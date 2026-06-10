Легендарные старики. Самые старые из ныне живущих футболистов, выигравших ЧМ

вчера, 16:21

Бразильцы выделяются в этом списке.

Победа на чемпионате мира гарантирует, что спортсмен войдет в историю футбола. Пеле и Диего Марадона именно игрой на ЧМ завоевали свое бессмертие в сердцах футбольных фанатов. Все люди умирают. Пожилых легенд уже не узнают на улицах, да и редко в таком возрасте человек может на эту самую улицу выйти. Так давайте же вспомним 10 самых пожилых футболистов-чемпионов мира, которые еще с нами.

Джефф Херст – 84 года

После смерти сэра Бобби Чарльтона в октябре 2023 года легендарный Херст стал последним оставшимся в живых членом сборной Англии, выигравшей чемпионат мира 1966 года. Из тех, кто выходил на поле в финале.

В своих мемуарах 2024 года Херст написал:

Жить без них — это очень одиноко. Одиночество настолько велико, что я даже не могу выразить это словами. Мы пережили то, чего не испытывал ни один другой англичанин. Теперь их всех нет. Герои эпохи, которая постепенно уходит в прошлое.

Жерсон – 85 лет

«Я уважаю его мнение, но не согласен с ним. Помимо Зидана, Платини и Фонтена, я отстаю еще от 11 французов? Это просто смешно слышать», — отреагировал Жерсон на список 125 величайших футболистов по версии Пеле, разорвав бумагу, на которой были все имена. Пеле Жерсона туда не включил. Жерсон, возможно, прав, ведь он сыграл 70 матчей за сборную Бразилии в её лучшие годы, кульминацией которых стала его роль опорного полузащитника в победном ЧМ 1970 года. Он забил второй гол в финале в ворота Италии на стадионе «Ацтека», а историк футбола Джонатан Уилсон назвал Жерсона первопроходцем на позиции опорного плеймейкера.

Менгальвио – 86 лет

Этот легендарный футболист «Сантоса», поддерживавший прекрасные отношения с Пеле, выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат мира в 1962 году. Однако в клубе он играл гораздо более важную роль, чем в сборной, так и не выйдя на поле в Чили, поскольку тренер сборной Бразилии Аймор Морейра отдавал предпочтение Диди, который играл в центре полузащиты вместе с известным одноклубником Менгальвио по «Сантосу» Зито.

Брито – 86 лет

Центральный защитник провел 45 матчей за сборную Бразилии, включая один матч на чемпионате мира 1966 года, после чего сыграл более важную роль в незабываемом триумфе команды в 1970 году. Эта невероятно зрелищная бразильская банда не славилась надежной игрой в обороне, сохранив свои ворота в неприкосновенности лишь однажды за турнир, но Брито отыграл каждую минуту на ЧМ , руководя линией обороны и создавая условия для того, чтобы Пеле, Жаирзиньо и Ривелино громили своих соперников.

Амарилдо – 86 лет

Последний оставшийся в живых участник финала чемпионата мира по футболу 1962 года, в котором Бразилия одержала победу над Чехословакией со счетом 3:1. Амарилдо вышел в стартовом составе и забил мяч за Бразилию, сравняв счет, ответив на гол Йозефа Масопуста. Он заменил травмированного Пеле, который получил мышечное повреждение во время удара по мячу в матче против тех же чехословаков на групповом этапе.

Терри Пейн – 87 лет

Херст — последний оставшийся в живых член сборной Англии, победившей Западную Германию в финале чемпионата мира, но есть и другие живые игроки из той заявки из 22 человек. Помимо 84-летнего легендарного игрока «Ливерпуля» Иэна Каллагана, который не смог войти в топ-10, легенда «Саутгемптона» Пейн также играл роль запасного в 1966 году. Лучший игрок в истории «Саутгемптона» провел 19 матчей за сборную Англии, в том числе отыграл поединок группового этапа против Мексики тем летом, когда его команда одержала победу со счетом 2:0.

Жозе Альтафини – 87 лет

Удивительно, но Пеле, которому было всего 17 лет, когда он забил два гола в финале чемпионата мира 1958 года, не был последним оставшимся в живых членом той бразильской сборной. Легендарный бразильско-итальянский нападающий Альтафини, известный на родине как «Маццола», завоевал золото с Бразилией в 1958 году, а четыре года спустя выступал на мундиале за сборную Италии. После завершения футбольной карьеры он стал комментатором. И был довольно популярен. В 2009 году стал итальянским «голосом» компьютерной игры Pro Evolution Soccer.

Моасир – 90 лет

Не следует путать его с Моасиром Барбосой, вратарем, которого обвиняли в поражении от Уругвая в финальном матче домашнего ЧМ 1950 года. Пропустил в ближний угол. Относительно малоизвестный полузащитник Моасир провел довольно скромную карьеру. Он выиграл титулы в Уругвае и Эквадоре, провел шесть матчей за Бразилию и был в ее составе в 1958 году, но так и не вышел на поле.

Пепе – 91 год

Не тот Пепе из «Реала», конечно же. Этот Пепе был настоящей легендой одного клуба, забив 405 голов в 750 матчах за свой родной «Сантос». Он также забил 22 гола в 41 игре за сборную Бразилии, с которой выиграл чемпионаты мира 1958 и 1962 годов. Пеле и Пепе сыграли вместе более 700 матчей за клуб и сборную.

Когда Пеле скончался в 2022 году, Пепе сказал:

Весь мир знал о серьезной болезни Пеле. Мы, самые близкие люди, общались с ним и его семьей. Мы надеялись, что болезнь пройдёт, и величайший из всех вернётся со своей счастливой улыбкой и неизменным хорошим настроением. Но это было невозможно. Пеле покинул нас, и вместе с ним уходит вечная память о величайшем футболисте всех времен. Покойся с миром, король Пеле, мой великий друг. Футбол скорбит.

Дино Сани – 94 года

Дино Сани также входил в состав сборной Бразилии 1958 года, но как запасной игрок. Он сыграл 15 матчей за «селесао» в конце 50-х и начале 60-х годов, выступая за «Сан-Паулу», «Бока Хуниорс» и «Милан», с которым вместе с Альтафини выиграл Кубок европейских чемпионов в 1963 году. Этот полузащитник впоследствии сделал еще более выдающуюся тренерскую карьеру, работал на трех континентах и ​​провел почти 800 матчей на тренерской скамье в период с 1969 по 1995 год. В его послужном списке работа в таких клубах, как «Коринтианс», «Интернасьонал», «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» в родной Бразилии, а также в «Бока Хуниорс», «Пеньяроле», «Токио Верди», дважды работал в качестве главного тренера сборной Катара.