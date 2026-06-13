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Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

сегодня, 20:01
Жена Угарте/Невеста Роналду
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

Здесь собраны сплошные красотки.

Каждый футболист мечтает победить на чемпионате мира. Но после триумфа не всем хочется идти домой, когда ты одинок. Вот эти игроки точно попадут в объятия после завершения турнира. Итак, давайте посмотрим на самых красивых жен и подруг футболистов, которые участвуют в ЧМ-2026.

Бруна Бьянкарди — Неймар (Бразилия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Алия Мохамед — Флориан Вирц (Германия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Дуру Найман — Арда Гюлер (Турция)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Джордин Бакли — Антуан Семеньо (Гана)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Мадалена Арагао — Жоау Невеш (Португалия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Каролина Лима — Лео Перейра (Бразилия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Ана Пелайо — Гави (Испания)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Талита Силва — Нуну Мендеш (Португалия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Лаура Абла — Дани Ольмо (Испания)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Джорджия Мэй — Мануэль Угарте (Уругвай)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Сюзетт Картер — Орельен Тчуамени (Франция)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Эшлин Кастро — Джуд Беллингем (Англия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Инес Гарсия — Ламин Ямаль (Испания)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Эстер Экспозито — Килиан Мбаппе (Франция)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Толами Бенсон — Букайо Сака (Англия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Антонелла Рокуццио — Лионель Месси (Аргентина)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Джорджина Родригес — Криштиану Роналду (Португалия)

Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

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