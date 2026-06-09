Winline — испытывай

вчера, 17:54

«Испытывай» настоящие эмоции от футбола с WINLINE: новые шоу, фан-зоны для болельщиков и ролик-манифест к ЧМ -2026

Для тех, кто думает, что видел в футболе всё: как WINLINE готовится «испытать» настоящие эмоции от ЧМ -2026

Футбол — это всё ещё главная игра на планете. Мы смотрим её не ради турнирных таблиц и метрик xG. Для нас главное — страсть и азарт, которые может подарить только эта игра.

Поддерживая стремление болельщиков к получению настоящих эмоций, WINLINE запускает к ЧМ -2026 масштабную кампанию, объединённую одним ёмким словом — «Испытывай». В её основе лежит идея, что именно эмоции делают разницу в футболе, а игра всё ещё вдохновляет испытывать восторг и радость даже тех, кого уже сложно чем-то удивить.

Для иллюстрации этой идеи WINLINE выпустил ролик-манифест с эксклюзивным саундтреком от рэпера Saluki и участием ярких представителей разных индустрий: в кадре побывали Баста, Дмитрий Шнякин, Саша Ваш и Брайн Идову. Их всех объединяет одно — искренняя страсть к футболу. То, как самые разные люди испытывают схожие эмоции от любимой игры, передал режиссёр ролика Олег Трофим — создатель киновселенной «Майора Грома» и мелодрамы «Лёд», сценарист, продюсер и музыкант.

«Я никогда не забуду чемпионат мира 2018 года: тогда эмоции горели так ярко, что наверняка города России было видно из далёкого космоса. Ровно об этих чувствах — восторге, страсти и азарте — я рассказал эту историю. Вместе с WINLINE мы создали мощнейший проект», — поделился Олег Трофим.

Кампания «Испытывай» — серия самых разнообразных активностей, объединённых одной целью: подарить любителям футбола настоящие эмоции от мундиаля. Болельщиков ждут фан-зоны для просмотра матчей на больших экранах в разных городах России, новые тематические шоу со звёздными гостями из разных частей света, эксклюзивные коллекции мерча и многое другое.

Все активности масштабной кампании призваны подчеркнуть, что испытывать самые разные эмоции от футбола могут даже те, кто думает, что видел в этой игре уже абсолютно всё.

● В преддверии ЧМ -2026 WINLINE запускает масштабную кампанию, объединённую одним ёмким словом — «Испытывай».

● Кампания состоит из самых разнообразных активностей, объединённых одной целью: подарить любителям футбола настоящие эмоции, получить которые теперь можно благодаря WINLINE.

● WINLINE выпустил ролик-манифест с участием ярких представителей разных индустрий: в кадре побывали Баста, Дмитрий Шнякин, Саша Ваш и Брайн Идову, режиссёром выступил Олег Трофим, а эксклюзивный саундтрек написал рэпер Saluki.

● В основе ролика-манифеста — идея о том, что футбол заставляет испытывать сильные эмоции даже тех, кто видел абсолютно всё и кого сложно удивить.

● И эти эмоции от футбола будут ярче с WINLINE: благодаря увеличенному приветственному фрибету 10 000 для новых клиентов, новой фиче — ставкам на ближайшие интервалы 1 и 5 минут, а также программе лояльности с еженедельными бонусами и кешбэком до 100%.

● WINLINE готовит для болельщиков новые локации в разных городах России для просмотра матчей на больших экранах, тематические шоу со звёздными гостями из разных частей света, стильный мерч и многое другое.

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WINLINE — один из крупнейших российских букмекеров, строго придерживающийся принципов Ответственной Игры (Responsible Gambling) и активно участвующий в развитии спорта и спортивной инфраструктуры. Компания вносит значительный вклад в развитие спортивной индустрии через инвестиции в ключевые мероприятия, стратегическое сотрудничество с федерациями, клубами и профессиональными спортсменами. WINLINE выступает за формирование честной спортивной среды, где азарт и соревнование идут рука об руку с прозрачностью и уважением к правилам.