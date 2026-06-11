Рекордсмен, читер и топ-исполнители: в тени двух легенд на ЧМ-2026

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Привычная история для сокомандников Месси и Роналду.

Месси и Роналду идут в последний поход за кубком мира – и это будет один из главных сюжетов ЧМ -2026. Когда в команде есть один из главных талантов поколения, всё неизбежно будет крутиться вокруг него – какими бы крутыми ни были другие топ-исполнители, им придётся отойти на второй план, что мы уже неоднократно наблюдали. Рассказываем о футболистах, которые окажутся в тени героев на грядущем мундиале.

Оверперформансы двух легенд – путь к титулам

Практика показывает, что португальцы и аргентинцы добиваются чего-то лишь в том случае, когда выстраивают систему под Лео и Криша. У Лионеля был тернистый путь со сборной, на том же ЧМ -2014 форвард делал разницу на групповом этапе, но растворился к решающим стадиям, а команда проиграла в финале. Тащил на Копа Америка спустя два года – уступили Чили. Но Лионель Скалони наконец примирил игровую структуру со своим алмазом – и с 2021 года «небесно-голубые» поочерёдно взяли Копа Америка-2021, ЧМ -2022, Копа Америка-2024. В двух из трёх турниров Лео тащил почти в каждом матче.

У Роналду нет победы на ЧМ , но есть Евро и Лига наций (тоже какой-никакой трофей). В 2016 году селесао скверно прошли группу континентального первенства – вышли с третьего места, а ничью с венграми добыл как раз Криштиану (3:3, у него – дубль и голевая). 1/8 финала с хорватами – ассист на единственный мяч, полуфинал с Уэльсом (2:0) – гол и ассист. В Лиге наций-24/25 та же история. Иметь таких исполнителей замечательно – но остальные либо просто сливаются с местностью на их фоне, либо оказываются вынуждены подносить снаряды и таскать рояль.

Педру Нету

«Челси» всё такой же хаотичный, как и прежде. Двумя сезонами ранее лидерами атаки были Палмер, Джексон, Галлахер, Стерлинг – из них только Коул остаётся в команде по сей день. И даже так 11 результативных баллов на фоне 33 и 22 в двух предыдущих чемпионатах смотрятся смешно. Педру – среди пары игроков-исключений, которые пришли в «Челси», дали результат и сохраняют стабильность до сиз пор. При том, что лондонцы провалились на фоне прошлого сезона (тогда финишировали в зоне ЛЧ , теперь остались без еврокубков – только 10-е), вингер за 34 матча забил пять мячей, сделал шесть голевых и стал третьим в команде по результативности. Несмотря на это, в сборной в завершающей стадии решать будет Роналду.

Бруну Фернандеш

Карьера полузащитника – этакая драма. Это футболист такого масштаба, что в прайме мог бы претендовать на ЗМ , но с этой сборной и из-за выбора команды всегда будет в тени. Бруну дал результат в первый же сезон в рядах МЮ , никогда не падал ниже определённой планки, а минувший сезон для него – и вовсе лучший. Фернандеш стал ключевой фигурой для Каррика, который перезапустил «Юнайтед» и вернул клуб в Лигу чемпионов, оказывал ключевое влияние на результат и побил рекорд по голевым передачам за сезон в АПЛ – обошёл Де Брюйне, с которым его постоянно сравнивали.

И ведь играй Бруну в более сильной команде, которая берёт трофеи, мог бы попасть в топ-5, а то и в топ-3 претендентов на ЗМ – успех на ЧМ вообще сделал бы фаворитом. Но, во-первых, он точно не будет выше Витиньи и Невеша – оба тащили в ПСЖ и при этом собрали требл. Да и в сборной ему остаётся лишь подносить снаряды для своего бомбардира.

Жоау Феликс

Тут палка о двух концах. С одной стороны, Жоау должен быть благодарен Рону – лишь под его крылом Феликс смог взяться за голову, выдал супер-сезон в Саудовской Аравии с 20 голами и теперь может рассчитывать на возвращение в Европу. С другой, не будь Роналду – и сюжет с взрослением молодого таланта лёг бы идеально. Взялся за голову, повёл за собой сборную на ЧМ . Феликс мог бы стать тем завершителем на острие атак. Но место занято – и Жоау приходится быть затычкой. На позиции «десятки» никак не сдвинешь Бруну, на флангах богатый выбор – Нету, Леау, Консейсау, Тринькау.

Лаутаро Мартинес

Вроде и грех жаловаться – поскольку Скалони выстроил игру под качества Лео, аргентинцы в медалях. Но сколько же талантов сгинули в тени этого футболиста. Лаутаро был среди тех, кто ожидал старения соотечественника, чтобы получить больше влияния на игру. Но начался ЧМ -2022 – и внезапно вперёд вырвался Хулиан Альварес. Мартинес, который так долго ждал своего часа, остался без голов на триумфальном мундиале.

Казалось, Копа Америка-2024 – переломный момент. Лаутаро забил четыре из пяти мячей аргентинцев, плюс забил Колумбии единственный гол в финале, принёс победу. Но Лионель и в свои 38 продолжает играть за сборную – на ЧМ -2026 Скалони наверняка снова будет отталкиваться от состояния Месси, а Лаутаро придётся ждать.

Хулиан Альварес

Вполне объяснимо, почему именно он раскрылся на ЧМ -2022 рядом с Лео. С 22-летнего футболиста, путь которого только начинается, не такой большой спрос. Сам он ещё не засиделся, уже сам факт игры с легендой приносил радость – так ещё Альварес к тому моменту оформил требл с «Сити». Никакого давления – только эйфория и задор.