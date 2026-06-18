Искромётный Месси, преображение Мбаппе. Главное по первому туру ЧМ-2026

сегодня, 15:17

Яркое начало.

Неожиданный джокер корейцев

Сон Хын-Мин – надежда сборной Южной Кореи, когда игра совсем не идёт, но в первом матче на ЧМ -2026 не пошло и у бывшего лидера «Тоттенхэма». Пару раз Сон всё же выходил на удар, но из этого ничего не вышло. Тем временем чехи при равной игре своим моментом воспользовались – к 60-й минуте на табло горели 0:1. Неожиданный герой концовки – Хван Ин Бом. Экс-футболист «Рубина» Слуцкого не назвать лидером атаки корейцев, но в тот вечер он взял инициативу на себя. На 67-й минуте сравнял счёт, а на 80-й вывел на удар О Хён Гю, чей мяч в итоге стал победным.

Главный бомбардир хозяев ЧМ – воспитанник «Арсенала»

Американцы – среди тех, кто ярко залетел на мундиаль. Хотя учитывая статус хозяев, это неудивительно. К тому же у команды Маурисио Почеттино неплохой подбор игроков в линии атаки – Уэстон Маккенни хорош в «Ювентусе», Кристиан Пулишич стал лидером «Милана», но выделяется среди них Фоларин Балогун. Форвард не пригодился воспитавшему его «Арсеналу» и с трудом адаптировался в «Монако». Но теперь это лидер монегасков с дублем в первом матче на домашнем ЧМ . Для США это мощный заряд на успешный домашний турнир.

Немцы

Когда команда так бодро проводит первую игру, не хочется выделять кого-то одного – тем более когда хорошую игру провели сразу несколько исполнителей. Для Хавертца это была особенная игра. Немцы давно мучаются с позицией нападающего – перепробовали Фюллькруга, Вернера, Гнабри, сейчас появились Вольтемаде, Ундав, Кляйндист, Буркардт. Никто не закрепился в статусе главного бомбардира. Кай к тому же провёл посредственный Евро, вдобавок год не играл за сборную из-за травмы, только к концовке вернулся в строй. Он уже выдал пару неплохих игр перед стартом ЧМ – а тут записал себе в актив дубль. За Кая хочется просто порадоваться. К слову, конкурент Хавертца Ундав тоже сиял тем вечером – у Ундава забитый мяч и две голевые. Плюс Йозуа Киммих оформил ассистентский дубль.

Исак реабилитируется после провального сезона

Для шведов в целом и для Исака в частности 2025-й и начало 2026 года – кошмар. Первые провалили отборочный турнир и чудом оказались на ЧМ , второго сделали виновным в неудачах сборной – и небеспочвенно. Форвард минувшим летом устроил холодную войну с «Ньюкаслом» ради перехода в «Ливерпуль», но настолько погрузился в это, что забыл как играть в футбол, вдобавок слёг с травмой. Проблемы переносились и на игру в национальной команде.

Но с Тунисом шведы напомнили себя прежних и просто разобрали соперника. Исак, который до этого за год в сборной отметился одним забитым мячом, записал себе в актив победный мяч. На второй тайм шведы выходили при минимальном преимуществе – в этот момент последнее слово сказал Исак. Добавил в статистику две голевые и помог оформить разгром.

Возинья завозил чемпионов Европы

У испанцев яркая молодая команда, нацеленная на атаку плюс главный талант поколения, но всё это оказалось бесполезно, когда кураж поймал вратарь Кабо-Верде. Чемпионы Европы набрали 74% владения мячом, набили 2.25 xG, семь раз пробили в створ, но 40-летний Возинья из «Шавеша» (второй дивизион чемпионата Португалии) сыграл по-настоящему надёжно.

Мбаппе приближается к рекорду

Критиковать Мбаппе можно сколько угодно, и это будет заслуженно – форвард стал проблемой для Мадрида и мог внести токсичность в раздевалку вице-чемпионов. Но сейчас ему стоит отдать должное – ЧМ -2026 он начал эталонно. Килиан наконец напомнил, почему считается одним из сильнейших футболистов поколения. Он оформил дубль – теперь в активе 27-летнего нападающего 14 мячей, он в топ-5 бомбардиров на Чемпионатах мира, а до лидера осталось всего три мяча. К слову, вести гонку придётся с Лионелем Месси, который после хет-трика Алжиру вышел в лидеры топа.

Мощный заход Лео на второй титул подряд

После матча сборной Португалии перформанс Лео бросается в глаза ещё сильнее. Лионель Скалони наконец снял проклятие с Месси – без трофеев со сборной он не мог считаться полноценной легендой для аргентинцев и преемником Марадоны. В 2021 взяли первый в 21-м веке Кубок Америки, а в 2022-м осуществили мечту целой нации, наконец завоевав кубок мира. С этого началась золотая эпоха для «небесно-голубых». В 2024 году забрали второй Кубок Америки к ряду – и теперь Лео показал, что за четыре года команда не стала слабее и пойдёт за очередным трофеев, а Лео как вожак поведёт «небесно-голубых» за собой.

Особенно это показательно на фоне матча Португалии и ДР Конго. Роналду тоже появился в старте с капитанской повязкой, но забить не смог. Даже хуже – ноль голов, ноль голевых, ноль ударов в створ, попыток обводок, острых передач, заработанных фолов, отборов, перехватов.

Дубль Кейна

Англичане приятно удивили в матче против Хорватии – от харамбола Саутгейта не осталось и следа, оказалось, что звёзд «трёх львов» можно объединить в сильный коллектив, показывающий цельную игру. А в центре этого преображения – плеймейкер Харри Кейн. Тухель не стал ничего выдумывать и позволил опытному форварду творить – он покидал позицию, опускался за мячом, помогал в развитии атак и сам выдвигался на завершение. Открыл счёт с пенальти, а потом вернул Англии преимущество, забив с углового. Окончательно вопросы о победителе сняли другие, но это не умаляет заслуг Кейна.