Главное с открытия ЧМ. Перформанс протеже Слуцкого, три удаления

сегодня, 12:53

Два ярких матчах в первый же день.

Победа хозяев турнира, важный гол в карьере Хименеса

В своём квартете одни из хозяев ЧМ -2026 – среди фаворитов, так что за выход в плей-офф можно не беспокоиться, но было важно правильно начать. В игре с ЮАР это полностью удалось. Мексиканцы с аутсайдером группы показывали полное превосходство с первых минут. «Трёхцветные» на фоне аутсайдера делали, что хотели, – убегали в быстрые атаки, легко преодолевали оборону, разбивали давление диагоналями, закидушками, прострелами, ловили в прессинге и тут же разворачивали свои выпады. В первом тайме – ещё при равных составах – легко могли уходить в отрыв, это был матч имени Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса. Оба имели достаточно моментов в первой половине, Хулиан так вообще забил первый мяч этого Чемпионата мира – дебютный и для него на мировых форумах. Ближе к перерыву попал в штангу.

Что касается Рауля, для него это в целом знаковый турнир. Понятно, что элитным игроком он никогда не был, поэтому вокруг него не так много шума, как вокруг Месси и Роналду. Но для Хименеса это тоже, скорее всего, последний мундиаль – так ещё и домашний. Можно уйти красиво. Драмы добавляет тот факт, что к 35 годам нападающий съездил на Чемпионаты мира в Бразилию, Россию и Катар, но так и не забил ни разу! И вот на своём последнем (главное – домашнем) Чемпионате мира 35-летний форвард забил свой первый мяч на мировых форумах. Охотился за ним ещё в первом тайме, но только подарил вратарю два хайлайта – но на 67-й минуте шикарно открылся под подачу, тут Уильямс уже не спас. А Рауль не сдержал слёз. Мексика дебютирует с уверенной победы и спокойно готовится к Южной Корее.

Для ЮАР мундиаль закончен

Для африканцев проблема не ограничивается просто поражением. Понятно, что хоть на что-то рассчитывать было тяжело, но с мексиканцами даже в первом тайме – ещё до двух удалений – не удалось показать абсолютно ничего. Соперник легко перекрывал ЮАР воздух, накрывая в прессинге, а игроки обороны не справлялись с атаками. Уже к перерыву счёт мог быть 0:2 или 0:3.

И даже с этим можно было бы работать – но после перерыва сами себе выстрелили в ногу. Удалился сначала Спхепхело Ситхоле, а в концовке и Темба Зване. Африканцы остались без двух важных игроков обоймы на следующий матч, в котором ещё можно было претендовать хоть на какие-то очки. По сути, после такого уже можно отправляться в отпуск.

Матч нереализованных моментов для Сона

Путёвки в плей-офф наверняка будут разыгрывать чехи, корейцы и мексиканцы. У «азиатских тигров» свой лидер, который проводит последний Чемпионат мира – Сон Хын-Мин. Футболист, который провёл лучшие годы в составе «Тоттенхэма», после сезона-24/25 перебрался в МЛС и застолбил себе место среди лидеров «Лос-Анджелеса». В сборной Сон давно стал капитаном и лидером атаки, так что ответственность высока.

Но против сборной Чехии игра не пошла. Плеймейкер всё так же качественно считывал игровые эпизоды и периодически опускался под передачу в оттяжке, выискивал момент для удара – пробил дважды, но оба раза мимо створа. В целом по первому тайму преимущество было за Южной Кореей – при этом разок чехи убежали в контратаку, а при 0:0 игра, казалось, шла до первой ошибки.

После перерыва у Сона возник уже железобетонный момент – Ли Чжэ Сон вскрыл оборону Чехии, отдав в касание проникающую передачу на ход форварду, но Коварж вовремя выдвинулся на выход и парировал. Неудивительно, что после множества нереализованных подходов чехи наказали корейцев, а Сон Хын-Мин был заменён на 69-й минуте. Скверное начало турнира для ветерана.

Слуцкий воспитал игрока, который оформил гол+ассист и принёс корейцам победу

У «азиатских тигров» было 30 минут на то, чтобы отыграться – и в тяжёлой ситуации инициативу перехватил Хван Ин Бом. Да, это тот полузащитник, который играл ещё в «Рубине» Слуцкого. Казанцы приобрели его за 2,5 миллиона евро у «Ванкувера» в 2020 году. С первых же месяцев в команде Леонид Викторович отмечал эффективность плеймейкера на мяче, говорил о его профессионализме. Неудивительно, что после двух неплохих сезонов в России Хван пошёл дальше и в сезоне-24/25 оказался в чемпионате Нидерландов, причём в топ-клубе – в «Фейеноорде».

С него и начался камбэк Южной Кореи. На 67-й минуте Хван рванул в зону, где немногим ранее был опасный момент у Сона – соотечественник выдержал паузу и переложил мяч в другую ногу, отправив его в пустой угол. К слову, матч мог пойти и по другому сценарию – на 77-й минуте чехи реализовали стандарт. Забил Соучек, выведя команду вперёд – взятие ворот отменили из-за офсайда. А вот корейцы своим вторым моментом воспользовались – и взятие ворот было легитимным.