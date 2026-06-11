Из истории чемпионатов мира: 3 вратаря в заявке и все трое сыграли, а у некоторых и все 4 голкипера в заявке

вчера, 13:34

Продолжаем обзор турниров Кубка мира по футболу, на которых в каких-то командах было или сразу трое сыгравших вратарей на турнире либо вратарей оказалось даже больше 3.Продолжаем обзор турниров Кубка мира по футболу, на которых в каких-то командах было или сразу трое сыгравших вратарей на турнире либо вратарей оказалось даже больше 3.

Да, такие факты были, с них и продолжим.

На ЧМ -90 в Италии в сборной Англии сложилась нестандартная ситуация с вратарями. Вернее, с третьим (по очерёдности выбора тренерами) голкипером.

Основным стражем английских ворот на том ЧМ был 40-летний Питер Шилтон с №1. Это был его уже 3-й мундиаль, все 7 матчей он провёл без замен. Всего на 3 турнирах с 1982 по 1990 Шилтон сыграл в 17 матчах, пропустил 10 мячей. В 10 из 17 матчей ворота Шилтона оставались в неприкосновенности — это рекорд мундиалей. Такие же показатели и в активе француза Фабьена Бартеза — 10 из 17. Ближайшие преследователи — Фернандо Муслера (Уругвай), Тибо Куртуа (Бельгия) и Мануэль Нойер (Германия) — у каждого из них по 7 сухих матчей, все трое внесены в заявки своих сборных на предстоящий мундиаль.

Вратарём второго выбора у англичан на ЧМ -90 был 30-летний Крис Вудс с №13. А третьим в заявке был 26-летний Дэвид Симэн, у которого был №22.

После второго матча в группе с Голландией на тренировке Дэвид Симэн повредил большой палец на руке.

Англичане срочно подсуетились и попросили сделать замену в заявке — т.е. заявить другого третьего вратаря. И ФИФА им разрешила, хотя турнир уже шёл, а в регламенте прописана срочная замена в заявке за сутки до первого матча команды.

Англия дошла до матча за 3-е место. Нового третьего вратаря Дейва Бизанта внесли в заявку с тем же номером, какой был и у Симэна, №22. А сам Симэн никуда не уехал, оставался вместе с командой. Более того, на общекомандном фото перед матчем с Италией за 3-е место присутствовали все 4 вратаря, все в жёлтых футболках.

Ещё одна команда столкнулась с похожей проблемой на ЧМ -90.

Основным вратарём сборной Аргентины на турнире был 32-летний Нери Пумпидо. Это был и его 3-й мундиаль, правда, на ЧМ -82 Пумпидо просидел в запасе. А вот на ЧМ -86 он сыграл во всех 7 матчах без замен и стал чемпионом.

Пумпидо в матче открытия мундиаля в Италии пропустил гол от камерунцев, проигрыш 0:1, сенсация.

Во втором матче против сборной СССР после 10 мин игры Пумпидо получает травму. Игорь Добровльский на левом фланге сделал продуктивный пас в штрафную на выход нашим нападающим. Вперёд наперехват выбежал и Пумпидо. Олег Протасов мяч подсёк правой ногой, в надежде перебросить выбросившегося Пумпидо. Мяч попал во вратаря, Протасов никакого контакта с Пумпидо не имел в том моменте. Лишь полузащитник Хулио Олартикоэчеа немного столкнулся со своим голкипером. Но Пумпидо практически сразу, лёжа на газоне, поднял руку. Арбитр не сразу остановил игру. Выяснилось, что Пумпидо продолжить матч не сможет.

Нери Пумпидо:

На замену вышел Серхио Гойкочеа №12 — и отыграл на ноль. А аргентинцы забили нам 2 гола. Потом Гойкочеа проявил себя с блеском на турнире, в двух сериях пенальти парировал 4 удара и ещё один попал в перекладину. Вот так он стал первым номером сборной Аргентины.

Серхио Гойкочеа:

А что сделали аргентинские чиновники? Они убедили ФИФА внести в заявку вместо травмированного первого вратаря некоего Анхеля Камиссо, с тем же №1. Почему я сказал «некоего»?

Этот аргентинский вратарь, игравший за Ривер Плейт, находился в аренде у мексиканского клуба, был в то время в Италии — вот и весь выход из положения. За сборную никогда не играл.

Повторю, на каждый матч тренер кроме основных 11 игроков вписывал в протокол 5 запасных, двоих из которых он во время матча может выпустить на замену. Как правило среди 5 запасных был 1 вратарь.

