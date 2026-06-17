Роналду не забил тёзке Месси. Португальцы оступились на ЧМ-2026

сегодня, 22:33

Ни дня без сюрпризов.

​Роналду не смог забить

После замены против Алжира, которую Месси сам попросил, Лионелю не хватило места на скамейке сборной Аргентины. Лучший снайпер чемпионатов мира в истории сел на газон, где досматривал поединок. Нормальность Месси подкупает: он простой парень. Противоречивая харизма Роналду тоже многих притягивает. И в этом случае хорошо, что Криштиану – известный актер, ведь старается как можно реже показывать публике непростой характер. Португалец по прибытии в США с дорогими часами и сережкой первым делом начал подсказывать операторам, на каком расстоянии нужно поставить трибуну с микрофонами, чтобы его в кадре было видно и слышно.

А чего вы хотели? Роналду – известный блогер, у него есть опыт работы не только перед камерами на футбольном поле. А если без шуток о знаменитой «скромности» португальца, то после голов Мбаппе, Холанда и Месси у форварда сборной Португалии не осталось вариантов. Самый возрастной полевой игрок ЧМ -2026 вышел, чтобы забить в ворота сборной ДР Конго. До игры в Португалии активно спорили о роли Роналду в команде, о негативном и позитивном влиянии. Ответы всегда дарит сам футбол, и сегодня Криштиану был лишен поддержки напарников. Месси связывает линии сборной Аргентины, он забивает ударами из-за пределов штрафной площади, а Роналду – «девятка».

Тренер Португалии Мартинес до чемпионата мира подчеркивал, что оценки ветерану надо выставлять в связке со всей группы атаки. По итогам матча против ДР Конго у фаворита из Европы три удара в створ ворот Лионеля Мпаси. Тёзка Месси пропустил после красивого выстрела головой невысокого Невеша, но после этого команда с Роналду создала мало чистых явных моментов. Криштиану не хочется особо ругать, ведь центральный форвард не виноват в результате, когда лишен передач. Сборная Португалии почти весь матч скучно возила мяч поперек поля – отдали 769 передач. Но поскольку соперник грамотно выстроил оборону, результат матча – маленькая сенсация.

​Португальцы не ПСЖ 2.0

Лучшие сборные мира копируют некоторые уловки успешного тренера Луиса Энрике, особенно в части работы фланговых защитников в атаке. Но сейчас в футболе маловато великих чистых вингеров, чтобы лучшие участники ЧМ -2026 с легкостью повторили тактику ПСЖ , где нет обычного форварда. В мире сборных больше команд, где центральный рослый нападающий – ключ к успеху, как Холанд. Разговоры, что португальцам надо играть как ПСЖ , ведь у них есть Витинья, Невеш, Мендеш и Рамуш из парижского клуба, вызывают улыбку. На самом деле многие на ЧМ -2026 тактически копируют «Астон Виллу» Эмери, ведь стиль Эмери подходит для турниров на выбывание.

Сегодня у португальцев не было конфликта между моделями из Бирмингема и Парижа, ведь они провели ужасный матч, почти ничего не получилось. Тренер Роберто Мартинес отработал хуже победителей еврокубков Эмери и Энрике. А вот команду ДР Конго нужно и можно похвалить. На мундиале даже скромные сборные удачно переключались между схемами «4-5-1» и «3-4-3». У африканцев были разные модели по ходу матча, и в каждом случае они сыграли грамотно: паники совсем не было, а ответный гол удобно забили до перерыва. И хотя у мощной сборной Португалии был целый тайм для победного гола, тёзка Месси в воротах не стал главным героем поединка.

Хотя на поле были футболисты ПСЖ , фаворит не прессинговал высоко и широко, как парижане. Португальцы повторили ошибки сборной Испании. Катая мяч, нельзя обыграть ДР Конго, ведь эта команда мощнее, чем Кабо-Верде. Стандарты не спасли европейцев, у соперника хватает физически крепких ребят. Контратак не было, хотя на отдельных отрезках матча мяч был у африканцев, и они поднимали линии повыше. Но где ПСЖ спасают Кварацхелия, Дуэ, Баркола и Дембеле, там у Мартинеса средние и сырые вингеры, которые не умеют взять игру на себя. После матча будут шутки о призраке Роналду, который не забил, но результат – неудача всей португальской команды.

В ничьей виноват тренер

Обладателя «Золотого мяча» Родри отругали на родине фанаты, когда хавбек ляпнул, что сборная Кабо-Верде весь матч оборонялась. А что ей было делать, раскрыться и пропустить семь мячей от Испании? Тренер сборной США Почеттино правильно напомнил, что на уровне ЧМ работают на результат. Это не турнир для лузеров, которых похвалят за сам факт участия, как сборную младшей школы. Родри ошибается, когда думает, что в футбол нужно играть только в стиле сборной Испании. Тем более, как раз чемпионам Европы не хватило банальных навесов на Ойарсабаля. Форвард «Красной Фурии» стал первым с 1966 года игроком ЧМ без касаний в первые полчаса матча.

Когда Роберто Мартинеса ругают за навесы на Роналду, то забывают, что такая методика работала в прошлом. А критика ветерана часто связана с популярностью форварда. У Франции, Германии и Англии хватало средних матчей, где сбивались на банальные действия и не добивались мгновенного результата. Просто у этих команд на острие не играет Роналду с десятками миллионов зрителей, которые его добрых лет десять на дух не переносят. Важно разделять эмоции, которые вызывают португальцы из-за Криштиану, и стиль самой команды. В стартовом матче ЧМ -2026 сборная Португалии показала слабый футбол и заслуженно начала турнир с ничьей против четкой сборной ДР Конго.

Опытные тренеры знают, что в футболе есть завязка – около 15-20 минут, основная часть матча и развязка – примерно с 75 минуты, если к тому времени судьбу матча не решили. Кульминация в футболе плавающая, она может случиться как на первой минуте, так и на последней секунде матча. Сегодня кульминация случилась, когда соперники португальцев сравняли счет. И хотя завязка была за европейцами, счет на табло подчеркивает проблему тренера Мартинеса и его команды. В футболе важен флоу – уникальный ритмический рисунок, как у рэперов. Португальцы не прочитали чужой футбол и не порадовали своим. Роналду разозлился и посмотрим, что случится дальше.