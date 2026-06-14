Немцы пропустили от Кюрасао. Фаворит ответил разгромом

сегодня, 22:21

Хоккейный футбол.

Нагельсманн сдал экзамен Адвокату

Встречались самый молодой и возрастной тренеры чемпионата мира. 38-летний Нагельсманн моложе вратаря Нойера, а тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат старше немецкого коллеги ровно на сорок лет. Впечатляющая разница позволяет провести параллели между студентом и профессором. Юлиан будто сдавал экзаменационные тесты с использованием искусственного интеллекта. Нагельсманн был явным фаворитом матча, немцы сыграли против страны с населением 185 500 человек.

Представители Кюрасао должны гордиться выходом на мундиаль. Даже Исландия вдвое крупнее по населению. Но у викингов нет поддержки из континентальной Европы. Футболисты Адвоката родились, выросли и заиграли в Нидерландах. Не удивляет ответный мяч в ворота Нойера, хотя Нагельсманн не ждал такого подвоха от подопечных после красивого удара хавбека Нмечи. Игрок дортмундской «Боруссии» подстраховал сборную Германии голом, но соперник нашел момент.

Дальше пошел обратный отсчет. Чем дольше немцы не могли бы забить – тем больше серьезных карт получал бы Адвокат. Дику не повезло, «студент» Нагельсманн знаком с методом Артеты. Хотя у немцев не всё получалось, в их пользу сыграл стандарт. После подачи с угла поля центральный защитник Шлоттербек легко остался без опеки и пробил головой по воротам. При счете 2:1 Нагельсманн снова поверил в успешную сдачу сессии. Тренер в рубашке в стиле Тони Сопрано не оплошал.

Соперник не сломал структуру немцев

Во многих товарищеских матчах сборная Германии играла с запасом, контролируя все аспекты игры. Сегодня у них время от времени возникали проблемы с прессингом сборной Кюрасао. В официальных матчах скорости куда выше, и это сказалось. Разумеется, не было сомнений в результате поединка, но будущие соперники Нагельсманна оценивают схему в целом. И они увидели команду, которая красиво ломала структуру ради непредсказуемости атак, но изредка ошибалась у своих ворот.

Нагельсманну повезло, что разошелся хавбек Нмеча. Уроженец Гамбурга мог играть за сборную Англии, ведь представлял юношеские команды британцев, но выбрал первую команду Германии, как и Джамал Мусиала. В итоге у Феликса Нмечи красивый гол и заработанный пенальти в первом тайме. Вирц испугался исполнять приговор, а вот Хаверц четко пробил с «точки», улучшив голевой рекорд в сборной. У Кая стало 23 гола в 59 поединках за Германию, он – лучший снайпер в этой заявке.

До матча эксперты Мюллер и Клопп рассуждали о стартовом составе немцев, предложив выпустить Ундава рядом с Хаверцем в атаке. Нагельсманн воспринял заявление, что Мусиалу надо оставить на скамейке, поскольку Джамал после травмы, как критику. Томас и Юрген позже подчеркнули, что просто болтали, а не нападали на Юлиана. В очень агрессивной реакции тренера вся суть его характера. В 38 лет ровесник Месси как спичка. Чуть что не по правилам Нагельсманна – сразу возгорается.

Здорово сыграли молодые футболисты

У сборной Кюрасао забил 22-летний воспитанник ПСВ Комененсиа. Голландец не задержался в резерве «Ювентуса» и перешел в прошлом году в «Цюрих». Хотя речь об игроке среднего уровня, Адвокат не перебирает харчами. Он лично убедил многих голландцев вспомнить об островных корнях. Получил команду, которая сыграла в первом туре симпатичнее, например, сборной Чехии. Но класса, чтобы сдержать немцев, у футболистов из Кюрасао нет. Мусиала забил на старте второго тайма.

Джамалу всего 23 года. После сложной травмы он пропустил много месяцев, так как неудачно столкнулся с Доннаруммой на Клубном ЧМ в США . Немец снова сыграл за океаном, но куда удачнее. Хавбек Нмеча тоже молодой, ему всего 25 лет. Вирц, раздававший передачи под удары – 23-летний футболист. Левый вингер Браун, который может перейти в «Баварию», родился 23 года назад, через два дня у него день рождения. Натаниэль забил и сделал голевой пас на Шлоттербека.

Нико чуть старше коллег, но защитнику всего 26 лет. После ЧМ -2026 игрок «Боруссии» из Дортмунда может сменить клуб, ведь умный левша прекрасно начинает атаки, классно играет на втором этаже и неплохо выбирает позиции в обороне. Разговоры о трансферах – дополнительный слой в оценках сборной Германии. Кто уже в «Баварии» – не сменит команду летом. А остальные молодые футболисты Нагельсманна точно знают, что удачный ЧМ -2026 откроет для них много новых дверей.

У Германии очень колоритные соперники

После сборной Кюрасао немцы сыграют против ивуарийцев и эквадорцев. Будет переключение между континентами и подходами. Африканцы физически мощнее, чем эквадорцы. Важен результат очного матча будущих соперников в первом туре, но немцы определились с целью. Команда должна обыграть всех оппонентов по группе. Нагельсманн настраивается на успех в плей-офф. Лучше выйти туда с первого места, не кивая на расклады. Фаворитам не нужны поблажки от жребия.

Нагельсманн в первом тайме то ли вспотел в Хьюстоне, то ли на фарт сменил рубашку, в которой был похож на мафиози из фильмов Скорсезе. А вот методы сборной Германии после перерыва по-прежнему напоминали подход рэкетиров. Фаворит не позволил Кюрасао владеть мячом, хотя Юлиан проявил уважение к схемам Адвоката, когда не стал играть в три центральных защитника. Это верное решение, немцам лучше не показывать все модные фокусы в первом поединке.

Первый соперник оказался удобным для Германии. Сборная Кюрасао не вышла защищаться в схеме «5-4-1», как команда Австралии с Турцией. Команда Монтеллы оступилась, а Нагельсманн в концовке игры поставил подопечным простую задачу – не пропускать и увеличить разницу в счете. Сошлись на впечатляющей разнице 7:1. Футболистам из Кюрасао надо цепляться за очки против новых соперников по группе, а крепкие немцы им точно не по зубам.