Лучший матч на ЧМ-2026. Япония вырвала ничью у Нидерландов

сегодня, 09:54

Было жарко.

Япония вырвала ничью (2:2) в поединке группового раунда ЧМ -2026 против Нидерландов благодаря голу в концовке после углового. Команда Рональда Кумана вышла вперед, когда Вирджил ван Дейк головой отправил мяч в дальний угол ворот в начале второго тайма, но японцы сравняли счет шесть минут спустя благодаря удару Кейто Накамуры с края штрафной площади. Нидерланды вновь вышли вперед, когда Крисенсио Саммервиль нанес отличный удар в дальний угол, и казалось, что они выиграют, но Даити Камада ударом головой забил за Японию.

Этот матч в группе F был обозначен как один из самых важных на групповом этапе — возможно, восьмое место Нидерландов в рейтинге ФИФА сделало команду фаворитом перед игрой. Японцы занимают 18-е место. На этом чемпионате мира было уже много хорошего футбола от некоторых сборных. Например, США ударно сыграли в матче с Парагваем. А атмосфера в Мехико на матче открытия турнира была просто фантастической. ЧМ стартовал. Нас ждут мощные поединки. Но что касается самой игры, её динамики, напряжения и уровня исполнения, то пока лучшим все же стоит назвать матч Нидерландов и Японии.

Этому способствовало столкновение стилей. Во многом подход Японии гораздо ближе к знаменитому голландскому тотальному футболу, чем игра, которую сегодня показывает команда Кумана. Обе сборные одинаково хорошо действовали как с мячом, так и без него, а в разные отрезки матча на поле доминировала каждая из команд. Был еще матч Бразилия — Марокко, когда обе команды показали игру, близкую к своему максимальному уровню. Были обоснованные опасения, что чемпионат мира с участием 48 команд снизит накал страстей на групповом этапе, и это все еще может быть так — но давайте дождемся завершения этой стадии, а потом уже сделаем выводы.

Насколько важен Ван Дейк для Нидерландов?

Вирджил ван Дейк играет в центре обороны Нидерландов с 2015 года — только Куман забивал больше за сборную среди защитников. Но, несмотря на бесспорный класс капитана «Ливерпуля», его эпоха в стане «оранжевых» совпала с трудным десятилетием для национальной команды, которая за это время ни разу не добиралась до финалов ЧМ или Евро. Ван Дейк в некоторых частях Нидерландов подвергался хейту за восприятие того, что в клубе якобы он играет лучше, чем в сборной. Критика, которая достигла пика после тяжёлого поражения от Австрии на групповом этапе последнего Евро. Но все же стоит признать, что ван Дейк — стабилен. Вероятно, это его последний чемпионат мира. 34-летний футболист забил свой первый гол на мундиале, головой замкнув навес товарища по «Ливерпулю» Райана Гравенберха на 50-й минуте. Он ,кстати, забил очень похожий гол в апреле в ворота «Эвертона».

Почему люди правы, называя Японию «темной лошадкой»

Травмы Ватару Эндо, Каору Митомы и Такуми Минамино ослабили японцев, но они отлично играют как команда. И именно это делает Японию опасной в контратаке. Хадзимэ Мориясу играет по схеме 3-4-2-1, в зависимости от ситуации это может быть 4-3-3 или 4-4-2. Но смысл всегда одинаков — быстрый выход в атаку после отбора мяча. Латерали Кейто Накамура и Ритсу Доан выбегают вперед, помогая атаке. Быть тёмной лошадкой на чемпионате мира — значит быть аутсайдером и недооценённым коллективом. Победители группы F, скорее всего, встретятся с командой, занявшей третье место в группе C, в составе которой будут Бразилия, Марокко и Шотландия. Эта команда может продвинуться по сетке.

Прогресс Саммервиля и Сузуки

Саммервиль — игрок, который менее месяца назад пережил вылет из Премьер-Лиги с «Вест Хэмом». Но 24-летний футболист хорошо играл в минувшем этом сезоне. Хотя его чаще называли левым вингером, тренер Куман поставил Саммервиля на правый фланг. Сделать эту перестановку наставнику посоветовал его ассистент Вим Йонк — бывший полузащитник «Аякса» и «Интера», отыгравший за национальную команду 49 матчей в 1990-х. Несмотря на то, что до начала турнира Саммервиль провёл всего два матча за сборную, он впечатлил тренерский штаб на сборах, чтобы обеспечить себе место в старте. А вратарь Сузуки, кстати, мог и за США играть. Он родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, отец – из Ганы, мама – из Японии. Семья Сузуки затем вернулась на родину матери. В свое время американская федерация футбола активно пыталась заиграть талантливого парня, однако Сузуки всегда мечтал выступать за Японию и дебютировал в ее составе в 2022 году. Да, он пропустил два гола, но парень довольно надежно смотрится в воротах. Вполне можно представить, что продолжит карьеру в Европе.

Что же можно сказать в завершение… Команды могут выйти в плей-офф и пройти далеко по сетке. Нидерландам немецкий математик предсказал победу на мундиале. Ошибся? Рано так говорить. Подумаешь, ничья. Ничего страшного. Нужно пока привыкнуть к новому климату, первый матч важен, но впереди еще два поединка. Теперь у нас 12 групп по 4 команды. Восемь третьих мест выйдут в 1/16 финала. Есть, например, Кюрасао. Эта сборная «поможет» третьему месту в своей группе набить хорошую разницу забитых и пропущенных голов. Чтобы выйти с третьего места, нужно постараться не только набрать как можно больше очков, но и оформить хорошую разницу голов. Шведы грохнули Тунис 5:1, это уже солидная заявка на выход из группы. Получается, японцам и нидерландцам желательно бы тоже Тунис обыграть, да покрупнее. И тогда уж точно выход в раунд плей-офф будет обеспечен.