Абсолютно новая Англия. Шикарные атаки, крупная победа над медалистом ЧМ

сегодня, 10:23

Разобрались с хорватами, порадовали изменениями.

Топ-матч Кейна

Оно и неудивительно – Томас Тухель работал с Харри в «Баварии», плотно познакомился с его профилем и активно использовал его способности плеймейкера. Как и в «Баварии» Тухеля, в сборной под его руководством форвард стал центральной фигурой при развитии атак. Харри дали свободную роль – он покидал острие, уходил за мячом в глубину, а партнёры открывались под передачу, создавая ему как можно больше опций для продвижения мяча, и шикарно разбегались, разжимая атакующую пружину.

При этом нападающий успевал и в завершающей стадии – в первой же игре Харри записал себе в актив дубль. В самом дебюте «три льва» заработали пенальти – Нони Мадуэке был первым на спорном мяче после подачи с углового, Модрич ударил ему по ноге. Причём Кейну дали перебить 11-метровый – при первой попытке Ливакович двумя ногами ушёл с линии ворот. Со второй попытки «точку» всё же реализовали. Ближе к концовке первого тайма англичане снова заработали угловой. Подача пошла в центр штрафной, куда и вбежал Харри – без опекуна бомбардир спокойно переправил мяч в дальний угол. Форвард мог забивать и больше – во второй половине он на 57-й минуте оказался в убойной позиции, с которой ему позволили пробить дважды. Тухель отлично перенёс опыт работы с Кейном в «Баварии» на сборную Англии.

Характер Хорватии

И всё же «шашечные» – команда с характером, что и позволяло забирать медали на двух предыдущих мундиалях. В обоих случаях никто не ожидал увидеть хорватов в решающих стадиях – в России это стало откровением, пусть группу и прошли крайне уверенно. В Катаре к ним отнеслись серьёзнее – но всё равно казалось, что то была разовая акция. И в обоих случаях «шашечные» показывали себя двужильными «рабочими лошадками», которые матч за матчем доводят до пенальти и проходят дальше. В 2022-м не пошло с Аргентиной в полуфинале – зато в матче за третье место против Марокко одержали победу.

Теперь уже всем ясно, за счёт чего Хорватия будет играть. Но тем же англичанам ничего с этим сделать не удалось. В распоряжении Златко Далича отличные исполнители с бойцовским характером. Когда Кейн открыл счёт в матче, включились Сучич и Батурина – Петар заметил подключение Мартина на свободное пространство и отдал ему под дальний удар. Когда же форвард англичан оформил дубль, отличную комбинацию разыграли Пашалич, Перишич и Муса – заброс со стандарта, скидка от Ивана и удар Петара в касание.

Причём у хорватов оставались шансы зацепиться за ничью, поскольку вплоть до 85-й минуты перевес в счёте был минимальный, да и «три льва» давали играть.

Шикарный второй тайм для Англии – наконец-то атакующий футбол!

Игра Англии под руководством Гарета Саутгейта (особенно на Евро-2024) – преступление против футбола. Невозможно было поверить, что команда с такими исполнителями, как Беллингем, Сака, Кейн, Райс, будет играть в харамбол. И ведь играли! Томас Тухель не собирал полностью новый состав, не пошёл на кардинальные изменения костяка, но грамотно над ним поработал – и пока разница бросается в глаза.

Во-первых, «три льва» смотрятся намного легче, появилась химия между игроками. Во-вторых, вдруг вспомнили, что у Англии в составе так-то достаточно мастеров, от которых может исходить опасность. Кейну развязали руки и позволили опускаться в глубину – партнёры дают ему варианты продвижения мяча. Помимо Кейна есть ещё Джуд – «десятка», которая также грамотно читает эпизоды. В начале второго тайма команда англичане в три передачи в касание прошли от своей штрафной в финальную треть, а полузащитник «Реала» откликнулся на дальний пас, сместившись на фланг – и сразу выиграл забег, отправил мяч в дальний угол. Нагнетать могут и через дальние удары – тут важную роль играет колотушка Деклана Райса.

Надо сказать и про стандарты. Пока, конечно, не уровень «Арсенала» – но КПД приличный. Пенальти заработали после подачи с углового, второй гол пришёл с углового, их эффективность сохранилась и во втором тайме – Нико О’Райли дважды оказывался в убойной позиции, но не реализовал. Это ещё не говоря о сидящих на скамейке Роджерсе, Эзе, Сака, Рэшфорде, Уоткинсе, которые сохранят качестве и дадут свежести по ходу игры.

Серьёзные проблемы в обороне

Захваливать англичан всё же не надо – несмотря на крупный счёт, вопросы о победителе оставались до последних минут, сопернику позволили забить дважды, могли пропустить ещё больше по игре есть вопросы. Чувствуется, что оборона – слабая сторона «трёх львов». Оба пропущенных мяча – грубые ошибки защитников. В эпизоде с первым мячом «шашечных» Райс потерял Батурину, со вторым – Джеймс, Конса и Стоунз зачем-то втроём играли по Перишичу и оставили Мусу без опеки.

И ведь англичане играли с огнём. Да, во втором тайме преимущество было полностью за «тремя львами», но те единичные атаки, что проходили у хорватов, получались крайне опасными. Вышедший вместо Райса Роджерс и Андерсон, например, ничему не научились на ошибке Деклана – Сучичу дали спокойно бить из-за штрафной на 81-й минуте, да и при 2:4 после розыгрыша углового Гвардиол спокойно отклеился от опекунов и бил в касание. В этот раз повезло, но условная Испания с Ямалем или Аргентина с Месси за такую халатность накажет.