Сборная Германии перед ЧМ-2026: боятся провала

вчера, 20:58

Копируют «Арсенал».

Немцы разучились побеждать в плей-офф

Немецкие и международные оценки совпадают: команда Нагельсманна не входит в список главных фаворитов турнира. Зато их футболисты выросли в цене, игроков из заявки сборной Германии оценивают почти в миллиард евро. Успех «Баварии» не имеет прямого отношения к национальное команде, но задает футбольные тактические тренды. Нагельсманн хочет увидеть доминирующий футбол от своих подопечных на ЧМ -2026.



На домашнем Евро-2024 немцы сыграли неплохо, вылетев в четвертьфинале от будущих чемпионов из Испании. Но поражение случилось раньше, чем мечтали. Немцы разучились побеждать в плей-офф крупных турниров. В Катаре сборная Германии не вышла из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой. На Евро-2020 немцы вылетели от сборной Англии в первом раунде плей-офф, хотя вышли из классической «группы смерти».



Тогда они сыграли против Франции, Португалии и крепкой на тот момент Венгрии. Но если вспоминать другие старые турниры, вроде ЧМ -2018, где чемпионы мира заняли последнее место в группе со Швецией, Мексикой и Южной Кореей, то понятны опасения немецких фанатов. Их команда хороша по номиналу, но мнимая легкость группы ЧМ -2026 со сборными Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора не должна обмануть фаворита.



За сборную Кюрасао выступают футболисты из голландских клубов, а тренирует их опытный Дик Адвокат. Ивуарийцы – физические сильная команда с потенциалом. А сборная Эквадора организована намного лучше, чем в прошлом. Тактически три матча группового раунда могут оказаться разными для Нагельсманна, хотя понятен общий знаменатель. От немцев ждут, что они будут уверенно и ярко работать первым номером.



Вот только минусы команды Нагельсманна раскрываются, когда немцы долго и нудно катают мяч без голов. Эта сборная не любит чужие контратаки из-за высокой позиции левого латераля и работы с двумя центральными хавбеками, один из которых часто атакует. Также у немцев проблемы с подборами. На своих стандартах немцы играют неплохо, а вот в обороне шалили. Зато разошлись в атаке против финнов после перерыва.

Нагельсманна подставляет академичность

Юлиан, отказав «Реалу» и другим богатых клубам, выбрал сложную сборную Германии. После Евро-2024 молодого тренера снова дергали клубные боссы. В «Баварии» не скрывают, что Нагельсманн был в списке тренерских целей выше Компани. Юлиан решил не бросать сборную Германии, но ЧМ -2026 может оказаться его последним турниром в качестве тренера команды. Зная это, наставник пошел по пути Артеты из «Арсенала».



Поначалу сборная Германии с новым тренером экспериментировала, а теперь они играют с Хаверцем в центре атаки. Подготовительные матчи немцев к ЧМ -2026 против ганцев, американцев и финнов были разными, но имеют общие черты. В каждом случае сборную Германии подставлял академизм. Нагельсманн выбрал схему «4-2-3-1» и встраивает футболистов в готовый проект, заставляя каждого быть винтиком в машине.



Больше свободы на поле предлагают только патриарху сборной Германии Киммиху, он – символ команды. Вирц тоже любит ломать линии, но Флориан в сборной – типичный левый вингер, просто чуть чаще встречает мяч спиной на фланге, чтобы увести за собой защитника, освободив чистую зону для забегов Брауна или Раума, двух конкурентов на позиции левого латераля. Сборная Германии выбрала основную модель игры.



Порой зрителей подташнивает от их «тики-таки». В первом тайме против Ганы катали мяч, заставив соперника глубоко обороняться. В том поединке показали многие козыри схемы Нагельсманна. Даже без нападающего уровня Мюллера и Клозе немцы создавали моменты против пятерки защитников. Вот только без Герда и Мирослава много промахов. Ганцам забили с пенальти, пропустили, но успели организовать победный гол.

Судьбу немцев определят творческие игроки