минуты чехословаки пропустили два гола. Сначала Семан ошибся на перехвате при угловом, англичане не простили, защитники были лишь наблюдателями при сём.

Через 3 минуты в свои ворота забил Бармош. Вратарь Семан был явно не в ударе, да к тому же он сломал палец. На 75-й мин в воротах появился 24-летний Карел Стромшик, заменив коллегу. Отстоял на ноль.

В третьем матче с Францией играл тот же Стромшик, была ничья 1:1, гол и третьему вратарю сборной Чехословакии состоялся во втором тайме, забил Дидье Сикс.

Без травмы не обошлось и в сборной Бельгии.

Как раз травма основного вратаря и повлекла дальнейшие поиски надёжного голкипера.

28-летний Жан-Мари Пфафф на первом этапе отыграл все 3 матча, пропустил всего 1 мяч, играл с №1.

В матче открытия турнира Бельгия сенсационно минимально обыграла действующих чемпионов мира аргентинцев. Во втором туре Бельгия также скромно переиграла Сальвадор, которых венгры в первом туре разнесли 10:1.

В третьем туре Венгрия открыла счёт в середине первого тайма. А минут через 15 после перерыва Пфафф выпрыгнул за мячом и упал на своего же капитана, защитника Эрика Геретса. Оба бельгийца получили травмы. Правда, Пфафф матч доиграл, а вот Геретс основательно поломался и выбыл из состава.

На матчи второго этапа тренеры уже не могли рассчитывать на Пфаффа с его повреждением. Также поговаривают, что Пфаффа исключили из состава после его розыгрыша со своим утоплением в бассейне в отеле. С ним не соскучишься.

Матч против Польши, ворота доверили 31-летнему Тео Кустерсу №12. Не справилась оборона Бельгии со Збигневом Бонеком — хет-трик, первый гол на первой же минуте. Поражение 0:3.

На матч против сборной СССР в воротах появился 25-летний Жак Мунарон №22. Весь матч бельгийцы упорно и настойчиво ловили наших футболистов на искусственном офсайде. Но Хорен Оганесян нашёл выход — пробросил мяч сам себе через строй бельгийцев и забил единственный гол в матче.

Жан-Мари Пфафф сыграл без замен все 7 матчей на следующем ЧМ -86. Очень артистичный и эксцентричный был вратарь, с приколами, запоминающийся, но и мастер был великолепный, один из лучших в то время в мире.

Жан-Мари Пфафф:

Тео Кустерс с развевающимися усами:

Жак Мунарон, он был в запасе и на ЧМ -86:

На мундиале в Мексике в 1986 у 3 команд присутствовали только двое вратарей на турнире. Если у Канады 1 кипер из 3 остался дома, то у Болгарии и Юж.Кореи в заявке всего было по 2 голкипера. Болгары свою традицию привозить только пару вратарей продолжали и на ЧМ -94, и на ЧМ -98.

На ЧМ -90 также у 2 команд было всего по 2 вратаря в заявке — у Колумбии и у Ирландии.

Зато на том мундиале в 1990 в Италии опять же у 2 команд впервые оказались 4 вратаря в заявке. Об этом расскажем во второй части этого обзора.

На ЧМ -94 у сборных Болгарии, Ирландии и России в заявке было только 2 вратаря. Причём на следующем чемпионате мира во Франции в 1998 уже 4 команды заявили только 2 вратарей. Вы удивитесь, но среди них была и Мексика, уже однажды обжегшаяся на «экономии» игроков данного амплуа. Юж.Корея и Болгария — привычно, плюс добавилась Югославия.

Завершим первую часть данного обзора ещё одним фактом участия всех 3 вратарей в матчах мундиаля в 20 веке.

На ЧМ -94 дебютанты мундиалей сборная Греции изрядно пострадала от соперников на групповом этапе — 3 матча, 3 сухих поражения, 10 мячей пропущено, по матчу целиком сыграли все 3 вратаря.

Это второй случай, когда все вратари отыграли без травм, все не уберегли свои ворота.

В первой игре против Аргентины в воротах стоял 36-летний Антонис Мину №1. В 5 матчах отбора на мундиаль этот вратарь пропустил всего 2 мяча.

Габриэль Батистута оформил хет-трик, забив уже на 2-й минуте, потом ещё и реализовав пенальти. Сумасшедший гол забил Марадона — его последний гол в карьере на мундиалях. Именно после сверхвозбуждённого празднования этого гола на камеру у кромки поля у Марадоны заподозрили применение запрещёнки. Последовала затем и дисквалификация.

На второй матч против Болгарии тренер доверил место в воротах 25-летнему Элиасу Атмацидису №20. И этот вратарь пропустил 4 гола, первый уже на 5-й минуте с пенальти от Христо Стоичкова. Стоичков и ещё раз во втором тайме реализовал пенальти. Голы также забивали Лечков и Боримиров.

На третий матч против Нигерии в ворота встал 24-летний Христос Каркаманис №15. Джордж Финиди и Даниэль Амокаши на последней минуте обоих таймов забили и этому греческому вратарю, поражение 0:2.

По традиции — фото всех 3 греческих киперов на ЧМ -94.

Антонис Мину:

Элиас Атмацидис:

Христос Каркаманис:

Данная тема была навеяна одним из статистических обзоров на сайте ФИФА под названием Команды, использовавшие 3 вратарей на одном турнире Кубка мира.