Тыловики Франции. Они могут выиграть ЧМ-2026

вчера, 21:43

Запасные сборной Франции, которые могли бы составить конкуренцию многим сборным на мундиале.

Франция подходит к чемпионату мира в качестве одного из главных фаворитов, но ее состав настолько силен, что и запасные имели бы хорошие шансы на успех. В заключительном товарищеском матче сборная Франции обыграла Северную Ирландию со счетом 3:1 благодаря хет-трику Майкла Олисе. Команда готова к старту ЧМ . Казалось, что Дидье Дешам выставил на матч против Северной Ирландии основной состав, но если бы эти 11 футболистов были исключены из заявки, насколько хороша была бы команда Франции? Давайте оценим резервный состав, который вполне мог бы претендовать на высокие места на ЧМ -2026.

Робин Риссер

Статистика в прошлом сезоне: 33 матча в Лиге 1, 35 пропущенных голов, 11 «сухарей».

В воротах сборной Франции будет играть Меньян, а место запасного достается Робину Риссеру из «Ланса». 21-летний кипер 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности в составе команды, занявшей второе место в Лиге 1, больше «сухих» матчей провел только Берке Озер из «Лилля». У Матвея Сафонова 8 «сухарей».

Мало Гюсто

Статистика в прошлом сезоне: 34 матча в АПЛ , 2 гола, 3 результативных передачи.

Как и в случае со всеми игроками «Челси», будет интересно посмотреть, как они проявят себя вне хаоса, царившего на «Стэмфорд Бридж» в минувшем сезоне. С приходом Хаби Алонсо все может измениться. Скорее всего, Гюсто останется на скамейке запасных в матчах Франции, ведь Жюля Кунде сложно вытеснить из состава, но голевая передача во втором тайме против Северной Ирландии, безусловно, пойдет в копилку Гюсто.

Ибраима Конате

Статистика в прошлом сезоне: 36 матчей в АПЛ , 1 гол.

Уходящий из «Ливерпуля» центральный защитник мог бы получить место в стартовом составе команды Дешама, но остался на скамейке запасных, уступив место Упамекано и Салиба. Еще год назад Конате, возможно, был бы бесспорным кандидатом на место в составе, но сложный последний сезон на «Энфилде», скорее всего, заставит его сесть на лавку на мундиале. Впрочем, это не остановило мадридский «Реал», который продолжает вести переговоры с французом.

Максенс Лакруа

Статистика в прошлом сезоне: 35 матчей в АПЛ , 1 гол, 2 результативных передачи.

После впечатляющего сезона в составе «Кристал Пэлас» трансферная стоимость французского футболиста выросла. Он сыграл в 35 матчах в АПЛ , что обеспечило ему место в заявке сборной Франции, и хотя на этом турнире он, скорее всего, будет играть роль запасного, но ему 26 лет, поэтому есть шанс стать основным на следующем мундиале.

Люка Эрнандес

Статистика в прошлом сезоне: 25 матчей в Лиге 1, 3 результативных передачи.

В начале матча с Северной Ирландией в старте вышел Тео Эрнандес, но и брат вполне может тоже рассчитывать на место в основе. Люка Эрнандес провел 25 матчей за ПСЖ в прошлом сезоне, это хорошая заявка на место в старте.

Куадио Коне

Статистика в прошлом сезоне: 29 матчей в Серии А, 2 гола, 3 результативных передачи.

Этот полузащитник с оборонительными навыками выступает за «Рому» и был в прошлом сезоне одним из лучших игроков римского клуба, который занял третье место в Серии А. За сборную Франции он провел 14 матчей, и это будет его первый чемпионат мира.

Уоррен Заир-Эмери

Статистика в прошлом сезоне: 32 матча в Лиге 1, 3 гола, 4 результативных передачи.

По всей видимости, Заир-Эмери станет ключевой фигурой для сборной Франции и ПСЖ в будущем, поскольку 20-летний футболист демонстрирует очень высокое качество футбола. Он сыграл уже 183 матча за свой клуб, но на данный момент провел всего 11 игр за национальную сборную. Если Рабьо или Тчуамени не смогут проявить себя, их место займет Заир-Эмери.

Манес Аклиуш

Статистика в прошлом сезоне: 31 матч в Лиге 1, 6 голов, 7 результативных передачи.

24-летний Аклиуш — талантливый игрок, которому суждено покинуть «Монако» в ближайшее время. В прошлом сезоне он забил шесть голов и отдал столько же результативных передач за свой клуб, он мало играл за сборную Франции, проведя на данный момент за команду всего девять матчей. У него осталось два года по контракту с «Монако», успешная игра на чемпионате мира может убедить топ-клубы сделать ему предложение, от которого нельзя будет отказаться.

Райан Шерки

Статистика в прошлом сезоне: 33 матча в АПЛ , 4 гола, 12 результативных передачи.

У Шерки огромный талант, в большинстве других сборных он бы точно играл в основе, но ему приходится конкурировать с Усманом Дембеле. Дешам, безусловно, знает все сильные стороны Шерки. И наличие игрока, способного переломить ход матча благодаря изобретательности и техническому мастерству, может сыграть решающую роль в поздних раундах турнира.

Брэдли Баркола

Статистика в прошлом сезоне: 29 матчей в Лиге 1, 11 голов, 2 результативных передачи.

Брэдли Баркола является частью невероятно сильной линии атаки ПСЖ , он забил 11 голов за чемпионов Франции в минувшем сезоне. Провел 20 матчей за национальную сборную, забив три гола, и при необходимости может играть на любой позиции в линии атаки, что делает его полезным футболистом для Дешама.

Маркус Тюрам

Статистика в прошлом сезоне: 29 матчей в Серии А, 13 голов, 6 результативных передач.

Маркус Тюрам не сможет вытеснить Килиана Мбаппе, но нападающий «Интера» может быть полезным при выходе на замену. В минувшем сезоне он забил 13 голов в 29 матчах Серии А за «Интер», но за сборную Франции не все так хорошо, он отличился всего три раза в 34 матчах за команду.