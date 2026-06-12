7 претендентов на «Золотой мяч». Судьба награды решится на ЧМ

сегодня, 15:15

Футбольный приз заберёт кто-то из них.

Часто успешная игра на ЧМ приводит к тому, что футболист получает «Золотой мяч». Например, если Франция выиграет мундиаль, то Усман Дембеле имеет все шансы взять второй такой трофей подряд. Давайте порассуждаем, кто же может выиграть «Золотой мяч» в этом году при условии топовой игры на мундиале.

Харри Кейн

Фантастический сезон Кейна. Ураганом пронесся по соперникам в Бундеслиге, в Лиге чемпионов дошел до полуфинала. За последний год Харри явно выделяется среди остальных форвардов. Статистика сумасшедшая. С такой игрой может вытянуть Англию в финал ЧМ . Томас Тухель собрал топовый состав на мундиаль, хотя у экспертов есть вопросы по некоторым позициям. Но точно можно сказать одно уверенно. Если Кейн сможет сохранить свою форму, показанную в «Баварии», и поможет команде завоевать титул, мы стопроцентно увидим первого английского обладателя «Золотого мяча» со времен Майкла Оуэна, который получил его четверть века назад.

Килиан Мбаппе

Репутация Мбаппе за последние два года несколько пострадала. Все из-за скандалов в «Реале». С Хаби Алонсо не сложилось, его походы с девушкой по магазинам обсуждают чаще, чем игру в футбол. Местные болельщики освистывают. Хотя статистика хорошая у Килиана. Просто в прессе писали, что это он поспособствовал уходу Хаби Алонсо, вот оттуда всё и началось. В его отсутствие ПСЖ стал той суперкомандой, которой никогда не был при его участии. Дважды подряд выиграли ЛЧ . А именно за победой в этом турнире Мбаппе перебрался в «Реал». Это просто совпадение, или же все дело в Мбаппе? Вопрос спорный. Капитан сборной Франции и ее будущий лучший бомбардир в истории (57 голов у Жиру, у Мбаппе – 56) может заставить замолчать своих критиков, если успешно сыграет на ЧМ . Ему придется постараться, но Килиан может показать себя. Силы у него после завершения клубного сезоне еще остались. Мбаппе был восходящей звездой, но не суперзвездой, когда выиграл ЧМ в 2018 году. Килиан тогда победил в категории «Лучший молодой игрок турнира».

Усман Дембеле

С тех пор как легендарный Марко ван Бастен сделал это более 30 лет назад, только Лионель Месси и Криштиану Роналду смогли два и более раз подряд завоевать «Золотой мяч» в современную эпоху. Прогресс Дембеле невероятен. В «Барселоне» он ленился, заедал критику гамбургерами, опаздывал на тренировки. И вот теперь он едет на ЧМ в статусе действующего обладателя «Золотого мяча»! Он снова внес решающий вклад в успех ПСЖ в победе в Лиге чемпионов, у него есть все шансы второй раз подряд взять «Золотой мяч». Если французы выиграют ЧМ , то он вполне может обойти Мбаппе в голосовании, ведь на его счету победа в ЛЧ ! Кто мог предвидеть это два года назад?

Ламин Ямаль

В прошлом году Ямал занял второе место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» – и это всего лишь после того, как завоевал внутренние трофеи с «Барселоной». Стремительный взлет этого подростка уже принес ему статус суперзвезды, постоянно попадающего в заголовки газет. И это, пожалуй, вполне справедливо. Победит Испания – от нее именно Ламин будет главным соискателем «Золотого мяча».

Винисиус

Лишь в 1995 году на «Золотой мяч» стали претендовать футболисты, не являющиеся гражданами европейских стран. Но за этот сравнительно короткий период многие бразильцы получили данную награду. Успех Роналдо в 2002 году остается золотым стандартом для всех бразильцев – он был достигнут благодаря триумфу на ЧМ . Прошло почти 20 лет с тех пор, как мы видели обладателя «Золотого мяча» из этой великой страны, помешанной на футболе, за этот период Неймар переехал в ПСЖ , а потом и в Саудовскую Аравию в погоне за деньгами, а Винисиус устроил настоящий скандал из-за того, что ему не дали «Золотой мяч» относительно недавно. На этом ЧМ все карты на руках будут у Винисиуса. Он даже с «Реалом» не завершил переговоры о новом контракте, потому что считает, что сможет успешно выступить на мундиале. И потом сможет зайти в офис мадридского клуба и выдвинуть свои условия. Но сможет ли это сделать? Провалится – тогда уже «Реал» понизит свои условия.

Лионель Месси

Лео был хорош в 2025 году и выглядел так же блестяще в последние несколько недель. Месси находится в приличной форме, если сумеет привести Аргентину к победе на ЧМ , то кто еще от этой сборной сможет претендовать на «Золотой мяч»?

Эрлинг Холанд