Так вот фамилии Камиссо не было среди запасных ни в одном из матчей. Логично, что его не видели на скамейке запасных — там имели право сидеть тренеры, медики и 5 запасных из списка.

Третьим вратарём у Аргентины на ЧМ -90 был Фабиан Канселярич:

Матч Аргентина — СССР был 13 июня 1990. Всё что можно было сделать для действующих чемпионов мира в связи с травмой их основного вратаря — ФИФА сделала, включила ещё одного игрока в заявку вместо травмированного, даже по ходу турнира.

Этот случай стал примером и для английской делегации. Матч второго тура с Нидерландами проходил 16 июня, травму вратарь Симэн получил после матча на тренировке. Но прецедент создан, англичане также воспользовались.

Кстати, в некоторых источниках утверждается, что в связи с серьёзной травмой в матче с голландцами капитана англичан Брайана Робсона, из Англии мол был срочно вызван Дэвид Платт. Он был в заявке, но якобы оставался в Англии.

Во-первых, Дэвид Платт вышел на замену на 64 мин вместо Робсона в матче с Нидерландами. Он что прямо из Лондона прилетел?

Во-вторых, Платт был в списке 5 запасных и в первом матче с Ирландией. «Не читайте советских газет…»

Никаких общекомандных фото сборной Аргентины со всеми вратарями я не видел. Фото Анхеля Камиссо найти можно:

Если продолжать хронологически — а мы этого и придерживаемся — то ещё один случай появления четвёртого вратаря в заявке одной из команд случился на ЧМ -98.

Неприятности с вратарями просто преследовали сборную ЮАР .

В первоначальном варианте заявки был почти 30-летний Андре Арендсе, лучший голкипер страны. Но перед самым началом мундиаля Арендсе получает травму.

В заявку вместо Арендсе внесли 24-летнего Пола Эванса. Этот вратарь с валлийскими корнями изредка поигрывал в Британии, потом уехал в ЮАР . В заявке на ЧМ -98 Пол Эванс получил №22:

Но уже во Франции во время турнира он выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки правого колена. И этого голкипера пришлось исключать из заявки и дозаявлять 27-летнего Саймона Гопане. Что примечательно, Гопане получил в заявке №23:

Основным вратарём у ЮАР на турнире был 28-летний Ханс Вонк №1, он сыграл во всех 3 матчах.

Ханс Вонк:

Вторым резервным был 24-летний Брайан Балойи с №16:

Фактически на турнире у ЮАР было 3 голкипера, но в заявке для вратарей зафиксировано 4 номера — 1, 16, 22 и 23.

Андре Арендсе был основным вратарём сборной ЮАР на следующем ЧМ -2002:

Давайте продолжим обзор с теми случаями, когда на одном турнире Кубка мира у команды были задействованы все 3 вратаря. Все не рассмотренные ранее случаи произошли в 21 веке, менее 10 лет назад и ближе к нам. Поэтому не буду давать фото каждого вратаря, по ссылке с сайта ФИФА есть фото всех вратарей из этого обзора.

На ЧМ -2014 в Бразилии сборной Португалии в группе достались сборные Германии, США и Ганы.

Первый матч Португалия вчистую проиграла немцам, 0:4.

После первого тайма счёт был 0:3: Томас Мюллер и Матс Хуммельс накидали в ворота Руи Патрисиу, который играл с №12, было ему 26 лет. Во втором тайме Т.Мюллер забил ещё, оформив хет-трик. Португальцы из-за удаления Пепе играли в меньшинстве.

Во втором матче против США в воротах появился 32-летний Бету с №22. Ничья 2:2. К вратарю претензий вроде бы не было.

Бету вышел в стартовом составе и на третий матч против Ганы. Африканцы в первом тайме забили сначала в свои ворота. Через минут 13 после перерыва они забили и в ворота Бету, гол на счету Асамоа Гьяна. Но в концовке португальцы вырвали победу. Но ни они, ни африканцы в плей-офф не пробились.

В самом конце матча с Ганой тренер португальцев Паулу Бенту решил дать поиграть третьему вратарю 31-летнему Эдуарду. Он был основным бессменным вратарём Португалии на предыдущем мундиале.

Никаких травм (кроме психологических), плюс чисто человеческое решение тренера в пользу ветерана. Так был зафиксирован первый в 21 веке факт игры всех 3 вратарей одной команды на мундиале.

Но на этом мундиале был и второй подобный факт, который вызвал большой резонанс в футбольном мире.

Речь о сборной Нидерландов. И о её тренере Луи ван Гале. Ну, и о вратарях, конечно.

