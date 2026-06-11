Джокер Португалии – списанный талант: его карьеру реанимировал Роналду

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Помог вернуться на прежний уровень.

Симеоне, постоянные аренды, авансы

С одной стороны, можно сказать, что Жоау Феликсу часто не везло по ходу карьеры, с другой – это тот футболист, которому топ-клубы шесть лет давали всё новые и новые шансы, но он ими не пользовался. Всё началось в «Атлетико» – от португальца ждали, что он станет заменой ушедшему в «Барсу» Гризманну. Шесть мячей в дебютном сезоне Ла Лиги, учитывая стиль и тяжёлую адаптацию к требованиям Симеоне, – неплохой показатель. Но в лидера атаки Феликс так и не вырос, тогда вернули Антуана.

Тогда форварду ещё можно было посочувствовать – француз ожидаемо вновь стал центральной фигурой в атаке, тогда как сам Феликс хотел делать погоду. На статус игрока ротации он вряд ли бы согласился, да и лавочник за 100+ млн евро – слишком жирно

Шанс реабилитироваться в «Челси»

Теперь помешала хаотичная структура, не выстроенная игровая система – португалец забил только четыре гола за 16 матчей чемпионата. Очередной спасательный круг летом кинула «Барса» – каталонцы арендовали футболиста, тот выдал семь мячей и три голевые за сезон Ла Лиги. Вроде и неплохо, но у «блауграны» было туго с деньгами, копили на стопроцентное усиление – Феликс вернулся.

Казалось, «аристократы» всё же спасли Жоау, выкупив его у мадридцев за 52 млн евро – но проблемы с заявкой никуда не исчезли, а зимой случилась аренда в «Милан» (не пошло ни у него, ни у тренера-соотечественника), скромные два мяча и ассист во второй части чемпионата, продажа в Саудовскую Аравию. Феликс собрал все проблемные команды, какие только мог.

А с другой стороны, топ-клубы сохраняли к нему интерес, несмотря на посредственную статистику. Португалец после аренды в «Челси» нахваливал «аристократов» и говорил, что у него гораздо больше свободы, чем в «Атлетико». Будучи в «Барселоне», раскритиковал игру мадридцев:

Конечно, я предпочитаю играть в стиле «Барселоны», нежели в стиле «Атлетико». Но это и неудивительно. Любой футболист ответит вам точно так же. Если вы спросите об этом любого игрока, даже тех, кто выступает в «Атлетико», они будут согласны со мной. А если нет, то все они просто лгут.

В гораздо более подходящих по стилю, по мнению Феликса, командах он так и не задержался. Топ-клубы постоянно подкидывали новые шансы – он же ими не воспользовался.

Роналду отрезвил соотечественника

Так, форвард запомнился скорее как капризный футболист, так и не оправдавший ожидания. В таком статусе в 25 лет он отправился в Саудовскую Аравию к Криштиану Роналду – как показало время, это было лучшее решение. Криш – эталон работы над собой и профессионализма. Форвард на протяжении всей карьеры в разных чемпионатах держал высочайший уровень результативности, долго конкурировал с Месси – и никто не мог нагнать эту парочку. Благодаря профессионализму Криштиану в 41 год сохраняет мотивацию в Саудовской Аравии и третий сезон к ряду выбивает больше 25 мячей в чемпионате.

Конечно, часто говорили, что Роналду часто перетягивает одеяло на себя, что он становится токсичным активом – на топ-уровне результат даёт не так часто, но менять его нельзя. При этом когда ты делишь раздевалку с таким мастером, у тебя просто нет шанса не дорабатывать – Криш одинаково требователен как к себе, так и к партнёрам. Феликса Роналду взял под своё крыло – после его перехода сказал:

Думаю, что нашей команде он сильно поможет в конкурентном чемпионате Саудовской Аравии. Думаю, что для Жоау Феликса этот вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии [его могла приобрести «Бенфика»]. Посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии. Это очень мудрое решение с его стороны.

Португальцы помогли друг другу. Понятно, что уровень сопротивления в чемпионате пенсионеров гораздо меньше – важнее, что Феликс благодаря Роналду сохранил мотивацию и наконец выдал ударный сезон. Начал с хет-трика, с НЕОМом, «Аль-Иттифаком», «Аль-Холудом», «Аль-Шабабом» был тем игроком, который делает результат.

Криштиану снова стал лучшим бомбардиром «Аль-Насра», но Феликс с 20 мячами занял вторую строчку и был признан игроком сезона. И прибавил к этому 14 голевых, шесть из них – как раз на КриРо.

Что касается Рона, к этому сезону он подходил, не выиграв ни одного трофея с «Аль-Насром» за два с половиной сезона. В чемпионате проигрывали чемпионскую гонку «Аль-Иттихаду» и «Аль-Хилялю», в сезоне-23/24 проиграли в финале Кубка, годом позже – в финале Суперкубка, плюс в Азиатской ЛЧ остановились на стадии полуфинала. С приходом же Феликса в той же ЛЧ пробились в финал – и хоть там уступили, наконец оформили чемпионство.

Возраст, когда шансы ещё есть

Роберто Мартинес не мог вызвать Роналду, оставив за бортом Феликса. Для него наступает крайне важный турнир. Плеймейкер смог-таки перезапустить свою карьеру, но успех на Ближнем Востоке – лишь первый шаг. Европейцы крайне редко возвращают игроков, которые уехали в компанию к пенсионерам – надо показать уровень на конкурентном турнире.

В сборной Феликс стал лавочником – в отличие от «Аль-Насра», где под него подстраивались, у Португалии больше элитных исполнителей. Одна из опций – левый фланг атаки, но там и так есть выбор между Нету и Леау. Феликс отлично себя проявил, играя «десятку» – в сборной, когда играют по схеме «4-2-3-1», эту позицию застолбил Бруну. У него великолепный сезон, тут без вариантов.

Витинья и Невеш – два лучших игрока в центре поля, так что и эта зона занята. При этом не всё так плохо. Феликс нащупал химию с Роналду, играл с ним на протяжении сезона – и Мартинес наверняка попробует как-то это использовать. Того же Нету можно перевести на правую бровку, слева использовать Феликса – у Леау возможно выиграть конкуренцию. От самого Феликса требуется результат на поле, чтобы отобрать место в старте. Но дорога обратно на топ-уровень лёгкой быть не может.