Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

сегодня, 20:01

Здесь собраны сплошные красотки.

Каждый футболист мечтает победить на чемпионате мира. Но после триумфа не всем хочется идти домой, когда ты одинок. Вот эти игроки точно попадут в объятия после завершения турнира. Итак, давайте посмотрим на самых красивых жен и подруг футболистов, которые участвуют в ЧМ -2026.

Бруна Бьянкарди — Неймар (Бразилия)

Алия Мохамед — Флориан Вирц (Германия)

Дуру Найман — Арда Гюлер (Турция)

Джордин Бакли — Антуан Семеньо (Гана)

Мадалена Арагао — Жоау Невеш (Португалия)

Каролина Лима — Лео Перейра (Бразилия)

Ана Пелайо — Гави (Испания)

Талита Силва — Нуну Мендеш (Португалия)

Лаура Абла — Дани Ольмо (Испания)

Джорджия Мэй — Мануэль Угарте (Уругвай)

Сюзетт Картер — Орельен Тчуамени (Франция)

Эшлин Кастро — Джуд Беллингем (Англия)

Инес Гарсия — Ламин Ямаль (Испания)

Эстер Экспозито — Килиан Мбаппе (Франция)

Толами Бенсон — Букайо Сака (Англия)

Антонелла Рокуццио — Лионель Месси (Аргентина)

Джорджина Родригес — Криштиану Роналду (Португалия)