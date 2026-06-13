Клопп уничтожил хозяев ЧМ-2026. Юрген прав, но ошибается

сегодня, 10:17

Немец не учёл контекст.

Мексиканцы любят свою манеру футбола

Клопп побывал на матче-открытии ЧМ -2026. Юргену не понравилась игра сборной Мексики:

Тактически бедный матч. Просто недостаточно хорошая игра обеих команд. Играли 11 на 9, а перешли к контратакам. Почему? Потому что сборная Мексики держала оборону слишком низко. Ключевая тактическая проблема на протяжении всей игры. При этом сборная ЮАР не воспользовалась этим минусом.

У Клоппа глаз победителя Лиги чемпионов. Он верно отметил главную особенность мексиканского стиля футбола – дикий разрыв между обороной и остальной командой. Но Юрген вряд ли смотрит поединки мексиканской Liga MX. Без знаний о стиле тяжелее понять тренера Агирре и футболистов.

Сборная Мексики играет по канонам местной лиги, и это сознательный выбор. Им – как и всем хозяевам ЧМ -2026 – попался средний стартовый соперник. Но мексиканцы не сделали разворот в сторону европейского футбола ради уверенной победы над ЮАР . В Мехико любят свою странную тактику.

Фавориты Liga MX могут собрать свыше 600 пасов за матч, как ПСЖ , «Бавария» и «Барселона». При этом в мексиканском футболе нет контактного высокого прессинга и скоростей на старте билдапа. Футболисты медленно разыгрывают мяч. Когда на ЧМ -2026 их оппоненты надавят высоко – станет сложно.

Не все игроки Агирре выступают дома, но дух сборной Мексики совпадает с природой лидеров Liga MX. Типичный матч чемпионата состоит из сотен передач между защитниками и опорником вроде Лиры, который опускается в оборону. Ещё многие фавориты лиги играют в три центральных защитника.

Обратите внимание на позиции футболистов сборной Мексики против ЮАР . Рейес – формальный правый защитник, смещался ближе к центру обороны. Клопп прав, что линия стояла слишком низко, но это сила привычки. Даже высокая позиция латераля Гальярдо вписывается в национальный стиль.

Сборная Мексики не копирует европейских гигантов, а повторяет за клубами своей лиги. За это можно уважать, хотя понимаем недовольство Клоппа. Немец прав в оценке, но ошибается, ведь не знает контекста. Мексиканцы не паниковали. У них был план, просто этот план необычен для европейцев.

Правый вингер Альварадо смещался в центр, но при этом спокойно закрывал весь правый фланг, когда Рейес играл ближе к Монтесу. Защитник «Локомотива» допустил ошибку и заработал удаление, но его есть кем подменить. Даже Хименес, хотя он живет в Англии –типичный форвард из Liga MX.

Мексиканцы комплексуют из-за роста, поэтому любят добавлять в основу здоровяков. В центре нападения клубов их лиги очень часто играют крепкие парни вроде француза Жиньяка. А за сборную забил Хименес, умеющий сыграть головой. А ещё есть творческий рекордсмен Мора, он себя ещё покажет.

Канадцев отдалили от прогресса соседи

Сборная Канады старалась в дебютном матче против боснийцев. Пропустили со стандарта, создали и не реализовали моменты. Защитник Колашинац сделал безумный сэйв, босниец вынес мяч с линии ворот. Канадцы отыгрались, но не показали крутой футбол: много стараний и мало тонкой тактики.

Канадцев считают добряками, и это стереотип. Есть байка, что их солдаты в Первой мировой войне были настолько жестокими и эффективными, что из-за них поменяли правила ведения войн. Неправда, первую Женевскую конвенцию приняли в 19-м веке, но крутость тех канадцев не вызывает сомнений.

Вот только в стране хоккея самым талантливым атлетам выдают коньки, а футболистов ищут среди детей новых иммигрантов. А тренера нашли в США , и это ошибка. Хотя Марш работал в Европе, он выбрал для сборной Канады тактику среднего клуба МЛС , и хозяева не обыграли боснийцев.

Соперник даже без Джеко нашел свой момент, а оборона канадцев сыграла примитивно. Без Альфонсо Дэвиса не было ширины. Провалилась попытка Марша сыграть в два форварда. Джонатан Дэвид провел слабый матч на острие и в оттяжке на позиции «десятки». Вингеры тоже заслужили замены.

Канадский футбол тянет на дно общая система лиг с американцами. У богачей есть обычные лиги в два круга, но многие клубы участвуют в так называемых фестивалях. Сотни юношеских команд прилетают в один из городов США на краткосрочный турнир. С одной стороны, детей приучают к плей-офф.

Бывают серии пенальти, что полезно. С другой стороны, вечно в таком режиме школьники жить не могут. Детям надо учиться и отдыхать. Перелеты и переезды уничтожают игроков. Канадцам в футболе намного сложнее американцев, у них 40 миллионов населения против 340 миллионов у соседей.

Канадцам давно стоило перенять опыт одной из стран Европы в футболе, а они объединились с США , из-за чего получили среднюю сборную даже с легионерами из европейских клубов. Форвард Ларин спас от поражения после выхода на замену, но канадцы сыграли проще Мексики и США .

Американцы не понимают смысл футбола

Рассел Кроу пытается им объяснить, что бывает нормальный футбол. Тренер Почеттино отрастил гриву в США , став похожим на знаменитого актера и немного на богатого фермера. Но шутки в сторону, сборная США разнесла Парагвай со счетом 4:1. Почеттино выбрал правильную тактику.

Сборная Парагвая сыграла ужасно, упростив американцам задачу, но 71 % владения мячом в первом тайме – заслуга хозяев поля. Почеттино работает в стране, где не понимают футбол, поэтому его разовый успех вызывает уважение. Аргентинец заставил сборную США понять схему «3-4-3».

Американцы сыграли в три защитника. Робинсон и Дест с богатым опытом в Европе отработали очень высоко. Почеттино явно смотрит игры МЛС , поэтому украл одну модную там фишку: вингеры опускались ниже латералей. Смотрелось хорошо, ведь парагвайцы вечно ошибались.

Сборная США создала и реализовала моменты. Дубль у Балогуна – воспитанника«Арсенала», у форварда хорошая школа футбола. Тилльман играл в академии «Баварии», Адамс – в Бундеслиге, а сейчас в АПЛ . МакКенни давно в «Ювентусе». Они создавали крепкий треугольник в центре.

МакКенни при этом также играл в тройке нападения, а Адамс из «Лидса» опускался к защитникам на стартовых этапах атаки. Даже Пулишич, которого в США обзывают Палисиком, забыл об игровых проблемах и до замены в перерыве создал моменты, организовав гол и автогол соперника.

В клубах из США низкий уровень тренеров, а местные игроки часто уступают столетнему Месси в матчах МЛС . Но за счет футболистов из Европы и Почеттино, работавшего на клубы, игравшие в финалах Лиги чемпионов, хозяева ЧМ -2026 сумели уверенно победить в дебютном матче турнира.

Добились успеха благодаря тактике Почеттино. Гибридная тройка защитников, как у мексиканцев, почти перекрыла тылы, хотя парагвайцы забили гол престижа. А у США Рейна отличился, выйдя на замену. И это снова игрок, который давно в европейской системе, она намного круче американской.