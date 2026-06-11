Уходит эпоха. Футболисты, которые сыграют на последнем ЧМ

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Здесь собраны сплошные легенды.

Чемпионат мира часто становится идеальной площадкой для последнего выступления на футбольном поле. Вспомните хотя бы последний матч Зидана за сборную Франции, когда он ударил в грудь Матерацци. Вот некоторые из громких имен, с которыми мы можем попрощаться после ЧМ 2026 года. Спросите любого футболиста, и, скорее всего, он ответит, что больше всего хочет завершить свою карьеру победой на чемпионате мира. А учитывая, что некоторым героям уже около 40 лет, то им скоро предстоит попрощаться со своей работой. И они уж точно отдадут все силы на поле этим летом. Итак, вот девять великих футболистов, которые, вероятно, примут участие в своем последнем чемпионате мира.

Лионель Месси

Когда Месси выбрал «Интер Майами» в качестве своего следующего клуба в 2023 году, одной из причин было названо место проведения чемпионата мира-2026. Мол, Лео будет комфортно в США к 2026 году. Так оно и вышло. Месси уже добился успеха четыре года назад, но возможность добавить еще одну звезду на футболку сборной Аргентины остается его конечной целью в футболе. Сейчас Лео 38, и если его старого приятеля Роналду болельщики иногда воспринимают пятым колесом для национальной сборной Португалии, то Месси по-прежнему играет ключевую роль в команде Аргентины. Лионель Скалони создал схему, позволяющую максимально раскрыть потенциал Месси. И эта система, по сути, освобождает его от любых оборонительных обязанностей. У Месси уже отличная статистика выступлений на чемпионатах мира. Если возьмет еще одно золото, то лишь единицы не смогут признать, что это величайший футболист в мире за всю историю.

Криштиану Роналду

Если Месси на чемпионатах мира играет успешно, то Роналду все еще ждет своего часа. Он добился успеха на чемпионате Европы, но Кубок мира остается его мечтой. И, конечно же, найдутся критики, которые скажут, что без победы на ЧМ Криштиану нельзя считать лучшим футболистом всех времен. Это, пожалуй, его последний шанс в карьере. Состав у португальцев очень сильный. Витинья и Жоау Невеш из ПСЖ — одни из лучших полузащитников в мире. Бруну Фернандеш провел рекордный сезон в «Манчестер Юнайтед». Есть вопросы относительно Роберто Мартинеса как тренера, который может привести сборную к золотым медалям, но третье место, занятое с Бельгией в 2018 году, — это достойный результат. Что касается Роналду, то в матчах плей-офф он неизменно показывает слабую игру, не забив ни одного гола. Его лучший результат за сборную на мундиалях был достигнут еще в 2006 году, когда Португалия проиграла Германии в матче за третье место.

Гильермо Очоа

Чемпионат мира по футболу – это турнир Очоа. Он словно Дед Мороз появляется в домах футбольных болельщиков, только не раз в год, а раз в четыре года. Как и для Месси и Роналду, для Очоа это будет шестой чемпионат мира. Впрочем, Очоа может на поле и не выйти, ведь уступил место первого номера Хосе Ранхелю. Тем не менее, Очоа войдет в историю, даже если сыграет всего минуту. И такое развитие событий не стоит исключать, ведь Мексика способна показать хороший результат, учитывая преимущество домашних трибун. В третьем туре, если все будет для мексиканцев уже решено, то Очоа может сыграть свой последний матч на ЧМ .

Лука Модрич

Модрич уже закрепил за собой звание лучшего хорватского футболиста всех времен, и это не только благодаря его выступлениям за «Реал». В эпоху Модрича Хорватия добилась своих лучших результатов на чемпионатах мира. После череды вылетов на групповом этапе, в 2018 году они дошли до финала, а в 2022-м заняли третье место. Модричу сейчас за 40, и, по слухам, он готовится завершить карьеру этим летом. И даже если состав сборной Хорватии стареет, английские болельщики первыми скажут вам, как глупо списывать их со счетов.

Неймар

Неймару, пожалуй, отчасти повезло, что он еще не сыграл свой последний чемпионат мира. Карло Анчелотти все же включил его в состав сборной, возможно, чтобы избежать бесконечных вопросов от журналистов о том, почему Неймара там нет. Может быть талисманом сборной, так как постоянно травмирован. Травма икроножной мышцы сорвала все планы на скорое появление на поле, но в третьем туре, если все будет нормально для Бразилии, сможет выйти. Но даже если это произойдет, он будет лишь тенью того игрока, каким был когда-то. Чемпионат мира 2014 года стал для Неймара триумфом, и если бы он не травмировался, то возможно, смог бы предотвратить последующее разгромное поражение от Германии со счетом 1:7. Колумбиец Суньига тогда мощно зарядил по Неймару. Возможно, тогда его здоровье и пошатнулось, но он по-прежнему остается любимцем публики на своей родине.

Кевин Де Брюйне

Один из немногих представителей так называемого «золотого поколения» Бельгии, хотя ей и не удалось в полной мере оправдать это звание. Лучшим для них стал турнир 2018 года, когда они дошли до матча за третье место, но вне этого периода их результаты были в основном неудовлетворительными. В 2014 году они дошли до четвертьфинала, а в прошлый раз даже не смогли выйти из группы. Бельгию, как и всегда с 2014 года, некоторые эксперты снова называют «темной лошадкой».

Мохамед Салах

Уход Салаха из «Ливерпуля», похоже, означает его уход из топ-5 лиг Европы, и этот чемпионат мира вполне может стать последним, когда мы увидим его в отменной форме. Египту досталась сложная группа, где Иран и Бельгия — далеко не самые лёгкие соперники. Однако Новую Зеландию можно обыграть. Любопытно, что египтяне еще не одержали ни одной победы на ЧМ . Этим летом могут переписать историю.

Садио Мане

Садио Мане пропустил ЧМ 2022 года из-за травмы малоберцовой кости. К сожалению для Садио, это совпало с лучшим выступлением его страны на турнире за всю историю, но и на этот раз команда может преподнести сюрприз. Мане сейчас 34 года, он играет в Саудовской Аравии, но хорошо себя проявил на Кубке африканских наций. Садио находится в хорошей форме.

Хамес Родригес