Голландцы (продолжу их так называть по старинке, нидерландцы и вправду как «неандертальцы» звучит) сыграли на турнире максимальное количество матчей. Это раз. Завоевали 3-е место, разгромив деморализованных бразильцев после нокаута 1:7 от Германии. Это два. Луи ван Гал за 690 игровых минут для его команды дал поиграть всем.

В последнем матче с Бразилией на 90-й мин вышел 22-летний защитник Жоел Вельтман, но он уже играл в самом первом матче с Испанией, выходил на замену.

А вот на 90+3 мин Луи ван Гал выпустил для статистики остававшегося без сыгранных минут вратаря Михеля Форма №22. Минуту для статистики вратарю вписали, а пробыл на поле он и того меньше — прозвучал финальный свисток.

Все 23 игрока из заявки Нидерландов были задействованы.

Но про голландских вратарей всё намного интересней.

Основным кипером у голландцев был 25-летний Яспер Силлессен №1. Он отыграл без замен во всех 3 матчах на групповом этапе, пропустил 3 гола, 2 из них с пенальти, матч с Чили отстоял на ноль. В 1/8 финала с Мексикой пропустил 1 гол, матч длился 90 минут.

В четвертьфинале с Коста-Рикой матч длился 120 минут, потом серия пенальти. До истечения последней минуты игрового времени — шла 120+1 минута — Луи ван Гал выпускает под серию пенальти свежего вратаря. Вместо Силлессена в поле вышел 26-летний Тим Крул №23. И Крул тащит два пенальти в серии и выводит Нидерланды в полуфинал.

Подломил уверенность костариканцев ван Гал своей заменой вратаря за 15 секунд до истечения игрового времени. Психология.

А вот в полуфинале с Аргентиной Яспер Силлессен отстоял все 120 минут и сам пробовал повторить успех коллеги. Увы, 4 из 5 ударов аргентинцев в серии были точны, один удар прошёл мимо ворот, в полуфинал прошли аргентинцы. Что было бы, выпустив Крула и в полуфинале ван Гал? Теперь этого никто не знает, всё кануло в Лету.

Никаких травм вратарей, все поиграли, в том числе и на нервах у соперника. А Луи ван Гал за своё смелое решение достоин только высоких слов.

На ЧМ в России было много рекордов для ветеранов, в том числе и для вратарей. Вот Египет привёз на мундиаль 45-летнего вратаря, Эссам Эль-Хадари, он сыграл полный матч, да и неплохо, отразил пенальти. Просто фейерверк рекордов.

И остальные команды, не особо рассчитывавшие на место в топ-4, хотели как-то отметиться в статистических выкладках.

Саудовская Аравия в каждом из 3 своих матчей выставляла другого вратаря. В матче открытия Россия — Сауд.Аравия целых 5 голов отхватил 31-летний Абдулла Аль-Муайуф. Ему хватило. На следующий матч против Уругвая выставили 26-летнего Мохаммеда Аль Оваиса №22. Уругвайцы смогли забить только 1 гол и победили. Ну, а в третьем матче испанский тренер дал поиграть и третьему вратарю Яссеру Аль Мосаилему. Европейский тренер проявил человечность, правда, трое полевых так и не поиграли.

А в сборной Туниса тренер был свой, соотечественник. И он дал поиграть всем 23 футболистам из заявки, в том числе и трём вратарям.

Правда, без травм не обошлось. В первой игре с Англией на 7-й мин 23-летний кипер тунисцев Ассен Муэз №22 получил повреждение. Пришлось выпускать другого вратаря на замену — на 16-й мин вышел 28-летний Фарук Бен Мустафа с №1. Англичане расстарались и забили каждому из тунисских вратарей по голу, несмотря на раннюю замену.

Во втором матче с Бельгией Бен Мустафа отхватил 5 голов от бельгийцев. Ему тоже хватило.

В третьем матче играл 33-летний Аймен Матлути. Один гол пропустил и он, а команда наконец-то выиграла. Без травмы вряд ли бы сыграли все 3 вратаря.

Последний зафиксированный случай игры в 3 вратаря на турнире был у бразильцев на ЧМ -2022.

Основной вратарь Алиссон №1 (30 лет) в первых двух матчах в группе отыграл на ноль. Первую турнирную задачу бразильцы выполнили, место в плей-офф обеспечили. На третий матч дали поиграть другим. В воротах появился 29-летний Эдерсон №23. Ему и забили камерунцы единственный гол в матче.

