Звёзды, пролетевшие мимо ЧМ. Хвича, Палмер и забытый топ-форвард

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Зажгли бы на мундиале.

Хвича Кварацхелия, Грузия, 140 млн евро

У Грузии довольно крепкий состав. Мамардашвили играет за «Ливерпуль», Микаутадзе – лидер атаки сборной и «Вильярреала», а главное, Хвича – вингер, который вдохновляет молодых футболистов. Игрок отлично вписался в ПСЖ и нашёл применение своему искромётному дриблингу. Из просто перспективного он вырос в исполнителя мирового уровня, взял две ЛЧ подряд, а в минувшем сезоне тащил ПСЖ в плей-офф. Его явно не хватает на мундиале – это одна из мировых футбольных звёзд.

Фермин Лопес, Испания, 100 млн евро

Таланты «Ла Масии» созревают рано – «Барсе» с их финансовым кризисом необходима подпитка топ-кадрами из академии. Но Фермин отчасти – исключение. Он как раз дозрел в нормальном темпе – к 20 годам стал активно наигрываться за основу. Минувший сезон для хавбека прорывной – 30 матчей в Ла Лиге, шесть голов, девять ассистов. В ЛЧ – шесть мячей и четыре голевые за 11 игр. Лопес выдержал высокую конкуренцию в линии атаки, Флик ценит его игровой интеллект, используя на позиции «десятки» и на левом фланге. И сборной Фермин наверняка был бы полезен, причина отсутствия проста – травма. У хавбека перелом плюсневой кости, ему пришлось пойти на операцию.

Коул Палмер, Англия, 100 млн евро

Казалось бы, к выбору состава сборной Англии есть вопросики, но невызов полузащитника «Челси» – точно не один из них. Тухель ясно дал понять, что состав определяет по игровым принципам и не выдаёт авансы. Коул был яркой звездой Премьер-Лиги в свой дебютный сезон за «синих» – 22 мяча и 11 ассистов поражают. Но потом к хавбеку привыкли, теперь на это наслоился командный спад – и по итогам сезона-25/26 в АПЛ у Палмера скромные 10 мячей и один ассист за 26 игр. Явно не та статистика, с которой можно рассчитывать на место в сборной Англии.

Доминик Собослаи, Венгрия, 100 млн евро

Работа Клоппа даёт плоды до сих пор – Собослаи, который пришёл ещё при немце, теперь расцвёл и стал стабильным лидером «Ливерпуля». За весь сезон он пропустил лишь четыре игры, суммарно за 53 матча во всех турнирах – 13 голов и 12 ассистов. У венгров в целом неплохое поколение, но пока этого хватает только для отбора на Евро.

Эстевао, Бразилия, 80 млн евро

Молодой вингер вполне мог рассчитывать на попадание в сборную даже при том, что статистика в «Челси» посредственная. В матчах за сборную в октябре-ноябре 2025 года он проявил себя отлично: дубль Южной Корее, по голу с Сенегалом и Тунисом. К тому же у «селесао» есть Рафинья, Винисиус, Кунья, чтобы забивать – а Эстевао был бы полезен благодаря работоспособности. Травма лишила надежд попасть на ЧМ -2026.

Уго Экитике, Франция, 80 млн евро

У Дешама есть Мбаппе, Олисе, Дембеле, Тюрам, Дуэ – забивать есть кому. Но больше не меньше – Экитике добавил бы глубины состава. Но, во-первых, в апреле форвард оказался в лазарете с разрывом ахилла. Во-вторых, в «Ливерпуле» он ещё проходил процесс адаптации и не вернулся на прежний уровень, так что у Дешама точно были бы сомнения.

Жоао Педро, Бразилия, 80 млн евро

Форвард сделал для попадания на ЧМ всё, что мог – перебрался из скромного «Брайтона» в «Челси», в первый же сезон посреди хаоса стал лидером, за счёт которого «аристократы» цепляли очки. Разгром «Виллы» (4:1) – у Педро хет-трик и ассист, ничья с «Бёрнли» (1:1) – единственный мяч «Челси» забил Педро, 2:2 с «Лидсом» – гол и ассист Педро. И далее по списку. В отличие от других в этом списке, Жоао и травмы избежал. Но Анчелотти его вызывать не стал – зато взял с собой Неймара, который растерял игровой тонус. Просто как талисман и красивый жест для ветерана, который заслужил последний поход за кубком мира.

Сандро Тонали, Италия, 80 млн евро

Вроде и не скажешь, что «скуадра адзурра» такая слабая – точно не слабее условной Швейцарии. Но итальянцы пропустили ЧМ -2018, ЧМ -2022 и ЧМ -2026. А вместе с ними и Сандро Тонали. Полузащитник почти на полный сезон выпадал из футбола, когда только перешёл в «Ньюкасл», но вернулся и даже вышел на новый уровень. Сандро шикарно распоряжается игрой в опорной зоне «сорок», но за развитием дел на чемпионате мира придётся следить со стороны.

Брайан Мбеумо и Беньямин Шешко, Камерун и Словения, 75 млн евро

У Мбеумо и Шешко та же рыночная стоимость, что и у Матеуса Куньи, — 75 млн евро, но на ЧМ из этой тройки поедет только бразилец. Три игрока приходили ещё в МЮ при Амориме. Мбеумо адаптировался быстрее, а Кунья и Шешко раскрылись уже при Каррике. Все трое выдали 10+ результативных действий в дебютном сезоне за манкунианцев, что для такого клуба — редкость. Кунья поедет на ЧМ со сборной Бразилии, а Камерун Мбеумо и Словения Шешко остались без мундиаля.

Виктор Осимхен, Нигерия, 75 млн евро