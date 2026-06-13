Бразилию испытают на ЧМ-2026. Сборная Марокко редко боится фаворитов

сегодня, 15:00

Центральный поединок.

Полуфиналисты ЧМ -2022 проверят команду Анчелотти

Сборная Марокко выиграла Кубок Африки по решению чиновников после домашнего поражения в финале от Сенегала. Хакими публично отказался от кабинетного трофея, но официально он – чемпион Африки. Также марокканцы вышли в полуфинал ЧМ -2022, обыграв по пути Бельгию, Испанию и Португалию. Марокканцы чтят арабский футбол, но имеют европейскую базу подготовки. Их новый тренер родом из Бельгии, где прожил почти всю жизнь. Мохамед Уахби много лет работал в «Андерлехте» с юношами.

Марокканец вернулся на родину предков в 2022 году, возглавив молодежную сборную страны. Теперь он назначен тренером звезд, многие из которых тоже родились в Европе. 20 из 26 игроков в заявке Марокко появились на свет во Франции, Испании, Бельгии или Нидерландах, а голкипер Буну родом из Канады. Яссин вырос в Монреале, хотя его семья в итоге вернулась домой, вратарь – воспитанник «Видада». Противостояние его родного клуба против «Раджи» без шуток среди главных дерби планеты.

Клубы из Касабланки жарко и давно враждуют между собой. За «Видад» традиционно болеют богачи и представители среднего класса, а «Раджа» – клуб людей из рабочих кварталов и профсоюзных движений. Марокканцы давно восхищались футболом, а благодаря активным переездам они получили футбольный класс. Хакими появился на свет в Мадриде, Ашраф – воспитанник «Реала». Левый защитник Мазрауи родился в Нидерландах, он выпускник школы «Аякса» и выступает за «Манчестер Юнайтед».

Центральные защитники Диоп и Риад играют в АПЛ . Первый родился во Франции, а второй родом из Испании. Риад вырос на Балеарских островах, играл за «Мальорку» и академию «Барселоны». Дебютировал в первой команде, но в 22 года представляет «Кристал Пэлас», с которым выиграл Лигу конференций. Плеймейкер Диас – воспитанник «Реала», а хавбек Эль Мурабет – «Страбура». Но на волне успехов ребят из академий «Аякса», «Реала» и «Барселоны» поднялись марокканские школы, переняв опыт.

Тренеры из Марокко ездят на учебу в Нидерланды, Испанию и Францию, они часто говорят на разных европейских языках. Молодежные команды из Марокко играют наивно: любят обводки и допускают дикие ошибки в защите, но техничный подход привлекает детей.Тренеры не запрещают творить на поле, и это приносит плоды. На Олимпиаде в Париже сборная Марокко завоевала бронзовые медали, разгромив Египет 6:0. Футбол в арабских странах находит спонсоров и резко набирает популярность.

Сборные из Северной Африки недостаточно сильны, чтобы войти в число фаворитов ЧМ . Разумеется, задача сборной Бразилии под руководством Анчелотти – уверенная победа над командой Марокко. Но никого не удивит более равный матч, в котором подопечные Уахби заставят штаб Анчелотти корректировать тактику. Марокканцы упирались против больших сборных, а Буну тащил «мертвые» мячи. Они редко боятся фаворитов, их матч с Бразилией в топ самых интересных игр на групповой стадии.

Бразильцы потеряли идентичность из-за европеизации

Гарринча курил сигареты в присутствии тренера Феолы, но добрый наставник понимал, что великий кривоногий босяк не умеет жить иначе. У Гарринчи был дикий нрав. Мане не пропускал ни одну юбку, даже во время ЧМ -1958 нагулял внебрачного шведского сына. Гарринча в итоге спился и умер в нищете, но с ним сборная Бразилии провела 50 матчей и проиграла один раз, в последнем поединке Мане против Венгрии в 1966 году. Винисиус о такой серии может даже не мечтать, он не настолько крутой.

Без травмированного Пеле Бразилия защитила титул на ЧМ -62 благодаря таким хулиганам, как Гарринча. Чемпионы мира новых поколений – Ромарио, Роналдо и Роналдиньо, тоже были разгильдяями. Гулянки, алкоголь и женщины были им важнее стабильного футбола, но каждый родился жутко одаренным от природы. Рафинья и Винисиус не смогут заявить, что они родились Феноменами. У Ямаля больше врожденного таланта, чем у бразильцев вместе взятых. К слову, Ламин наполовину марокканец.

Где сборная Марокко приобрела, собрав под знамена парней из Европы, там сборная Бразилии потеряла. Местный футбол полностью перестроили под запросы агентов и зарубежных скаутов. Когда работаешь строго ради денег, то в футболе появляется коррупция. Она разъела бразильский футбол от корней до вершины, где расположена команда Анчелотти. Система сгнила, агенты и рекламодатели хотят заработать. Они готовы заплатить, чтобы именно их футболистов приглашали клубы и сборные.

Легко навешать на уши лапши скаутам из Саудовской Аравии, продав им парня, который имеет большие проблемы с дисциплиной. Когда игрок чуть сильнее, то его толкают в лиги вроде РПЛ . Но Дуглас Сантос из «Зенита» в 32 года только мечтает об игре с первых минут за сборную, а Луис Энрике будет выходить на замену в лучшем случае. На флангах атаки у Анчелотти звезды Винисиус и Рафинья. Бразильские академии чаще работают несовременно, поэтому они реже поставляют великих игроков.

Средний класс бразильцев высокий, но лучшие мастера постарели, как Маркиньос – двукратный победитель ЛЧ , или Каземиро – у Карлоса коллекция кубков с «Реалом». Также сбавили Алиссон и Эдерсон. Бразильцы горько отмечают, что в основе сборной после травмы Уэсли должен сыграть 34-летний Данило, который был резервистом в «Реале», «Манчестер Сити» и «Ювентусе». Дожили, что нет крутых фланговых защитников, не говоря о великой «девятке». Надежда на форварда «Брентфорда».

Игор Тиаго – трудяга. В 24 года он выглядит на все тридцать и постарается показать зрелый футбол после успеха в АПЛ . Но у бразильцев был в атаке похожий Фред. Бывший форвард «Лиона» помнит результат матча Бразилии и Германии на домашнем мундиале. Поражение 7:1 застряло в народной памяти. Бразильцы обозлились, даже Неймару от них достается. Зависимость от азартных игр и любовь к разгульной жизни не позволили ему стать великим, а теперь постоянно мешают травмы.

У Неймара нет дисциплины, словно у Гарринчи. Но нет и магии чемпиона, как у великого Мане. Хорошо лишь, что пригласили Анчелотти. Иностранные тренеры ранее не выигрывали чемпионат мира, но Карло умеет удивить. Бразильцы явно сбавили, став ресурсным придатком европейского футбола, а итальянец попробует вернуть им «жогу бониту», красивую игру. Матч Бразилии и Марокко – один из самых интересных на групповой стадии. Осталось увидеть, чей футбол соперники покажут?