Бразилия уступала Марокко. Гол Винисиуса спас от поражения

сегодня, 09:33

Тяжелый футбольный старт.

Бразильцы разносят игру родной сборной

Уровень ругани, пассивной агрессии и пошлых критических шуток от бразильских фанатов в адрес их сборной зашкаливает. Можем привести лишь самые безобидные подколы, остальные оценки фанатов слишком жесткие для повторения. «Каземиро медленнее, чем самый древний интернет». «Не знал, что Бразилия играет в красных футболках». «Пакета не создает моменты и не умеет забивать. Зато как хорошо он танцует». «Тьяго неплохо играет в защите. Жаль, что он – центральный нападающий». «Лучше бы Ибаньес выступал за сборную Уругвая».

У защитника Ибаньеса мама из Уругвая. В 27 лет бывший центральный защитник «Ромы» выступает в Саудовской Аравии, а в основу сборной Бразилии Рожер попал из-за травмы Уэсли и формы 34-летнего Данило, который даже в своем бразильском клубе не является основным. Анчелотти переживал из-за уровня игры латералей. В результате Дуглас из «Зенита» сыграл терпимо – смещался в центр защиты, когда бразильцы с «4-2-4» переходили на «3-4-3», не допустил роковые ошибки в защите. Сантос останется в старте, а Ибаньеса убрали в перерыве.

Даже сдержанные эксперты не отказали себе в удовольствии пнуть павших, ведь у Каземиро «выключились ноги». Бывший хавбек МЮ был заменен в перерыве. Показательно, что спасать игру вышел ещё один ветеран, 32-летний Фабиньо. Он давно поменял серьезную карьеру в АПЛ на деньги шейхов в Саудовской Аравии. Бразилия провалила первый тайм в матче с Марокко, а уйти от поражения позволила индивидуальная игра Винисиуса. Хакими загулял в атаке, левый вингер «селесао» и «Реала» качнул другого опекуна и сравнял счет хлестким ударом.

Но марокканцы были лучше в дебюте. Шикарный вертикальный пас Диаса на Сайбари привел к голу в стиле Ромарио и Роналдо – форвард перебросил Алиссона. Роналдо, Кака и Роберто Карлос были гостями на матче. По их лицам легко читались оценки игры. Анчелотти не угадал с Ибаньесом справа. Центральный защитник провалился на чужой позиции, хотя марокканцы даже не сумели выпустить основного левого вингера команды Абде из-за травмы. Форвард Тьяго не реализовал лучший и единственный момент, а Рафинья не был «десяткой».

Критики недооценивают класс Анчелотти

До матча Ибрагимович, Анри и сотни других экспертов со всего мира ставили на победу Бразилии над Марокко. Математически это был самый предсказуемый сценарий – минимальная победа «селесао». Но прогнозисты забыли, что сборная Марокко не боится фаворитов и умеет диктовать им свой футбол. На дворе не 2006 год, когда африканцы были на 39-й строчке в рейтинге ФИФА без опыта на мундиалях. Спустя двадцать лет марокканцы седьмые в мире, они играли в полуфинале ЧМ -2022, в отличие от бразильцев. У соперников разные траектории.

Футболисты сборной Марокко въезжали в США по паспортам Испании, Франции и Нидерландов. Не только Хакими и Мазрауи воспитаны в элитных школах, вроде «Реала» и «Аякса». У марокканцев есть парни, которых тестировали в «Барселоне». Франция, Бельгия и Нидерланды предложили марокканцам базу для подготовки. Результат многолетней работы виден на поле. Вот только не стоит по одному матчу, скорее даже одному ужасному тайму оценивать работу Карло Анчелотти. Он чемпион пяти элитных лиг и многократный победитель Лиги чемпионов.

Анчелотти сильнее сборной Бразилии. Он выбрал Тьяго в атаке, а Ибаньеса и Сантоса на флангах обороны, поскольку на тренировках они были лучшими. Тренер доверился Пакете, ведь Неймар не мог выйти на поле, ветеран травмирован и давно не был основным в сборной Бразилии. Анчелотти не любит Эндрика – тут что-то личное, но маленькому форварду дадут шанс против Гаити в субботу. Фабиньо добавил баланса в центре. Когда Винисиус и Рафинья получили поддержку латералей на флангах, то после перерыва бразильцы немного отошли от шока.

У Анчелотти много работы, но глупо оценивать команду по одному матчу. Сборная Аргентины на ЧМ -2022 проиграла Саудовской Аравии. Скалони мучился в других матчах, но в итоге стал чемпионом мира. Бразильцы пока не похожи на будущих победителей ЧМ -2026, но они сыграли против крутого соперника. Сборная Марокко была хороша и после перерыва, хотя надо отметить, что им не хватало ярких действий в финальной трети поля и нового Зиеша. Оборона с Маркиньосом и Габриэлем допустила один удар в створ ворот Алиссона во втором тайме.

У сборной Марокко давно элитный футбол

У них прекрасные футболисты и запредельный уровень технического мастерства. Выбрали тренера с опытом работы с молодежью, бельгийской подготовкой и амбициями. Уахби переиграл Анчелотти в деталях и по тактике в целом, заставив Карло перестраиваться. Но марокканцы не удивили, ведь их сборная не прилетела с Марса. Можно понять, почему их команду ненавидят в Африке – чиновники забрали у Сенегала кубок континента из-за протеста и ухода команды Мане с поля. Но африканские разборки не мешают отметить класс сборной с Буну и Хакими.

Кроме футболистов, которых давно знают, важно отметить вклад в игру марокканцев новых лиц. Возможно, Дешам допустил историческую ошибку, отдав сборной Марокко основного игрока молодежки Франции Буадди. Дидье недооценил 18-летнего хавбека «Лилля», который несколько лет во взрослом футболе. И показательно, что это не воспитанник школы «догов». Футболиста, который остановил Пакету и добавил головной боли Каземиро и Гимарайнсу, воспитали в скромном французском клубе «Крей». Подготовили идеально, Буадди управлял игрой Марокко.

Буадди давно считают одним из главных талантов мира, но потенциал важно реализовать. Эндрика тоже хвалили до перехода в «Реал», а теперь Анчелотти ему не доверяет, не выпустив на замену. А Буадди перекрыл бразильцам кислород: 60 точных передач из 66, 100 % победных отборов, три обводки. Айюба ни разу не обыграли один в один. Для сравнения, Каземиро обвели трижды за тайм. Кроме Буадди, важно отметить автора гола Сайбари. Воспитанник бельгийских клубов в сборной играет в центре атаки, хотя в ПСВ Исмаэль стал чемпионом в роли «десятки».