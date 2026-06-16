Тёмные лошадки. Провалили отбор, ЧМ начали с разгрома

сегодня, 15:14

Это самая интригующая группа турнира.

Кошмарный отборочный турнир усложнил жизнь

«Сине-жёлтые» – не из тех, кто приезжает на каждый мировой форум, но для любой команды они считались грозным соперником. В ходе отборочного турнира к ЧМ -2018, например, делили очки с голландцами и обыграли будущих победителей мундиаля французов, а в стыках поставили шлагбаум перед итальянцами, которые спустя два года заберут Евро.

При этом было ноль предпосылок к шикарному дебюту национальной команды на ЧМ -2026. Квалификация на мировой форум сложилась для Швеции просто кошмарно. Она попала во вполне рабочую группу со Швейцарией, Косово и Словенией, могла претендовать на выход с первого места. Но после ничьей со словенцами в дебюте случились три поражения подряд. В начале второго круга Швеция плелась в хвосте квартета, набрав лишь один балл. Томассон стал первым в истории национальной команды тренером, которого уволили в разгар квалификации. Плюс доставалось Александеру Исаку – тот разругался с «Ньюкаслом» ради перехода в «Ливерпуль» и, видимо, настолько увлёкся, что забыл о футболе и перестал приносить пользу.

Грэм Поттер не смог выправить ситуацию за два матча, при этом сборная всё же прошла в плей-офф отбора по пути Лиги наций. Даже там результат на тоненького: после уверенной победы над Украиной долго бодались в финале с поляками. Соперник дважды сравнивал, а победный мяч забили за две минуты до окончания основного времени. По всем канонам сборная не должна была попадать на финальный турнир.

У шведов мощная плеяда в атаке, несмотря на спад игроков

Причины спада были на поверхности: сложился спад у двух лидеров атаки Виктора Дьёкереша и Александера Исака, добавилась травма Деяна Кулусевски, который пропустил весь сезон, в такой ситуации Томассону не удалось перестроиться. Исак был шикарен в «Ньюкасле», при этом потерял голову от предложения «Ливерпуля». Форвард был всеми руками за, «сороки» упрямились. Когда казалось, что сделка точно не состоится, футболист даже не явился на тренировку и дал Эдди Хау понять, что собирается заниматься по индивидуальной программе. В то же время сообщалось, что в азиатское турне шведа не взяли из-за его травмы. Дело дошло до отстранения – и в итоге футболиста отпустили.

Карма это или в конфликте с «Ньюкаслом» у нападающего фокус сместился с футбола, первый год в «Ливерпуле» не получился от слова совсем. На этот период пришёлся командный спад, сам швед за первые девять матчей с «красными» в чемпионате забил лишь дважды. Дальше – перелом голени, восстановление, занявшее четыре месяца и такой же невзрачный финиш сезона. В сборной – ноль результативных действий в четырёх матчах отбора (шведы их проиграли с общим счётом 1:9).

Что касается Виктора Дьёкереша, тот тоже сменил клубную прописку, пополнив ряды «Арсенала», который начал очередной поход за чемпионством. Первая половина сезона у Виктора сложилась так же кошмарно, как у его соотечественника.

Несмотря на всё вышеперечисленное, шведы остались грозным соперником. Исак хоть и провалил сезон, не растерял качеств, которые показывал ранее – проблема была в сломе прежней системы и отсутствии отлаженной новой. В такой ситуации спад отдельных игроков стал логичным следствием. При этом в сборной назначение Поттера пошло на пользу. Плюс остался костяк, в котором Исак чувствует себя комфортно, а победы в плей-офф придали уверенности. В случае с Дьёкерешем надо сделать скидку на специфический стиль «канониров» по сезону – не изысков в атаке, понадёжнее в обороне, голы со стандартов. Любому форварду в такой системе на первых порах некомфортно. И даже так Виктор успел адаптироваться – начиная с выезда к «Лидсу», он забил девять мячей в 15 матчах чемпионата.

В сборной тактический рисунок понятен, они к нему адаптированы – сдерживающих факторов меньше. Отсюда и яркая победа на старте (за ней, кстати, последовала отставка прямо по ходу турнира). Тот же Исак в этом матче забил мяч и отдал две голевые, а Дьёкереш записал себе в актив гол и ассист.

В крепком квартете больше нет ярко выраженного фаворита

Сборная Швеции после страданий в ходе отборочного цикла набрала уверенность, обыграв Украину и Польшу в плей-офф – а разгром Туниса (5:1) стал мощным импульсом на ЧМ . Вот что говорил Поттер после матча:

Фантастика. Отличные пять голов, уверенная игра, мы могли забить больше. Это было блестяще, вся заслуга принадлежит игрокам. Они были великолепны. Этот [гол Туниса] был забит практически из ничего. Такое может случиться в футболе. Ребята оставались спокойными и продолжали создавать угрозу воротам соперника, что было важно для нас.