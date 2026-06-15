Ямаль дебютирует на ЧМ. Цель испанцев – чемпионство

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Непростая задача.

Ямаль и Уильямс пережили неприятные травмы

Основные вингеры чемпионов Европы присоединились к командным занятиям после травм подколенных сухожилий. Тренер де ла Фуэнте не хочет рисковать их здоровьем, ведь в случае рецидивов потеряет молодых звезд «Барселоны» и «Атлетика» на весь турнир. Ямалю и его другу Уильямсу повезло, что травмы были не самыми сложными. В Испании допускают, что футболистов выпустят по ходу матча против Кабо-Верде, но всё зависит от характера стартовой игры. «Красная фурия» не привыкла к африканским соперникам, загадочные оппоненты бывают опасными.

На чемпионатах мира Испания пересекалась со сборными соседнего континента. Дважды играли против географических соседей. В первом случае ничья против Марокко на ЧМ -2018 не помешала занять первое место в группе, но тот опыт испанцы не любят вспоминать. Фаворит вылетел в серии пенальти от сборной России. Спустя четыре года на ЧМ -2022 сборная Испании снова встретила марокканцев, но оппонент прибавил. После нулевой ничьей в плей-офф европейцы покинули мундиаль после серии пенальти. Это одно из двух поражений Испании от африканцев на ЧМ .

На легендарном французском ЧМ -1998 сборная с Субисареттой в воротах, с Йерро в полузащите и с Раулем и Луисом Энрике в атаке проиграла перспективным нигерийцам со счетом 2:3. У команды из Кабо-Верде нет в составе футболистов уровня Бабаяро, Олисе и Окочи, но испанцы без Ямаля и Уильямса в основе должны помнить горький опыт прошлых турниров. Не только сборная России пропустила от фаворита меньше, чем тот планировал. На ЧМ -2022 до вылета от Марокко было поражение от японцев в группе. Испанцы не всегда могут реализовать свои моменты.

Тренеру важно угадать со стартовым составом

Наставник не может знать, как сыграет тот или иной футболист. Существует высокая вероятность надежной игры опытных мастеров, вроде Педри и Родри. Причем разница в возрасте между хавбеками роли не играет. Футболисты «Барселоны» и «Манчестер Сити» сыгранные и знают друг друга. Третьим хавбеком сборной Испании должен быть Руис, хотя он пропускал тренировку накануне. Фабиана привыкли недооценивать, ведь ярко играют его напарники из ПСЖ Витинья и Невеш, но у Руиса высокий футбольный интеллект. Вторая опция – доверять Мерино из «Арсенала».

Перед чемпионатом мира Ямаль показал видеозапись разговора с мамой. Шейла назвала Мерино самым недооцененным испанским футболистом. Артета согласится с оценкой, а де ла Фуэнте может поставить на других хавбеков, хотя прекрасно помнит спасительный гол Мерино в плей-офф Евро-2024 против Германии. Глубина состава – один из козырей испанцев. Вот только есть несколько позиций, где можно ошибиться с выбором и навредить команде на дистанции. Например, надо определиться с правым защитником: тут выбор между разными по стилю Порро и Льоренте.

Поскольку слева играет Кукурелья, который без Уильямса на фланге должен чаще бегать вперед, Порро справа может проиграть конкуренцию номинальному хавбеку Льоренте. В таком случае де ла Фуэнте захочет быть как самые модные детишки на районе. Многие тренеры на ЧМ -2026 обкатали гибридную схему с тремя защитниками. Для такого футбола Кукурелья должен играть слева повыше, а справа нужен не Порро, а Льоренте, чтобы футболист «Атлетико» опускался в линию обороны с Кубарси и Ляпортом. В центре защиты у испанцев тоже есть разные варианты.

И нет защитника «Реала» Хёйсена. Де ла Фуэнте не взял на турнир футболистов «сливочных». Зато в сборной есть юный талант из «Барселоны» Кубарси. Вот только Пау привык к схеме Флика с очень высокой линией обороны, а против самых сложных соперников на ЧМ -2026 надо сыграть аккуратнее и надежнее. Без Ямаля и Уильямса важно правильно выбрать запасных вингеров. Испанцы сегодня ждут в основе Баэну и Феррана, но Алекс не чистый левый форвард, а Торрес подменял Левандовски в центре атаки «Барселоны». Без Ламина и Нико важно не потерять темп на флангах.

Результаты Испании зависят от опытных басков

Испания хороша вингерами, техничные Ямаль и Уильямс вернутся в основу по ходу турнира. У команды прекрасные полузащитники. В запасе есть большие имена: Ольмо и Гави готовы выскочить на замену. Про чемпионов Англии из «Арсенала» Мерино и Субименди тоже не забываем. Но окончательный результат чемпионов Европы на мундиале могут определить два баска из «Атлетика» и «Реала Сосьедад». И если Оярсабаль — лучший кандидат на позицию форварда, что доказал голами в отборочном турнире, то ко второму фавориту де ла Фуэнте придирались чаще.

В воротах сборной Испании мог играть обладатель «Золотой перчатки» АПЛ Давид Райя – чемпион Англии из «Арсенала». Также речь о финалисте Лиги чемпионов. Давид совершил сэйв в серии пенальти в финале турнира против ПСЖ , но промахи «канониров» отправили кубок в руки Сафонову. Райя в заявке на ЧМ -2026 с вратарем «Барселоны» Гарсией, но де ла Фуэнте не слушает экспертов из Испании. Тренер доверяет Унаи Симону, хотя у баска был сложный сезон в «Атлетике». Только четыре клуба Ла Лиги пропустили больше голов, чем оборона гордых басков.

Симон пропустил всего один поединок Примеры, так что именно на его совести серия ошибок. Но де ла Фуэнте набрался уверенности после Евро-2024. Хотя тренер признает, что Райя и Гарсия хороши, играть будет голкипер двенадцатого клуба Ла Лиги. Форвард Оярсабаль тоже не является новым Вильей, хотя верный сын «Реал Сосьедада» выиграл второй в жизни трофей на клубном уровне. Его команда снова победила в Кубке Испании, как шесть лет тому назад. На счету Микеля один из голов в ворота «Атлетико». «Реал Сосьедад» выиграл кубок в серии пенальти.