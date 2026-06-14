Роналду – обуза Португалии. Так считают его соотечественники

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Раньше его любили.

Криштиану набрал форму, но потерял старые козыри

У Роналду почти не осталось верных фанатов из числа футбольных экспертов в самой Португалии. Некоторые журналисты в Лиссабоне боятся открыто уничтожать легенду сборной критикой, ведь у Криштиану есть влияние за пределами поля. Он неприлично популярный и богатый человек, а еще прекрасно запоминает своих врагов, поэтому может испортить жизнь тому, кто напишет или скажет в эфире о нем плохое слово. Но фанаты не скованы рамками профессии. Свобода слова позволила им сделать тему форварда сборной Португалии центральной накануне прощального для легенды чемпионата мира.

Роналду будет в основе на позиции форварда, но такой выбор тренера Мартинеса вызывает много логичных вопросов. Криштиану – самый возрастной полевой футболист чемпионата мира. Ему 41 год, а позиция не позволяет стоять на поле. При этом не стоит тратить время на нарезки промахов Роналду в товарищеских матчах перед ЧМ -2026. Футболист такого класса может забить в ворота сборных ДР Конго и Узбекистана, хотя там есть физически крепкие защитники для плотной опеки Криштиану. Оголтелая критика лишняя в этом случае, но понимаем скепсис португальцев, которые не ждут прорыва Роналду.

При этом физически форвард давно не был таким свежим, как сейчас. Он сбрасывал вес и старался вернуться на месяц в прошлое. Вот только сила его напарников – от обороны, где есть Мендеш и Диаш, до полузащиты с Невешем и Витиньей – заставляет фанатов из Португалии усомниться в генеральной идее тренера Мартинеса. Стоит ли строить игру сильной по составу сборной вокруг 41-летнего форварда? Роналду давно не работает на фланге, а на острие может коснуться мяча несколько раз за матч. Криштиану не Кейн, он не любит меняться местами с ассистентом Бруну, создавая моменты для коллег.

Эго Роналду может уничтожить команду в раздевалке

Дембеле после «Золотого мяча» и двух побед в Лиге чемпионов получил право критиковать Мбаппе. Усман попросил Килиана чаще работать на команду в обороне и включаться в прессинг без мяча, а не только думать о голевых рекордах в сборной Франции и на чемпионатах мира. У сборной Португалии нет человека, который может поставить Роналду на место. Главному тренеру рекламодатели федерации футбола поставили железное условие: Криштиану должен быть в основе. А ветеранов, вроде Пепе, который мог подколоть коллегу и приказать ему заткнуться в раздевалке, у португальцев в заявке больше нет.

При этом у Роналду нет ауры тихой футбольной иконы, как была у Месси перед ЧМ -2022. Тогда аргентинцы сплотились вокруг Лионеля, ведь верили, что ветеран принесет им кубок мира. Ставка сыграла, а у Криштиану другой характер. Он не поддерживает напарников, а раздает указания. Также Роналду десятки раз публично проявлял недовольство действиями коллег в «Реале», МЮ и сборной Португалии. В Саудовской Аравии эго легенды не изменило размеры. Недавнее чемпионство лишь укрепило его веру в собственную исключительность. Фанат из Португалии так описал свои наблюдения за Роналду:

У Криштиану сейчас настолько большое эго, что его можно разделить между всеми людьми, страдающими из-за дефицита уверенности, и даже после этого Роналду останется высокомерным. Безумный персонаж.

В Португалии капитана сборной сравнивают с героем сериала «Пацаны» Хоумлендером – злым супергероем. Критика связана с тем, что фанаты помнят неудачи именно на ЧМ . Команда Кошты и Фигу не вышла из группы в 2002 году. С юным Роналду они стали четвертыми на ЧМ -2006, но это единственный успех нового века. Португальцам сложно на мундиалях. Хотя за них играют победители Лиги чемпионов, сомнения остаются. Теоретически их можно представить в полуфинале, а на практике надо решить, как найти баланс между потребностями команды и очевидным эгоизмом строптивого форварда Роналду.

Ветеран хочет мощно сыграть на чемпионате мира

Или поздно стараться? У Роналду скромные для его карьеры результаты на ЧМ : 22 матча, 8 голов, 2 ассиста. У американца Пулишича после 5 игр больше голевых передач на мундиалях, чем у Криштиану после 22 матчей. Форвард из Португалии традиционно плохо выступал в плей-офф ЧМ . У Роналду последний шанс проявить себя на кубке, который он пренебрежительно назвал «турниром из 6-7 матчей», стараясь нивелировать важность победы Месси. У португальцев талантливое поколение, мало вопросов к защите и центру поля. Опасения связаны именно с игрой атаки с Роналду на острие в роли «девятки».

Криштиану по-прежнему гениально уходит от опеки. У него невероятная прыгучесть для 41-летнего футболиста. Количество атак с ударами в первых матчах ЧМ -2026 тоже играет на руку легенде. Но нельзя заявить, будто Роналду в 41 год сильнее себя самого тридцатилетнего. А это значит, что тренер Мартинес должен морально готовить Криштиану к скамейке запасных, если ветеран не покажет себя против защитников ДР Конго и Узбекистана. Матч против Колумбии в последнем туре может определить победителя группы. Если Роналду окажется не готов к турниру и его остановят, то важно убрать игрока в запас.

Но хватит ли у тренера Мартинеса авторитета и мужества для такого шага? Пока Роберто надо обдумать варианты усиления эффекта от игры Роналду в основе. Один из способов разгрузить Криштиану для решающих голевых рывков – добавить форварда Рамуша. В таком случае не будет чистого левого вингера, останется Консейсау справа. По ходу матчей выход Рамуша тоже поможет Роналду сохранить силы. Хавбеки Витинья, Невеш и Бруну создадут моменты, латераль Мендеш закроет весь левый фланг. В такой схеме будут учтены ограничения Криштиану: теперь он медленный в обводках, но умеет выбрать позицию.