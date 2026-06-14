Роналду – обуза Португалии. Так считают его соотечественники

Раньше его любили.
Криштиану набрал форму, но потерял старые козыри
У Роналду почти не осталось верных фанатов из числа футбольных экспертов в самой Португалии. Некоторые журналисты в Лиссабоне боятся открыто уничтожать легенду сборной критикой, ведь у Криштиану есть влияние за пределами поля. Он неприлично популярный и богатый человек, а еще прекрасно запоминает своих врагов, поэтому может испортить жизнь тому, кто напишет или скажет в эфире о нем плохое слово. Но фанаты не скованы рамками профессии. Свобода слова позволила им сделать тему форварда сборной Португалии центральной накануне прощального для легенды чемпионата мира.
Роналду будет в основе на позиции форварда, но такой выбор тренера Мартинеса вызывает много логичных вопросов. Криштиану – самый возрастной полевой футболист чемпионата мира. Ему 41 год, а позиция не позволяет стоять на поле. При этом не стоит тратить время на нарезки промахов Роналду в товарищеских матчах перед ЧМ-2026. Футболист такого класса может забить в ворота сборных ДР Конго и Узбекистана, хотя там есть физически крепкие защитники для плотной опеки Криштиану. Оголтелая критика лишняя в этом случае, но понимаем скепсис португальцев, которые не ждут прорыва Роналду.
При этом физически форвард давно не был таким свежим, как сейчас. Он сбрасывал вес и старался вернуться на месяц в прошлое. Вот только сила его напарников – от обороны, где есть Мендеш и Диаш, до полузащиты с Невешем и Витиньей – заставляет фанатов из Португалии усомниться в генеральной идее тренера Мартинеса. Стоит ли строить игру сильной по составу сборной вокруг 41-летнего форварда? Роналду давно не работает на фланге, а на острие может коснуться мяча несколько раз за матч. Криштиану не Кейн, он не любит меняться местами с ассистентом Бруну, создавая моменты для коллег.
Эго Роналду может уничтожить команду в раздевалке
Дембеле после «Золотого мяча» и двух побед в Лиге чемпионов получил право критиковать Мбаппе. Усман попросил Килиана чаще работать на команду в обороне и включаться в прессинг без мяча, а не только думать о голевых рекордах в сборной Франции и на чемпионатах мира. У сборной Португалии нет человека, который может поставить Роналду на место. Главному тренеру рекламодатели федерации футбола поставили железное условие: Криштиану должен быть в основе. А ветеранов, вроде Пепе, который мог подколоть коллегу и приказать ему заткнуться в раздевалке, у португальцев в заявке больше нет.
При этом у Роналду нет ауры тихой футбольной иконы, как была у Месси перед ЧМ-2022. Тогда аргентинцы сплотились вокруг Лионеля, ведь верили, что ветеран принесет им кубок мира. Ставка сыграла, а у Криштиану другой характер. Он не поддерживает напарников, а раздает указания. Также Роналду десятки раз публично проявлял недовольство действиями коллег в «Реале», МЮ и сборной Португалии. В Саудовской Аравии эго легенды не изменило размеры. Недавнее чемпионство лишь укрепило его веру в собственную исключительность. Фанат из Португалии так описал свои наблюдения за Роналду:
У Криштиану сейчас настолько большое эго, что его можно разделить между всеми людьми, страдающими из-за дефицита уверенности, и даже после этого Роналду останется высокомерным. Безумный персонаж.
В Португалии капитана сборной сравнивают с героем сериала «Пацаны» Хоумлендером – злым супергероем. Критика связана с тем, что фанаты помнят неудачи именно на ЧМ. Команда Кошты и Фигу не вышла из группы в 2002 году. С юным Роналду они стали четвертыми на ЧМ-2006, но это единственный успех нового века. Португальцам сложно на мундиалях. Хотя за них играют победители Лиги чемпионов, сомнения остаются. Теоретически их можно представить в полуфинале, а на практике надо решить, как найти баланс между потребностями команды и очевидным эгоизмом строптивого форварда Роналду.
Ветеран хочет мощно сыграть на чемпионате мира
Или поздно стараться? У Роналду скромные для его карьеры результаты на ЧМ: 22 матча, 8 голов, 2 ассиста. У американца Пулишича после 5 игр больше голевых передач на мундиалях, чем у Криштиану после 22 матчей. Форвард из Португалии традиционно плохо выступал в плей-офф ЧМ. У Роналду последний шанс проявить себя на кубке, который он пренебрежительно назвал «турниром из 6-7 матчей», стараясь нивелировать важность победы Месси. У португальцев талантливое поколение, мало вопросов к защите и центру поля. Опасения связаны именно с игрой атаки с Роналду на острие в роли «девятки».
Криштиану по-прежнему гениально уходит от опеки. У него невероятная прыгучесть для 41-летнего футболиста. Количество атак с ударами в первых матчах ЧМ-2026 тоже играет на руку легенде. Но нельзя заявить, будто Роналду в 41 год сильнее себя самого тридцатилетнего. А это значит, что тренер Мартинес должен морально готовить Криштиану к скамейке запасных, если ветеран не покажет себя против защитников ДР Конго и Узбекистана. Матч против Колумбии в последнем туре может определить победителя группы. Если Роналду окажется не готов к турниру и его остановят, то важно убрать игрока в запас.
Но хватит ли у тренера Мартинеса авторитета и мужества для такого шага? Пока Роберто надо обдумать варианты усиления эффекта от игры Роналду в основе. Один из способов разгрузить Криштиану для решающих голевых рывков – добавить форварда Рамуша. В таком случае не будет чистого левого вингера, останется Консейсау справа. По ходу матчей выход Рамуша тоже поможет Роналду сохранить силы. Хавбеки Витинья, Невеш и Бруну создадут моменты, латераль Мендеш закроет весь левый фланг. В такой схеме будут учтены ограничения Криштиану: теперь он медленный в обводках, но умеет выбрать позицию.
Также ветеран может принести пользу, если уведет за собой оппонентов, оставив ударные позиции коллегам. Понятно, что многие португальцы сделали ставку на неудачу Роналду, чтобы потом показывать критические посты: «Смотрите, какие мы умные, предполагали, что 41-летний не сыграет как юный Пеле на ЧМ-58». Но надо знать меру. Роналду – сложный человек, но это великий футболист с безумной результативностью. Мартинес в 40 % матчей менял Криштиану. Роналду выходит в основе, но спокойно садится на скамейку. При правильной командной игре от него будет польза.