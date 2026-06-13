Будут побеждать ради них. Самые красивые жёны футболистов ЧМ-2026

Здесь собраны сплошные красотки.
Каждый футболист мечтает победить на чемпионате мира. Но после триумфа не всем хочется идти домой, когда ты одинок. Вот эти игроки точно попадут в объятия после завершения турнира. Итак, давайте посмотрим на самых красивых жен и подруг футболистов, которые участвуют в ЧМ-2026.
Бруна Бьянкарди — Неймар (Бразилия)
Алия Мохамед — Флориан Вирц (Германия)
Дуру Найман — Арда Гюлер (Турция)
Джордин Бакли — Антуан Семеньо (Гана)
Мадалена Арагао — Жоау Невеш (Португалия)
Каролина Лима — Лео Перейра (Бразилия)
Ана Пелайо — Гави (Испания)
Талита Силва — Нуну Мендеш (Португалия)
Лаура Абла — Дани Ольмо (Испания)
Джорджия Мэй — Мануэль Угарте (Уругвай)
Сюзетт Картер — Орельен Тчуамени (Франция)
Эшлин Кастро — Джуд Беллингем (Англия)
Инес Гарсия — Ламин Ямаль (Испания)
Эстер Экспозито — Килиан Мбаппе (Франция)
Толами Бенсон — Букайо Сака (Англия)
Антонелла Рокуццио — Лионель Месси (Аргентина)
Джорджина Родригес — Криштиану Роналду (Португалия)