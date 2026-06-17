Франция сломала Сенегал. До перерыва Мбаппе был футбольной тенью

сегодня, 00:17

Олисе разбудил Килиана.

Сенегал показал очень достойный футбол

На весь матч африканцев не хватило, но игра Франции и Сенегала – лучший матч стартового отрезка ЧМ -2026 по позиционным действиям сразу двух команд. Были классные одиночные выступления, а здесь Сенегал начал поединок на уровне соперника. Форвард Джексон удачно прошел левым флангом и пробил мячом в штангу. Рикошет от ноги голкипера Меньяна едва не привел к автоголу. После этого судья отправил команды на водопой, который критикуют участники ЧМ -2026, в том числе капитан Нидерландов Ван Дейк. Американцы в сговоре с ФИФА придумали две дорогущие рекламные паузы посреди матчей, и этот трюк влияет на темп поединков.



Футбольная пьеса как река – нужно течение, чтобы вынести на волнах взаимных решений и ошибок красивый футбол. Когда вместо единого тайма получается две четверти матча, то становится проще командам, которые любят паузы для отдыха. Даже по медленной манере вводить мяч в игру от своих ворот понятно, что сенегальцы – типичная африканская команда. Им важно никуда не спешить, чтобы сохранить силы на резкие рывки. Сенегальцам было удобно играть до перерыва, а вот сонные и банальные французы разочаровали. Формально у Дешама была схема «4-2-3-1», а по факту получили «4-4-2», ведь Дуэ и Олисе не сразу закрепились на флангах.



Опытные фанаты футбола помнят поединок ЧМ -2002 между Сенегалом и Францией. Тогда чемпионы мира и Европы уступили дерзким африканцам без Зидана, пропустившего матч. Мбаппе сегодня играл, но Рабьо и Тчуамени не радовали Килиана вертикальными передачами до перерыва. Как и в «Реале», в сборной Франции у форварда проблемы с пониманием напарников. Дембеле и Мбаппе часто стояли на одной линии, и поэтому у них ничего не получалось. В юности оба футболиста были вингерами. Тактический магнит Дешама соединил звезд в центре атаки, но пока не создана равноправная связка нападения, вроде дуэта Трезеге и Анри.



У Франции было четыре форварда, Рабьо и Кунде тоже не разрушители по природе, но до перерыва у фаворита была команда, нарезанная на удобные части. Футболисты сборной Сенегала спокойно переварили чужую схему. На поверхности лежала идея выпустить после перерыва плеймейкера Шерки, но упрямый Дешам, разумеется, так не поступил. Райан позитивно повлиял на игровой рисунок «Манчестер Сити», где Холанд начал отдавать голевые передачи. Мбаппе и Дембеле ждали удачных проходов и пасов от Олисе и Дуэ, но в первом тайме фаворит нанес один удар в сторону ворот Сенегала. Нулевая ничья была сродни поражению французов.

У сборной Франции есть заметный минус

Во многих текстах перед ЧМ -2026 на разных языках была одинаковая фраза: «Сборная Франции – команда без явных слабых мест». Легко придраться к формулировке, ведь у вице-чемпионов мира есть очевидный минус. Тренер Дешам давно плывет по течению, а не задает скорость развития сборной Франции. Легко тренировать команду, у которой пять сильных составов. Тренер – ключевой минус сборной Франции, и в первом тайме матча против Сенегала Дешам подтвердил это наблюдение. Зидан станет главным у французов после ЧМ -2026, но первая команда уже проиграла, не убрав Дидье намного раньше, а именно после неудачного финала в Катаре.



Тяжелые поражения не делают наставника умнее и тоньше. Дешам как был упрямым в бытность футболистом – так и остался как тренер. И хотя он изменил тактику сборной Франции, реагируя на форму лучших игроков атаки, сегодня увидели, что Олисе, Дембеле, Дуэ и Мбаппе остались без тренерской поддержки. Дешам слабо подготовил команду к игре против грамотного и физически крепкого соперника, который четко переключался между схемами в разных фазах игры. Хотя Сенегал по делу называли аутсайдером в поединке, в этой паре не было разницы, как между Испанией и Кабо-Верде. Чемпионы Африки, лишенные титула, грамотно мучили французов.

У Дешама был второй тайм, чтобы перестроить фаворита. Иначе французы могли или повторить горький опыт Испании, сыграв вничью с африканским соперником. Или пасть ниже, дождавшись контратаки с участием Джексона и Мане. В любом случае можно смело говорить о неправильных решениях Дешама. Футболистов тоже надо ругать. Звезды такого масштаба должны подстраиваться под соперника и диктовать игру. Сегодня мало что получилось. Мбаппе пошутил перед ЧМ -2026, что не будет баллотироваться на пост президента Франции, ведь его на родине без политики достаточно ненавидят. А чтобы любили, Килиану нужны победные удары.

На мундиале хочется болеть за аутсайдеров

Пока аутсайдеры отдельных матчей или всего турнира вызывают больше симпатий, чем фавориты. Тренд задал новозеландец Пейн до старта Кубка мира. Он оказался в центре вирусной акции – на правого защитника подписались миллионы фанатов, поддержав малоизвестного игрока. А вчера стал героем 40-летний голкипер Кабо-Верде Возинья. Один из бразильских блогеров в прямом эфире попросил людей подписаться на страницу вратаря, который остановил сборную Испании. По состоянию на вечер вторника у футболиста 9.4 миллиона подписчиков, но будет больше. Напомним, в Кабо-Верде полмиллиона жителей. Народу нравятся аутсайдеры.



Одна из причин – фавориты себя не показали, кроме сборной Германии. Многие европейские команды или проиграли, или не победили. Фавориты обязательно проснуться, но в новом формате даже ничья может оказаться важной для борьбы за выход в плей-офф. Многие команды сделали ставку на подобный результат в стартовом туре. Но правильный подход Сенегала не мешает ругать Францию. В матче Ирана и Новой Зеландии Тарими и Вуд лучше создавали моменты, хотя они – рослые «девятки», чем сегодня обладатель «Золотого мяча» Дембеле и претендент на подобную награду Мбаппе. Интересно было сравнить Францию до и после перерыва.



В перерыве французы договорились не позориться. Хотя общий характер матча не сильно поменялся, фаворит создавал моменты. Олисе проиграл Менди после выхода один на один, а потом отдал голевой пас на Мбаппе. Килиан четко разобрался, а вот голкипера сборной Сенегала можно ругать – прижался к штанге, открыл центр ворот. До гола был спорный момент с подкатом Мане против Мбаппе. Арбитра отправили смотреть повтор, но пенальти не назначили. Похоже, рефери учел, что Мане поставил ногу на землю в подкате. Если бы сенегалец зацепил Мбаппе в воздухе, то зафиксировали бы опасную игру. Но этот момент изменил характер матча.



Олисе проснулся первым и разбудил Мбаппе – у Килиана дубль. А Баркола забил после контратаки. Но при этом сборная Сенегала оставила неплохое впечатление, они могут порадовать в будущих матчах. После перерыва сказался класс французов, но до умных перемещений и пасов Майкла Олисе на поле не было вице-чемпионов мира. У сборной Франции в нынешней схеме и с медлительным подходом будут проблемы против грозных соперников. А сегодня Дешам очень рад, что у него есть Олисе и Мбаппе. И ещё Рабьо и Баркола, сумевшие разыграть контратаку. Французы против сильного Сенегала не повторили стартовые ошибки испанцев и бразильцев.