«Реал» подписал воспитанника «Барселоны». Трансферы участников ЧМ-2026

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Недели больших сделок.

«Реал» пригласил каталонца

Мадридцы официально объявили о трансфере левого защитника «Челси» и сборной Испании Кукурельи. В заявке де ла Фуэнте на ЧМ -2026 появился первый футболист «Реала». Тренер «сливочных» Моуриньо позвонил Кукурелье, предложив вернуться домой в Испанию. Воспитанник «Барселоны», которому не нашлось места в основе каталонского клуба, после успеха в «Брайтоне» присоединился к «Челси». С лондонцами Марк выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира, но перепасовки с Винисиусом и Мбаппе намного веселее.

Моуриньо использовал древний психологический трюк в разговоре с Кукурельей. Тренер «Реала» сказал, что если Марк откажется от трансфера, то Жозе не подпишет этим летом другого левого защитника. Или Кукурелья, или останутся те, кто не выигрывал большие трофеи в прошлых сезонах. Каталонец согласился. Кукурелье 27 лет, очень опытный футболист. Основной левый защитник сборной Испании готовится к матчу против Кабо-Верде, и тренер де ла Фуэнте рад, что Марк не будет отвлекаться на трансферные слухи во время ЧМ -2026.

У «Баварии» новая «десятка»

Ещё один участник мундиаля сменил клуб. Исмаэль Сайбари на днях забил гол в ворота сборной Бразилии. Марокканцы прекрасно смотрелись в первом тайме матча против команды Анчелотти. Африканцы заслужили ничью против «селесао», которую принес удар Исмаэля. Сайбари родился в Испании, но воспитывался в школах бельгийских клубов, в том числе «Андерлехта» Компани. Тренер «Баварии» прекрасно знает возможности 25-летнего атакующего полузащитника ПСВ . Чемпион Нидерландов обошелся «Баварии» в 55 млн евро.

Понятно желание Компани усилить вторую волну атаки немецких чемпионов, но смущают имена конкурентов Сайбари. Исмаэль не вытеснит на скамейку Харри Кейна. Диас и Олисе – основные вингеры «Баварии», не уступят молодому марокканцу свои места. Кроме того, Сайбари не является идеальным вингером. На позиции «десятки» у «Баварии» есть молодой Мусиала. Как показал матч против Кюрасао, Джамал успешно вернулся после травмы. Или Компани что-то знает? Возможно, Кейн покинет Бундеслигу после мундиаля?

Моуриньо ставит на опытных

Жозе пытается вспомнить молодость. В 2009 году португальский наставник отправил в «Барселону» двух игроков – Ибрагимовича и его близкого друга Максвелла. В обратном направлении последовал Самуэль Это’О, который стал ключевым футболистом «Интера». Но в день трансфера было много разговоров, что миланцы покупают «списанных» игроков, отдав Златана. Также Моуриньо забрал у «Реала» Снейдера, который не заиграл в Мадриде. Ещё Жозе пригласил ветерана Лусио из «Баварии» и подписал форварда Милито.

«Списанные» выиграли для «Интера» Лигу чемпионов, а спустя 17 лет фанаты «Реала» шутят, что их клуб совершает трансферы в стиле «Аль-Насра». Кроме Кукурельи, Моуриньо убедил 30-летнего правого латераля Думфриса из «Интера» и сборной Нидерландов и почти 32-летнего Бернарду Силву, который ушел из «Манчестер Сити» свободным агентом. Португалец хотел перейти в «Барселону», но у Лапорты вечные проблемы с регистрацией новичков, а тренер Флик не гарантировал португальцу место в основном составе команды.

Кроме Кукурельи, Думфриса и Силвы, «Реал» заключит контракт с Ибрагима Конате. Французу 27 лет, он тоже опытный футболист, как и его коллеги по новой трансферной серии «сливочных». У Моуриньо и Калафата, который отвечает за трансферы испанского клуба, нехитрая логика. Поскольку коллектив показал себя незрелым – дошло до драки Тчуамени и Вальверде, опытный тренер «Реала» добавляет бывалых футболистов. Кукурелья жаловался, что в «Челси» не хватает матерых ветеранов, а в Мадриде он их точно встретит.

Звёзды ЧМ интересны грандам

Хотя ветераны тоже меняют клубы. После сложной травмы головы и потери отца Рауль Хименес забил в стартовом матче ЧМ -2026 и ещё до этого решил вернуться в «Вулхверхэмптон». Мексиканец постарается помочь «волкам» быстро подняться в АПЛ после вылета в Чемпионшип. Акции игроков разного уровня изменят котировки именно благодаря чемпионату мира. Хотя гранды, конечно, будут охотиться не за ветеранами, а за юными футболистами. У мексиканцев играет 17-летний Мора, после совершеннолетия хавбека ждут в Европе.

А марокканец Буадди запомнился в матче против Бразилии. Айюб играет за «Лилль», где умеют воспитывать сильных футболистов. Его трансферная стоимость уже выше 50 млн евро. Буадди на ЧМ -2026 не позволил победить марокканцев будущему тренеру «Лилля». Давиде Анчелотти заключил контракт с «догами» ещё до ЧМ -2026, а летом помогает отцу в сборной Бразилии. Но когда младший Анчелотти вернется в Европу, то вряд ли увидит на базе «Лилля» полузащитника Буадди. Один из грандов подпишет с ним контракт до конца лета.