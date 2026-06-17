Англия пережила ограбление и торнадо. Впереди – игра с Хорватией

сегодня, 14:05

Футбольный десерт дня.

Тухелю нечем удивить соперника

Немецкий тренер сборной Англии вряд ли будет экспериментировать в дебютном матче ЧМ -2026. Исходя из формы футболистов и предпочтений наставника, в обороне ждут Джеймса, Стоунза, Гуэхи и О’Райли. При большом желании можно заменить одного из четверки, но на системе игры англичан одна перестановка не скажется. Линия обороны с Пикфордом должна сыграть так, как многие редуты команд на ЧМ -2026. Поскольку у латераля Джеймса есть опыт выступлений в полузащите, а О’Райли в юности играл ближе к атаке, то нужно ждать гибридную тройку центральных защитников.

В центре поля у Тухеля играют Райс и Андерсон. Второй хавбек в случае успеха на ЧМ уйдет из «Ноттингем Форест». Ближе к атаке располагается Беллингем. Его форма вызывает вопросы после сложного сезона в «Реале», но при поддержке Сака справа и Гордона слева Джуд должен создать моменты для капитана сборной Англии. Хотя Райса тоже хвалили после успехов «Арсенала» в АПЛ и Лиге чемпионов, именно Кейн – главная звезда «Трех львов». Харри провел исключительно сильный сезон в «Баварии», но ему не хватило того, что есть у Кварацхелии и Дембеле – победы в Лиге чемпионов.

Кейн на клубном уровне получил поддержку от Киммиха, Олисе и Диаса, а в сборной у Харри нет таких понимающих напарников. Результаты Англии в отборе к ЧМ -2026 можно не учитывать. Им попались слишком легкие соперники, поэтому Тухель выиграл все 8 матчей с разницей мячей 22:0. В зоне УЕФА только норвежцы тоже прошли отборочный турнир без единой осечки, хотя есть сборная, которая выиграла 7 из 8 матчей, и это как раз Хорватия. Далич прекрасно знает сборную Англии, их схему, уловки и получил месяцы для изучения стиля Тухеля. Томасу важно, чтобы сработал его план «А».

Англичан преследуют приключения

Американская программа сборной Англии уже включает в себя ограбление, стрельбу рядом с базой команды, задержание шеф-повара, землетрясение и торнадо. Говорим о приключениях за пределами поля, хотя есть ещё привычка неудачно выступать в плей-офф кубков мира. После домашнего финала ЧМ -1966 они ни разу не играли в решающем матче, в отличие от хорватов. Хотя за спиной у опытных футболистов из заявки Тухеля два поражения в финалах чемпионата Европы, не забыты мучения Англии на Евро-2024. Фаворит сыграл скверно, а теперь они пробуют собраться и настроиться, невзирая на происшествия вокруг.

Хорошо, что стрельба рядом с отелем и базой сборной Англии случилась до того, как футболисты прибыли в город. В инциденте пострадало девять человек, но все живы. Во Флориде, где команда Англии привыкала к американской жаре, футболисты ощутили землетрясение, хотя не были в эпицентре толчков. По дороге из Флориды в Канзас-Сити британцы ощутили на себе американское гостеприимство: команду обокрали. Есть смешное видео, где Кейн в странном для мужчины коротком белье, у англичан буквально украли трусы. А ещё бутсы, мячи и габаритное оборудование для тренировок.

Полицейские быстро среагировали, некоторые вещи вернули. Но когда Тухель и Кейн прибыли в Канзас-Сити, то оказались на месте Дороти Гейл – героини книг о стране Оз. Англичане услышали сирены гражданской тревоги и перешли в укрытия, в Канзас-Сити ждали торнадо. Только Дороти из книги жила в штате Канзас, а британцы в Миссури, просто город называется Канзас-Сити. Кроме ограбления и торнадо, команда с опозданием отправилась на базу на поезде. Полицейские не пускали шеф-повара Англии из-за набора ножей, ведь по правилам железной дороги его инструмент — оружие.

Оппоненты хорошо друг друга знают

Фаворит турнира стартует против сборной Хорватии, с которой у них давнее соперничество. Перед Евро-2008 «клетчатые» сделали подарок сборной России, обыграв англичан. Команда Хиддинка попала в финальную часть чемпионата Европы и вышла в полуфинал, а британцы остались без футбольного лета. Спустя почти два десятилетия Англия среди главных фаворитов ЧМ , но они помнят вылет в полуфинале от сборной Хорватии в 2018 году. После того поражения команды встречались снова. На Евро-2020 Стерлинг забил единственный мяч в ворота славянской сборной. Англия тогда опять вышла в финал континентального первенства и снова проиграла.

Саутгейт ушел из сборной, а Тухель возглавил готовую к серьезным матчам команду. Игра против Хорватии – одна из ключевых на турнире. Модрич должен сыграть, как и ещё один ветеран Перишич. Ивану 37 лет, но он часто создавал голы в ПСВ , став чемпионом Нидерландов. Его марокканский напарник Сайбари перешел в «Баварию», где хорват играл в прошлом. Перишич не думает о будущих трансферах, в отличие от Гвардиола, Шутала и Вушковича – защитников «клетчатых». Очень любопытно, сможет ли 19-летний Вушкович сыграть так, чтобы Луку не просто вернули после аренды в «Тоттенхэм», а переманили в один из главных клубов континента.