В 1/8 финала против Юж.Кореи в ворота вновь вернулся Алиссон. Бразильцы не испытали трудностей с корейцами, забив 4 гола уже в первом тайме. На 76 мин корейцы один мяч всё-таки забили Алиссону, прервав его сухую серию. Через 4 мин вместо него вышел третий вратарь, ещё не игравший. Он не пропустил, в активе 10 сыгранных минут — это всё о 34-летнем Вевертоне. Уважили ветерана. В 5 матчах тренер Тите задействовал всех 26 футболистов из заявки.

Знаете ли вы, что на предыдущем турнире Кубка мира сразу в нескольких командах в заявке было аж 4 голкипера?!

Перепроверьте — у Ирана, Туниса и Швейцарии действительно было по 4 вратаря.

Понятно, что ни у кого из этих команд не сыграли ни 3, ни 4 вратаря на турнире.

У Ирана два вратаря сыграли в 3 матчах. Схема простая: травма, выходит второй вратарь на замену. В игре против Англии начавший матч 30-летний Алиреза Бейранвад №1 за 20 минут не успел пропустить. Его же ровесник Хоссейн Хоссейни №24 отхватил сразу 6 за оставшиеся 70 минут. Зато во втором матче он все 90 минут отстоял на ноль против Уэльса. К третьему матчу Бейранвад поправился и вновь стоял в рамке, пропустил от США единственный гол в матче. В запасе остались «молодые» вратари — одному 27, другому 29, Пайам Ниазманд №12 и Амир Абедзаде №22.

На ЧМ -2026 в заявке Ирана на сей раз три вратаря, но имена всё те же — Бейранвад №1, Хоссейни №22, Ниазманд №12. Для Алирезы Бейранвада это будет уже третий мундиаль, начинал он на ЧМ в России.

В сборной Туниса на ЧМ в Катаре был прекрасный вратарь 25-летний Аймен Дамен №16: в 3 матчах он пропустил только 1 гол, 2 матча на ноль.

А зачем привозили остальных 3 вратарей? В том числе и 38-летнего Аймена Матлути?

На предстоящем мундиале вновь в заявке Туниса Аймен Дамен. На сей раз вратарей всего 3.

У сборной Швейцарии на ЧМ -2022 из 26 футболистов не сыграли только два резервных вратаря, в 4 матчах сыграли два других вратаря — Ян Зоммер и Грегор Кобел. Есть ли смысл возить 4 вратарей или это расточительство — покажет будущее. Пока это выглядит странно. Тем более для команд явно не фаворитов.

Впрочем, на предстоящем мундиале будет одна команда, у которой 4 вратаря в заявке. Это сборная Египта. Замахнулись на все 8 матчей? Да хотя бы из группы в первый раз в истории выйти. Кстати, двое из 4 египетских вратарей уже ветераны, одному 37, а второму только что стукнуло 39. Один из этих двоих будет с №1, это Мохамед Эль-Шенави (ему 37), стоявший в рамке против России и Уругвая на ЧМ -2018.

Считанные часы остаются до старта ЧМ -2026. Каких ещё новаций нам ждать от турнира, от организаторов? Футбольные дела предсказать можно. Что придумают принимающие три страны для прибывших делегаций?

Кого-то досматривают с пристрастием и с собаками на таможне, кого-то и вовсе часами допрашивают там же: «А не было ли у тебя умысла на теракт?». Делегацию Ирана в полном составе с обслуживающим персоналом не пускают на территорию США из Мексики, где команда проживает, только игроки и тренеры могут въехать в день матча. Для чего ФИФА выбирает такие страны-хозяйки? Чтобы потом похвастаться неимоверной финансовой выручкой?

Сомалийского арбитра, которого выбрала для работы ФИФА , после многочасовых расспросов просто не впустили в США . Нет слов.

В Мексике свои заморочки — бастуют учителя и другие трудящиеся, грозя сорвать и 2-часовую церемонию открытия, и сам матч открытия в Мехико. Весёлое время. Церемоний открытия будет аж 3, в каждой стране-хозяйке, как минимум по полтора часа длительностью.

В некоторых командах уже произведены дозаявки вместо травмированных. В сборной Германии под №25 вначале был 18-летний Леннарт Карл. Из-за травмы вместо него под тем же №25 заявлен 20-летний Ассан Уэдраого. В сборной Австрии выбыл из-за травмы №19 Кристоф Баумгартнер, опытный игрок. Австрийцы никого не перезаявили. Пока. До первого их матча ещё есть время, может и дозаявят.

Ждём Футбола…