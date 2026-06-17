Рекорд Месси и феномен Возиньи. ЧМ-2026 подарил яркие истории

сегодня, 17:59

Светят старые и новые звёзды.

Голкипер Кабо-Верде стал звездой

Хенрик Ларссон и Криштиану Роналду имеют предков из Кабо-Верде, но футбольным символом крошечного государства стал вратарь Возинья. У него было 50 тысяч подписчиков, а теперь почти 12 миллионов. Для сравнения, у Овечкина 2 миллиона, у квотербека Махоумса – 6,4. Жозимар Диаш обошел именитых атлетов за несколько дней, ведь остановил сборную Испании на ЧМ -2026. Папа героя недели любит футбол и хотел назвать сына Хорхе Вальдано, как чемпиона мира. Власти из Кабо-Верде запретили такое имя при регистрации, зато позволили назвать малыша в честь хавбека и защитника сборной Бразилии на ЧМ -1986 Жозимара.



Португальский является официальным языком в Кабо-Верде, хотя жители говорят на его креольском диалекте. Бывшая колония Португалии стала независимой страной в 1975 году, а спустя полвека у них появился дико знаменитый гражданин – голкипер по прозвищу «Бабушка». Возинья до 25 лет не был профессиональным футболистом. Сейчас игроку 40 лет, и Жосимар мечтает увидеть на трибунах во время следующих матчей ЧМ -2026 свою маму Ану. Американцы заставляют жителей стран, вроде Кабо-Верде, представлять залог в размере 15 000 долларов во время оформления визы. У мамы Возиньи не было таких денег на счету в банке.



В госдепе США обещают решить вопрос, чтобы Ана Эвора смогла увидеть игру сына на ЧМ -2026 вживую. Возинья вряд ли стал бы настолько знаменитым без помощи бразильцев, которые тоже говорят на португальском языке. Во время трансляции матча против Испании бразильский блогер Касимиро – не путать с хавбеком Каземиро, призвал фанатов подписаться на страницу голкипера Кабо-Верде. Возинья – фанат бразильских сериалов и музыки, на него подписываются правильные читатели. Голкипер, который играл в Словакии и Молдове, на закате футбольных лет осчастливил сэйвами не только маму Ану, а весь народ Кабо-Верде.

Элитные форварды радуют голами

Клозе и Жиру понимали, что их персональные рекорды будут побиты. Мирослав был лучшим снайпером в истории мундиалей, а теперь его догнал Лионель Месси. Аргентинец впервые в карьере сделал хет-трик на чемпионате мира. Многие хейтеры уцепились мертвой хваткой в голкипера сборной Алжира Люку Зидана, но это вторая сторона медали – у соцсетей есть не только положительное влияние на людей. На самом деле вратарь не виноват. Сборная Алжира неплохо сыграла против чемпионов мира, но Месси после загадочного личного несчастья настроился на ещё один великий матч в коллекцию. Он забил мастерскими ударами.



Мбаппе спал в матче против Сенегала, но затем капитана сборной Франции разбудил Олисе. Майкл раздавал умные передачи, а Килиан сделал дубль в стартовом матче на чемпионате мира. Жиру оперативно исправил описание на своей странице – теперь Оливье второй лучший снайпер в истории «трехцветных». У Мбаппе 58 голов за сборную, хотя ему всего 27 лет. Именно молодой француз может опередить в итоге Месси и Клозе, став главным снайпером чемпионатов мира в истории. Но когда Мбаппе сказали, что он оторвался от Пеле по голам на ЧМ , француз напомнил, что бразилец – Король, и бразилец выше банальной статистики.



Холанд решил не отставать от Мбаппе и Месси, порадовав норвежскую публику дублем в ворота сборной Ирака. Также гол престижа и автогол на счету того самого нападающего Хуссейна, которого на семь часов задержали на допрос пограничники, но победа осталась за европейцами. Норвежцы вернулись на чемпионат мира спустя 28 лет, и в заявке команды сразу три сына бывших участников мундиалей. Холанда все прекрасно знают, как и форварда «Атлетико» Серлота. Его папа Ёран играл за Норвегию на ЧМ -94, причем именно в нападении. Отец Эрлинга был защитником и принял участие в двух турнирах, но есть и третий сын футболиста.

Сын бывшего голкипера норвежцев Торстведта действует в полузащите команды тренера Сольбаккена. Кристиан вышел на замену в матче, в котором Холанд отличился, а Серлот появился с первых минут. Публику в США очаровали не только норвежские футболисты, но и фанаты команды. Гости кубка придумали фирменный знак – имитируют на трибунах греблю на драккаре викингов. Вирусным стало видео, где норвежцы устроили греблю на эскалаторе. Скандинавские фанаты всегда умели оторваться. Шведы тоже прекрасно проводят время на ЧМ -2026, их сборная ярко стартовала с разгромной победы над командой Туниса 5:1.

Конфликты – часть футбольного шоу