Последний турнир Дешама, генерал Мбаппе. Франция вступает в игру

сегодня, 11:21

Противоречивые перспективы.

Последний турнир Дешама

Такие же разговоры ходили и перед предыдущим чемпионатом мира. «Синих» в Катар вёз Дидье, но пост главного тренера мысленно уже перешёл Зинедину Зидану. Мэтр при этом выдал шикарный турнир, французы пробились в финал – второй подряд на мундиале. В этот раз уступили, но даже так золото и серебро двух ЧМ подряд – настолько убедительный результат, что не хочется ничего менять.

Кажется, уж теперь рокировка случится наверняка. Это целая эпоха – в сборной нет игроков, которые помнят национальную команду не с Дешамом. Но все друг от друга успели порядком устать. Вспомните тот же финал в Катаре – абсолютно невзрачная игра на протяжении 80 минут (только Мбаппе зарешал). Или абсолютно невзрачный Евро-2024. При том, что в группе атаки «синих» своя версия галактикос, на том турнире они за шесть матчей забили лишь четырежды.

Дидье Дешам теперь приводит дела в порядок. Проходит смена поколений: ушли Уго Льорис, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, появился Маркус Тюрам, теперь тренер интегрировал Олисе, Дуэ, Баркола, Шерки, Заира-Эмери. Плюс команде нужен яркий турнир, чтобы увереннее вступить в новую эпоху. Да и самому Дешаму хочется завершить работу в сборной на мажорной ноте. Так что ЧМ -2026 многое значит и для игроков, и для главного тренера.

Широкий выбор в атаке

Когда у тебя уходят топ-исполнители уровня Гризманна и Жиру, но уже есть замена, это редкость. Про Мбаппе и говорить нечего – форвард играет важную роль в сборной с ЧМ -2018, а в 2022-м проявил себя как вожака команды. Но ведь теперь на первый план выходит новое поколение французов. Майклу Олисе, например, уже 24, но дебютировал в национальной команде он лишь два года назад. За этот период вингер перебрался из «Кристал Пэлас» в «Баварию» и быстро стал определяющей силой в атаке. Майкла с Роббеном сравнивают – это высшая степень признания.

Также на пик вышел Усман Дембеле. Действующий обладатель «Золотого мяча» на клубном уровне не радует результативностью, но его польза в другом – теперь это системный игрок и универсальный солдат, который отлично вписывается в игровую структуру. При том, что Усман большую часть карьеры играл вингера, он хорош и в качестве ложной девятки, а Дешам экспериментирует, наигрывая его под нападающим. Ещё есть Дезире Дуэ, который провёл шикарный плей-офф Лиги чемпионов, Шерки, сверкнувший в «Сити», Баркола, который важен для Луиса Энрике в ПСЖ , прогрессирующий в «Монако» Аклиуш.

Именитые исполнители – это, конечно круто, но тут важно и то, что в руках Дешама крайне гибкая и подвижная структура. Дуэ, Дембеле, Баркола из ПСЖ – Луис Энрике превратил команду в конструктор, где каждый может заменить каждого, готов сыграть на нескольких позициях и ставит в приоритет результат команды. И Олисе к ним шикарно вписывается – в «Баварии» философия аналогичная. Майкл привык, что Кейн уходит с острия, а в финальной трети творится творческий хаос. В теории это мощнейшее оружие для Франции.

Мбаппе должен снова найти свою игру

Проблема во всём этом – Килиан Мбаппе. Форвард неспроста так не приглянулся Энрике – и не просто так после его перехода в «Реал» «сливочные» погрязли в конфликтах и перестали брать титулы, а ПСЖ очистился и взял две ЛЧ подряд. В минувшем сезоне эта история получила кульминацию. Перес, снова ударившийся в сбор галактикос, окончательно разрушил семейный очаг, созданный Анчелотти. С Хаби не получилось создать системную команду, а его уход разделил раздевалку на лагери.

Мбаппе потерял спортивную мотивацию, это сопровождалось его тиранскими замашками. Уже долго отмечалось, что форвард высокомерен и отвратительно обращается с персоналом мадридского клуба. Увольнению Алонсо предшествовал инцидент с награждением «Барсы» на Суперкубке. Испанец хотел, чтобы «сливочные» проявили спортивный дух и построились в чемпионский коридор, но Мбаппе призвал игроков уйти с поля (причём сам же позже оказался недоволен увольнением Хаби). Вдобавок к этому – другие эпизоды (преждевременно покинул тренировку, вместо восстановления после травмы поехал с подругой в Италию, недавний инцидент со сборной и так далее).

В марте Килиан заставил Шерки снять капитанскую повязку с добряка Канте – к тому же тогда у Нголо был день рождения. Полузащитника-скромнягу болельщики любят, так что такой жест точно запомнили – тем более форвард не подкрепляет статус лидера статистикой. В 2026 году у Килиана один гол в четырёх матчах за сборную. Такой футболист со слабой статистикой, но генеральскими замашками в одиночку может разрушить атмосферу в раздевалке.

Главный конкурент достался уже в дебюте

Да ещё в первом же матче французам предстоит сыграть с главным своим конкурентом по группе. Норвежцы хоть и тянут на «тёмных лошадок», вряд ли смогут навязать борьбу вице-чемпионам мира. В линии атаки у Папе Тиава есть по два футболиста на позицию, крепкий подбор игроков и в центре поля. Сенегальцы мотивированы ярко провести турнир, поскольку последние годы карьеры проводит Садио Мане. К тому же кошмар в финале Кубка африканских наций сидит занозой.