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Футболисты из Кабо-Верде – герои дня.

Фаворит провел серый и скучный поединок

Дополнительная статистика не имеет определяющего значения на таких турнирах, если нет своевременных голевых атак. Сборная Турции собрала три десятка ударов по воротам австралийцев, проиграв первому сопернику на турнире с разницей 0:2. Испанцы создали опасные подходы до перерыва против команды из Кабо-Верде, но не было голевого завершающего удара, который мгновенно снизил бы давление на фаворита, а ещё испортил бы поединок для зрителей. Сборная Кабо-Верде низко и широко оборонялась, но нельзя винить аутсайдера в попытке выжить и заставить европейскую команду занервничать.

Без основных, быстрых и техничных вингеров Уильямса слева и Ямаля справа испанцы не напоминали вчерашнюю сборную Германию против команды из Кюрасао. Не было ощущения, что голы обязательно придут и их будет много. Нападающий Ферран Торрес мог отправить мяч в сетку ворот Кабо-Верде, но одного момента мало для комплиментов в адрес нападения чемпионов Европы. Выступление испанцев можно сравнить с игрой сборной Бразилии. Вот только команда Анчелотти встретила одну из самых сильных команд мира. Марокко на седьмой строчке в рейтинге ФИФА , а сборная Кабо-Верде лишь на 67 месте.

Шесть и семь – как в самом популярном меме подростков. Молодые испанцы при поддержке опытных напарников не получили шанса быстро отпраздновать гол. Разумеется, после перерыва многие зрители ждали голов и победы сборной Испании, но на таком уровне плохой первый тайм – уже звоночек. При этом если Анчелотти в сборной Бразилии подвели некоторые футболисты основы на первый матч, и тренер провел быстрые замены, то де ла Фуэнте выпустил основу, кроме Уильямса и Ямаля. Озадачило, что испанцы были медленными, играя с ключевыми хавбеками и фланговыми защитниками. Игра не пошла.

40-летний голкипер воодушевил Кабо-Верде

До матча вспоминали, что у испанцев бывали проблемы против африканских сборных на чемпионатах мира. Фаворит дважды не обыгрывал Марокко, а нигерийцы сенсационно победили «Красную фурию» на ЧМ -98 во Франции. Разумеется, Кабо-Верде намного, намного скромнее. Но они прилично смотрелись, хотя де ла Фуэнте ничего странного не выдумывал, его команда играла традиционно, владея мячом. Но 40-летний голкипер Возинья не пропустил до перерыва. Безголевой тайм – успех для дебютантов финальной части чемпионата мира. И поражение для команды Испании, которая не забила до конца матча.

Жосимар Жозе Эвора Диаш не любит, когда его называют Возиньей, ведь это значит «тоненький голосок». Так на сленге называют старушек. Футбольный старичок поездил по миру – голкипер играл в Молдове, Словакии и на Кипре, а сейчас представляет клуб второй португальской лиги. Испанцам от этого не легче. Сборная Кабо-Верде разбирала игру фаворита много месяцев. Они изучали соперника, а европейцы явно недооценили африканцев. Верный рецепт для сюрпризов и сенсаций, хотя в таких матчах важна выносливость.Футболисты из Кабо-Верде заметно устали к концу часа матча, но тренер провел замены.

Испанцы тоже живут в жаркой стране. Вряд ли их испугал климат в Атланте, где сыграли против Кабо-Верде. На стадионе была комфортная температура, хотя время начала матча могло смутить фаворита. Не все привыкли играть в обед. Но все отмазки оставьте тем, кто не может забить 67-й команде рейтинга ФИФА . Комплименты тренеру Кабо-Верде Бубиште. Немногие африканские наставники на таком уровне успешно играли против фаворитов ЧМ . Успех заслуженный, тактически аутсайдер выбрал идеальное расстояние между двумя линиями обороны. Испанцы крутились, вертелись, но не взломали защиту.

Африканцы никогда не забудут этот поединок

Вспомните, когда ваша любимая сборная успешно играла на крупных турнирах. Например, когда у нее получалось остановить атаки испанцев. Для Кабо-Верде – страны с населением 529 тысяч человек – приличная игра против чемпионов Европы является событием национального масштаба, хотя не все это понимают. Президент УЕФА Чеферин имел неосторожность раскритиковать расширение количества участников мундиаля. Во-первых, чемпионат Европы тоже на 24 команды, а не на 16, как было раньше. Во-вторых, нельзя лишать Узбекистан, Кюрасао и Кабо-Верде праздника футбола, чтобы угодить скучному чиновнику.

Инфантино и Чеферин не справляются со своей работой и враждуют в последнее время. Поэтому глава УЕФА проехался по аутсайдерам ЧМ -2026. Представители скромных сборных в ответ выпустили общее заявление:

Для наших стран не существует неважных матчей чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана выход на чемпионат мира – историческое достижение и воплощение мечты, которую разделяли целые поколения. Возвращение ДР Конго и Гаити на крупнейшую футбольную арену после долгого отсутствия тоже имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этого момента годами, а иногда и десятилетиями.

За каждой сборной стоят целые сообщества и миллионы людей, для которых футбол – источник гордости, надежды и единства. Футбол не принадлежит избранной группе стран. Его сила – в универсальности. Мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу веру в то, что развитие футбола должно и дальше создавать возможности. Каждая команда квалифицировалась по спортивному принципу. Каждый матч имеет значение.

Каждый футболист тоже имеет значение, особенно если это талант с корнями в Африке. Сборной огромной футбольной Испании не хватило детей мигрантов Уильямса и Ямаля в основе для победы. Родители Нико пешком пересекли пустыню, чтобы нелегально попасть в Европу и затем поселились в Испании. Братьев Уильямсов назвали в честь католических святых, почитаемых в Бильбао. А каталонец Ламин Ямаль – сын женщины из Экваториальной Гвинеи и хулигана из Марокко. Нико и Ламин выиграли для сборной Испании Евро-2024. В ином мире они могли играть за разные африканские сборные, вроде Кабо-Верде.

Фанаты из маленькой страны так искренне улыбались после неточного удара Ленини из «Краснодара», словно их команда выиграла чемпионат мира. Вот так выглядит футбольное счастье. Оно связано не только с победами лучших сборных мира в больших финалах. А если Испании нужен 18-летний Ямаль в основе для победы над Кабо-Верде, то у де ла Фуэнте проблемы. Чемпионы Европы заслужили неудачу против скромного соперника, а вот африканцы не должны терять голову. Уругвай и Саудовская Аравия – приличные соперники, хотя и разного уровня. Кабо-Верде надо упрямо цепляться за очки с мечтой выйти в плей-офф с третьего места.