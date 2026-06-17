Аргентина идёт к защите титула. Месси вошёл в историю ЧМ, оформив хет-трик в ворота сына Зидана

сегодня, 10:32

Лео ответил всем критикам. Он будет доминирующей силой на мундиале.

Матчи вторника ознаменовали себя топовой игрой суперзвезд. Трое монстров мирового футбола стремились заявить о себе в первом туре группового раунда. В итоге, они не разочаровали. Лионель Месси произвел настоящий фурор, оформив сенсационный хет-трик, а Аргентина уверенно обыграла Алжир со счетом 3:0. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд уступили Лео, они забили по два гола, а Франция и Норвегия одержали убедительные победы в группе I. В целом, это был великолепный футбольный день, хотя и с доминированием некоторых фаворитов турнира.

Месси не потерял кондиций?

Три с половиной года назад в Катаре Месси подчинил себе Кубок мира. Он понимал, что шансов войти в историю будет мало. В Катаре нужно было брать золото. Когда он поднял трофей после того, как Аргентина в решающем финале обыграла Францию, это показалось идеальной развязкой одной из величайших историй чемпионата мира. Однако у Лео силы не закончились после ЧМ -2022. Он пытался держать всех в неведении, никогда официально не подтверждая, что хочет остаться до 2026 года, но все знали, что Месси собирается сыграть еще на одном мундиале. Потом пришлось заявить, что уходить не собирается.

Логично было предположить, что на этот раз его роль будет менее центральной. Месси исполнится 39 лет во время этого турнира. Когда он играл на Клубном чемпионате мира 2025 года, то выглядел физически слабым. Это было печально, но понятно.

Старость приходит ко всем, не так ли? Не сегодня. В душный вечер в Канзас-Сити Месси был просто великолепен. Выглядел более подтянутым и агрессивным, чем за последние годы. Он забил все голы Аргентины в матче против Алжира, но при этом постоянно возвращался назад, вступал в отборы (один из которых, надо признать, легко мог закончиться красной карточкой). В целом, создавалось впечатление, что Лео находится в своей стихии, переполненной энергией и задором.

В последние недели перед шестым чемпионатом мира Месси в воздухе висели некоторые сомнения насчет его формы. Насколько он будет готов? Будет ли у него желание в 39 лет, чтобы доминировать в матчах на таком уровне? Лео понадобилось всего 45 минут, чтобы все эти вопросы выглядели глупыми. На четвёртой минуте Месси показал, что готов бегать от ворот до ворот. На месте стоять он не собирался. С мячом был так же решителен, как всегда. Мощно пробил мимо вратаря Алжира Люки Зидана, но был остановлен офсайдом. Он обменялся деликатными передачами с Тьяго Альмадой и Родриго де Паулем, прорывая оборону алжирцев. А потом был первый гол. Конечно, Зидан должен был лучше справиться со своей задачей. Но кто только не пропускал от Лео…

Во втором тайме было ещё много событий. Месси сделал великолепную передачу, которая привела к моменту Лаутаро Мартинеса, а на 60-й минуте забил свой второй гол после ошибки вратаря. Затем последовал финальный эффект — фирменный удар мяча с края штрафной в нижний угол.

Стоило ли удалять Месси?

Каким бы блестящим и совершенно неукротимым он ни был, за свою замечательную карьеру были случаи, когда соперники — и, безусловно, болельщики соперников — утверждали, что Месси получает «особое отношение» от судей. Фол на капитане Алжира Айссе Манди, которому Месси наступил за ногу заслуживает удаления? А желтой карточки? Ответьте сами на этот вопрос. Польский арбитр Шимон Марциняк просто назначил штрафной. Особое отношение? По крайней мере, это было снисходительное судейство. Жёлтая карточка, возможно, была бы самым ожидаемым исходом. Про красную не будем уже говорить. Но даже желтую не дали. Никогда не бывает легко идти по стопам отца. Особенно когда твой отец — один из лучших футболистов всех времён.

Огорчил сына Зидана

Люка Зидан старался как мог. Он был не достаточно хорош, чтобы играть за «Реал», поэтому построил карьеру в менее известных испанских клубах. Вероятно, помогло то, что он решил стать вратарём. Все же как можно голкипера сравнить с Зизу? Любые сравнения с его отцом начинаются и заканчиваются лишь внешними сходствами, позиции ведь разные. Зидан-младший играл за Францию на юношеском уровне. Только в прошлом году он стал выступать за Алжир. Его игра на Кубке африканских наций помогла убедить болельщиков, что это не пиар-ход со стороны тренера Владимира Петковича. Однако теперь, на своём дебюте на чемпионате мира, в маске после перелома челюсти, у него был вечер, который стоит забыть. Третий гол брать в расчет не будем, шансов было мало. А вот первые два… Будем надеяться, что великий Зизу найдёт нужные слова для сына, чтобы тот не поломался психологически.

Насколько хорошо выглядела Аргентина? Это уже третий раз, когда Аргентина стартует на чемпионате мира в статусе действующих чемпионов — и впервые, когда избежала проигрыша в первом матче в такой роли. Поражения Аргентины от Бельгии в 1982 году и Камеруна в 1990-м — часть более широкой тенденции, включающей также известные неудачи Франции (от Сенегала в 2002-м), Испании (от Нидерландов в 2014-м) и Германии (от Мексики в 2018-м). В четырёх из шести предыдущих турниров этого века действующие чемпионы выбыли на групповом этапе. Однако, одержав уверенную победу над Алжиром, Аргентина уже сделала значительный шаг к стадии плей-офф, впереди матчи с Австрией и Иорданией. В турнире, когда некоторые фавориты, особенно Бразилия и Испания, начали матч неубедительно, тренер Аргентины Лионель Скалони должен быть более чем доволен дебютной игрой своей команды.

Это прекрасный момент. Я чувствую себя действительно хорошо, — сказал Месси журналистам после финального свистка, держа в руках мяч.

А почему бы и нет? Он не только доминировал в этой игре, но и добавил еще один рекорд в свое портфолио, сравнявшись с Мирославом Клозе из Германии по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира (16). Он наверняка побьет его в ближайшие недели — или, скорее всего, дни. Любому, кто смотрел матч, было очевидно, что Месси тоже чувствует себя прекрасно. Надеемся, что после матча никто не встретит змей. Тогда все будет хорошо.